CBC: предупреждения о вреде здоровью в Канаде начнут печатать на каждой сигарете

Канада станет первой страной в мире, где предупреждения о вреде для здоровья курильщиков начнут размещать не только на упаковках, но и на каждой отдельной сигарете. Министерство здравоохранения Канады рассчитывает, что это поможет эффективнее повлиять на общественное мнение и побудить ещё больше людей отказаться от курения, передаёт CBC News.

Канада предпринимает ещё один шаг в рамках своих усилий, направленных на то, чтобы предотвратить появление новых курильщиков и побудить тех, кто уже курит, отказаться от этого. Она станет первой страной в мире, где предупреждения о вреде для здоровья будут наносить прямо на сигареты. Натали Калата расскажет про всё это подробно.



НАТАЛИ КАЛАТА, корреспондент CBC News: Итак, эти надписи должны будут печатать непосредственно на самих сигаретах. И будет шесть разных видов предупреждений — это такие сообщения, например, как «сигареты вызывают рак», «табачный дым вредит детям» и «отравляет всё вокруг».



На самих упаковках также появятся новые предупреждения о вреде для здоровья, которые, согласно требованиям Министерства здравоохранения Канады, должны занимать как минимум 75 процентов основной площади. Также будут обновлены сообщения на внутренней стороне сигаретных пачек, и всё это вступит в силу с 1 августа для сигарет увеличенного размера. Для сигарет обычного размера крайний срок для выполнения всех требований назначен на 30 апреля 2025 года.



Министерство здравоохранения Канады заявляет, что целью всего этого является ещё больше сократить употребление табака среди молодёжи в стране. В настоящее время распространённость употребления табака в Канаде оценивается примерно в 13 процентов населения страны. По их словам, цель состоит в том, чтобы к 2035 году снизить этот показатель до уровня менее пяти процентов, так что у них будет чуть более 10 лет, чтобы достичь этой цели.



По данным Министерства здравоохранения Канады, употребление табака продолжает ежегодно убивать около 48 тысяч канадцев. Таким образом, цель здесь состоит в том, чтобы уменьшить это число.



Также цель в том, чтобы сократить экономические расходы и расходы на здравоохранение за счёт снижения употребления табака. По данным минздрава, в 2017 году эта цифра составила около 12,3 миллиарда долларов. Из которых, как они говорят, около 6,1 миллиадра — это прямые расходы, которые пришлись на систему здравоохранения. Так что задача в том, чтобы изменить и это.



Натали Калата, CBC News, Торонто.



Дата выхода в эфир 01 июня 2023 года.