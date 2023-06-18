WION: Путин заявил на встрече с делегацией стран Африки о готовности к диалогу по украинскому конфликту

Члены миротворческой миссии из стран Африки в Санкт-Петербурге призвали начать переговоры для урегулирования украинского конфликта, указав на его негативные последствия для множества государств мира, передаёт WION. Президент России Владимир Путин на встрече заявил, что готов к диалогу «со всеми, кто желает мира».

В Константиновском дворце в Санкт-Петербурге прошла встреча президента России Владимира Путина с главами делегаций африканских стран, сообщает WION.

В ходе встречи российский лидер выразил признательность представителям стран Африки за взвешенный подход к конфликту на Украине и подчеркнул открытость России для диалога. «Мы открыты к конструктивному диалогу со всеми, кто желает мира на принципах справедливости и учёта законных интересов сторон», — подчеркнул Путин.

На встрече присутствовали президент Замбии Хакаинде Хичилема, президент Коморских Островов Азали Ассумани, президент Сенегала Маки Саль и президент ЮАР Сирил Рамапоса, а также премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и специальные представители президентов Республики Конго и Уганды Флоран Нсиба и Рухакана Ругунда. Днём ранее члены миротворческой миссии посетили Киев, где провели переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.

В Санкт-Петербурге главы делегаций стран Африки выразили стремление к миру между Россией и Украиной, назвав переговоры ключом к достижению мирного урегулирования. Так, президент ЮАР Рамапоса указал на негативное влияние конфликта на Украине на страны по всему миру, в том числе на государства Африки, призвав урегулировать его при помощи дипломатии.

Как отмечается на сайте телеканала, миротворческая миссия, предпринятая лидерами, имеет большое значение для Африки, так как регион в значительной степени зависит от поставок продовольствия и удобрений из России и Украины. Конфликт вызывает перебои в экспорте удобрений и сельскохозяйственной продукции, что негативно сказывается на продовольственной безопасности и цепочках поставок. Рост цен на зерно стал серьёзной проблемой для стран континента, что и побудило лидеров выступить за мирное разрешение конфликта.

В пользу дипломатического урегулирования члены миссии высказались и в Киеве, призвав к переговорам для достижения мира. Впрочем, по словам Зеленского, начать переговоры сейчас значило бы «заморозить войну».