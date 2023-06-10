Yeni Safak: баланс сил меняется — страны Персидского залива создают очередной альянс без США

К региональным соглашениям в обход Америки страны Персидского залива во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ добавили новое. Как пишет Yeni Safak, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Бахрейн, Ирак, Пакистан и Индия объединятся в военно-морской альянс. Это в очередной раз говорит о меняющемся балансе сил в регионе, который США будет всё труднее контролировать.

Позитивная атмосфера, созданная в марте текущего года нормализацией дипломатических отношений между Ираном и Саудовской Аравией при посредничестве Китая спустя семь лет после разрыва, ощущается и по другим направлениям в регионе. Как пишет Yeni Safak, страны Ближнего Востока и региона Персидского залива, желающие дистанцироваться от США и, сведя свои отношения с западной орбиты, привести их к более сбалансированной структуре, пребывают в похожих поисках и в сфере безопасности. Особенно государства, негативно реагирующие на безответственную политику США в отношении безопасности региона, обратились к решениям в обход Вашингтона. Последний неожиданный выпад в этом направлении последовал от Тегерана. Командующий ВМС Ирана Шахрам Ирани объявил о создании военно-морского альянса на севере Индийского океана при участии Ирана, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Бахрейна, Ирака, Пакистана и Индии, и это вновь подняло вопрос о меняющихся балансах в регионе.

Как продолжает автор статьи, Шахрам Ирани в своём заявлении отметил понимание того, что «только сотрудничество стран региона между собой может обеспечить безопасность». Иранский командующий хотя и не пояснил структуру военно-морской коалиции, но отметил, что альянс будет сформирован в скором времени.

Не остался незамеченным и тот факт, что объявление о военно-морском альянсе прозвучало сразу после того, как ОАЭ в последний день мая объявили о выходе из поддерживаемой США оперативной группы, которая, как отмечается, была создана в целях обеспечения безопасности торговых судов, идущих в регионе Персидского залива. В качестве причины выхода ОАЭ называется недовольство относительно неспособности США обеспечить обещанную «безопасность судов» с помощью оперативной группы. Ранее Саудовская Аравия тоже упрекала Вашингтон в отказе от предоставления ей поддержки в связи с атаками, совершёнными силами йеменских хуситов на нефтяные объекты Saudi Aramco.

Китай, вышедший в последнее время на передний план в регионе в связи со своей активной посреднической ролью, полностью поддержал план формирования военно-морского альянса, который ослабит военную активность США в регионе Персидского залива. Пекин заявил, что альянс, который, по словам командующего ВМС Ирана Шахрама Ирани, планируется создать, «внесёт вклад в глобальный мир и энергетическую безопасность». Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь отметил, что обеспечение безопасности и стабильности в Персидском заливе «жизненно важно» для глобального мира, и сказал: «Китай поддерживает страны региона в разрешении их споров путём диалога и консультаций и установлении добрососедских отношений».

На фоне усиления влияния Китая в регионе и стремления стран Персидского залива, прежде всего Саудовской Аравии, проводить более сбалансированную политику между Вашингтоном и Пекином от США последовал поспешный визит в Саудовскую Аравию. Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом в Джидде, куда американский дипломат прибыл с официальным визитом. Отмечается, что цель Блинкена — спасти отношения, которые достигли дна в последние месяцы. В заявлении Госдепартамента США говорится, что на переговорах стороны подтвердили «общую приверженность содействию стабильности, безопасности и процветанию на Ближнем Востоке и за его пределами». Известно, что Вашингтон пытается настроить страны региона против Пекина.

Как заключает автор статьи, известно, что США преследуют стратегию, предполагающую господство на важнейших водных путях в противовес Китаю, в котором они видят противника своей гегемонии. Известно и то, что Вашингтон особенно хочет контролировать импорт энергоносителей в Китай и вмешиваться при необходимости за счёт контроля над Персидским заливом, Ормузским проливом, Суэцким каналом, Баб-эль-Мандебским и Малаккским проливами. Считается, что военно-морской альянс со странами Персидского залива, поставленный на повестку дня Ираном, нанесёт удар по этому плану США.