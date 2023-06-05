BFM TV: «устрашающий и лёгкий в обращении» — французские бандиты больше не стесняются использовать в разборках автоматы Калашникова

Наркодилеры и другие преступники во Франции всё чаще в открытую используют для сведения счётов с конкурентами автоматы Калашникова, сообщает BFM TV. По словам экспертов, это оружие наводит страх на противника, а, кроме того, его отличают простота в использовании и небольшая цена. Как поясняет телеканал, в Европе в этих штурмовых винтовках нет недостатка после войны на Балканах.

Это видео было снято в марте в районе Мулен в Ницце. Мужчина явно выставляет напоказ своё оружие — автомат Калашникова. До сих пор торговцы наркотиками пользовались этим военным оружием вдали от посторонних глаз. Теперь же его почти систематически достают во время сведения счётов.

ФАБРИС РИЗЗОЛИ, доктор политических наук, специалист по организованной преступности: Они всё меньше сомневаются, прежде чем начать напрямую сводить счёты с помощью автоматов, хотя раньше они медлили с этим и, скорее, начинали с оружия малого калибра или просто с нанесения телесных повреждений.

Почему именно это оружие? Потому что его отличает простота в использовании, объясняет эксперт. Кроме того, оно производит впечатление.

ФАБРИС РИЗЗОЛИ: Калашников — это автомат. Он является частью коллективного бессознательного, согласно которому это оружие нападения, оружие силы, но это ещё и простое в употреблении оружие, которого много и которое стоит недорого.

Эти автоматы доступны, поскольку в Европе их много — в частности, после войны на Балканах. Сегодня калашниковы продаются во Франции по цене от тысячи до двух с половиной тысяч евро. Но обзавестись им не так просто.

ЖАН-КРИСТОФ КУВИ, национальный секретарь полицейского профсоюза SGP Police FO: Привести длинноствольное оружие, военное оружие в такую страну, как Франция, довольно сложно, поскольку это требует кропотливой работы. Редко, когда калашников привозят целиком. Обычно его разбирают, а затем проходят недели и месяцы, пока вы на автобусе, к примеру, перевозите возвратный механизм или небольшие детали ствола, которые спрятаны среди другого багажа в грузовике.

Другим источником поставок является теневой интернет.

ЖАН-КРИСТОФ КУВИ: Раньше было больше сетей старого типа, все знали так называемого оружейного дилера. К нему обращались, а он говорил: «Подождите, постараюсь что-то найти». Сегодня достаточно просто сделать заказ, и его доставляют.

Некоторые в конечном счёте находят поставщиков в зашифрованных мессенджерах вроде Telegram, где появляются объявления с фотографиями в качестве подтверждения. В прошлом году правоохранителями было изъято восемь тысяч единиц оружия, из которых 300 были предназначены для военных целей, но ни одна официальная цифра не даёт представления о точном количестве калашниковых во Франции.

Дата выхода в эфир 03 июня 2023 года.