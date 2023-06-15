Hill: США направили на Ближний Восток F-22 — в ответ на «агрессивное» поведение российских пилотов

Центральное командование США развернуло на Ближнем Востоке новейшие истребители F-22, пишет The Hill. По информации издания, этот шаг в командовании называют ответом на всё более «опасные» и «агрессивные» действия со стороны российских лётчиков в регионе.

Вашингтон в связи со «всё более опасными» манёврами российских самолётов на Ближнем Востоке отправили в регион истребители F-22, сообщает The Hill со ссылкой на опубликованный в среду пресс-релиз Центрального командования США (CENTCOM).

По данным издания, в документе представители командования уточняют, что F-22 были развёрнуты для того, чтобы продемонстрировать способность Америки «передислоцировать силы и незамедлительно обеспечивать сокрушительную военную мощь».

«Истребители F-22 Raptor были развёрнуты в зоне ответственности Центрального командования США в рамках многовекторной демонстрации Соединёнными Штатами своих возможностей в свете всё более опасного и непрофессионального поведения российских военно-воздушных средств в регионе», — цитирует The Hill пресс-релиз.

«Опасное и непрофессиональное поведение российских военнослужащих совсем не соответствует тому, что мы ожидаем от профессиональных военно-воздушных сил. Регулярно допускаемые ими нарушения заблаговременно согласованных мер по предотвращению конфликтов в воздушном пространстве увеличивают риск эскалации и неверных оценок», — прокомментировал ситуацию глава Центрального командования генерал Майкл Курилла, слова которого приводятся в пресс-релизе. Как подчеркнул Курилла, американская сторона твёрдо намерена обеспечивать безопасность и стабильность в регионе совместно со своими партнёрами и союзниками.

Как напоминает корреспондент The Hill, ряд американских чиновников ранее заявляли, что Россия стала «агрессивнее» вести себя на Ближнем Востоке. В частности, Курилла в марте сообщил комитету сената США по делам вооружённых сил, что число «агрессивных полётов» российских боевых самолётов в небе Сирии резко выросло. Кроме того, по некоторым данным, российские пилоты предпринимали «провокационные» действия по имитации воздушного боя с американскими истребителями, упоминает журналист.