В Киеве ожидали, что с лёгкостью смогут прорвать первую линию обороны россиян, но дебют получился не слишком убедительный: вместо этого они лишились западной тяжёлой техники, констатирует научный сотрудник Фонда стратегических исследований Оливье Кемпф. Как он отметил в беседе с изданием Le Figaro, это стало для Украины неприятным сюрпризом и всё идет не так, как рассчитывали США и Европа.

Научный сотрудник в Фонде стратегических исследований, внимательный наблюдатель за украинским конфликтом Оливье Кемпф не сильно впечатлён первым этапом давно анонсированного Киевом контрнаступления. В беседе с изданием Le Figaro эксперт рассказал, что нынешние потери Украины стали неприятным сюрпризом.

Как отмечает издание, если верить сайту расследований «Орикс», который занимается фиксацией потерь обеих сторон при условии видеодоказательств, ВСУ потеряли не меньше одного Leopard 2A4 и трёх более современных машин Leopard 2A6. К этому добавились ещё и 16 боевых машин пехоты M2A2 Bradley производства США. Судя по многочисленным видео, которые вертятся в соцсетях, россияне используют всё более широкий спектр средств для достижения своих целей: артиллерия, ударные вертолёты Ка-52 с противотанковыми ракетами. И самое надёжное средство поражения западной техники — дроны-камикадзе «Ланцет».

«Всё идет не так, как задумывал Запад. Не по западному плану. Тем не менее это не значит, что контрнаступление уже захлебнулось. Хотя дебют получился не слишком убедительный. Впрочем, самое неприятное здесь — это даже не захват нашей техники, а огромное количество подбитых машин. Вполне значительное количество «леопардов», «бредли» и машин М113 были выведены из строя. Это беспокоит больше всего остального. Ведь это уже на десятый день наступления такая ситуация складывается», — говорит Оливье Кемпф.

Он отмечает, что главной неприятной неожиданностью стало то, что украинцы ожидали, что легко прорвут первую линию обороны россиян. Главные бои, как они надеялись, будут ждать их в глубине расположения российской армии, на усиленных позициях.

«Но оказалось, что россияне решили жёстко защищать даже первые свои укрепления. Мы столкнулись не с лёгким защитным занавесом, а с настоящей первой линией обороны», — заключает эксперт.