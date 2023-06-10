Independent: жертва «несправедливого суда» и «охоты на ведьм» — Джонсон сложил депутатские полномочия

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон объявил об уходе из британского парламента, намекнув на «возвращение в политическую борьбу», пишет The Independent. Заявляя о сложении с себя депутатских полномочий, Джонсон назвал расследование его участия в вечеринках во время карантина «несправедливым судом» и «охотой на ведьм».

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сложил с себя полномочия депутата палаты общин британского парламента на фоне расследования его участия в вечеринках во время пандемии коронавируса, сообщает The Independent.

Издание отмечает, что Джонсон решил «прыгнуть раньше, чем его подтолкнут», объявив о сложении полномочий после того, как получил результаты расследования, которое ведёт комитет по привилегиям британского парламента. Члены комитета должны были выяснить, пытался ли бывший премьер намеренно ввести в заблуждение депутатов и общественность, когда публично отрицал факт проведения вечеринок в своём офисе во время карантина.

В своём заявлении об отставке Джонсон назвал себя жертвой «несправедливого суда» и «охоты на ведьм». Так, членов комитета по привилегиям экс-премьер обвинил в «вопиющей предвзятости» и попытках «изгнать» его из парламента.

«Мне очень грустно покидать парламент — по крайней мере, на время, — но прежде всего я озадачен и потрясён тем, что меня антидемократическим путём и с такой вопиющей предвзятостью может заставить уйти комитет во главе с Харриет Харман», — отметил политик.

Расследование против него он попытался связать с выходом Великобритании из Европейского союза, назвав отстранение от должности «необходимым первым шагом» к тому, чтобы повернуть вспять выход страны из ЕС. «Я не одинок в своём мнении, что идёт охота на ведьм, призванная отомстить за выход из ЕС и в конечном итоге отменить результаты референдума 2016 года», — добавил Джонсон.

Впрочем, в речи политика прозвучала «тонко завуалированная угроза вернуться в политическую борьбу». В связи с этим, как пишет The Independent, можно полагать, что заявление станет неким манифестом и платформой для возможной борьбы за лидерство с Риши Сунаком.

Объявлением о сложении с себя полномочий Джонсон воспользовался, чтобы обрушиться с критикой на действующего британского премьера. В частности, правительство Сунака, члены которого, по его словам, не являются «настоящими» консерваторами, он обвинил в «бесконечном» повышении налогов и игнорировании тех избирателей, кто на референдуме высказался за выход из Евросоюза.

В пятницу, всего за несколько часов до объявления Джонсона, о сложении депутатских полномочий объявила также ближайшая соратница экс-премьера Надин Доррис, занимавшая в его правительстве пост министра культуры, СМИ и спорта.

О своём решении покинуть палату общин Доррис заявила после провала попытки Джонсона присвоить ей звание пэра. Как напоминает The Independent, Джонсона обвинили в кумовстве за то, что он активно раздавал звание пэров и рыцарей и другие почести своим ближайшим союзникам, в том числе тем, кто был замешан в скандале с вечеринками на Даунинг-стрит.