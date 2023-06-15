Le Figaro: невпечатляющее украинское наступление стало для Запада неприятным сюрпризом
Научный сотрудник в Фонде стратегических исследований, внимательный наблюдатель за украинским конфликтом Оливье Кемпф не сильно впечатлён первым этапом давно анонсированного Киевом контрнаступления. В беседе с изданием Le Figaro эксперт рассказал, что нынешние потери Украины стали неприятным сюрпризом.
Как отмечает издание, если верить сайту расследований «Орикс», который занимается фиксацией потерь обеих сторон при условии видеодоказательств, ВСУ потеряли не меньше одного Leopard 2A4 и трёх более современных машин Leopard 2A6. К этому добавились ещё и 16 боевых машин пехоты M2A2 Bradley производства США. Судя по многочисленным видео, которые вертятся в соцсетях, россияне используют всё более широкий спектр средств для достижения своих целей: артиллерия, ударные вертолёты Ка-52 с противотанковыми ракетами. И самое надёжное средство поражения западной техники — дроны-камикадзе «Ланцет».
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