France 24: «страна в шоке» — Макрон выразил соболезнования пострадавшим от нападения в Анси

Во французском городе Анси выходец из Сирии напал с ножом на малолетних детей. Несколько человек находятся в критическом состоянии. Как передаёт France 24, французские политики один за другим поспешили выразить своё сочувствие и злость по поводу этого нападения. Президент страны Эммануэль Макрон назвал это «нападением абсолютной низости».

Национальная Ассамблея выразила сочувствие. Спустя полчаса после того, как там узнали про драму в Анси, депутаты провели минуту тишины, о которой попросила председатель палаты.

За несколько минут до этого Матильда Пано из «Непокорной Франции» впервые заговорила об этой драме, произошедшей во Франции.

МАТИЛЬДА ПАНО, депутат от региона Валь-де-Марн: Я бы хотела выразить эмоции моей группы по поводу нападения с ножом в Анси и раненных малолетних детей.

Нападение с ножом, которое прекратило дебаты по пенсионной реформе. Заседание было прервано. Депутат от Верхней Савойи высказался очень резко.

АНТУАН АРМАН, депутат от региона Верхней Савойи: Я бы хотел снова выразить весь тот ужас, который нас обуял как жителей Анси, как жителей Верхней Савойи, как французов перед лицом этого отвратительного нападения на маленьких детей младше двух лет. Сегодня утром произошло нападение против человечества.

Лидеры одни за другим выражали свой ужас.

ЭРИК СЬОТТИ, глава партии «Республиканцы»: Это одновременно и невероятное сочувствие, и ужасная злость по поводу этой драмы, в которой пострадали дети.

Лавина сообщений прошла и по социальным сетям. «С ужасом и страхом мы узнали о нападении на маленьких детей в Анси», — написала Марин Ле Пен. А из руководства государства свою злость выразил президент. «Нападение абсолютной низости произошло сегодня утром в парке Анси. Дети и один подросток находятся между жизнью и смертью. Страна в шоке».

Премьер-министр и министр внутренних дел ожидаются сегодня на месте происшествия.

Дата выхода в эфир 08 июня 2023 года.