WP: дискредитированная профессия — полицейские службы в США не в состоянии пополнить свои ряды

Полицейские службы в США с трудом справляются с комплектованием штата сотрудников, поскольку многие опытные полицейские увольняются, но мало кто хочет приходить им на замену, сообщает The Washington Post. Как поясняет издание, кризис стал следствием изменения законодательства после смерти Джорджа Флойда, а также последовавшей за ним дискредитации полицейской службы.

Полицейское управление Сан-Франциско сократило более 600 сотрудников — почти 30% от его штатной численности в результате чего для полного укомплектования требуется еще около 500 офицеров, сообщает The Washington Post. Полицейских в округе Колумбия теперь меньше, чем когда-либо за последние 50 лет, несмотря на тревожный уровень агрессии с применением огнестрельного оружия и угонов автомобилей. Всё дело в том, что сотрудники правоохранительных органов увольняются быстрее, чем им можно подобрать замену.

Полицейские управления по всей стране с трудом пополняют свои ряды, создавая, по словам чиновников, «чрезвычайную ситуацию с кадрами», которая угрожает общественной безопасности, констатирует газета. Сообщается, что массовый отток опытных сотрудников начался на фоне новых мер по привлечению полиции к ответственности, которые последовали за убийством Джорджа Флойда в 2020 году, а также возросшей враждебности со стороны отдельных групп граждан, и принятия законов, направленных на сокращение числа людей, находящихся в тюрьме.

Сторонники реформы полиции рассматривают этот момент как возможность нанять новое поколение офицеров и переосмыслить работу полиции. Однако в поиске новых сотрудников службы встречают меньше квалифицированных кандидатов, чем в прошлые годы. Это вынуждает некоторых идти на рискованный шаг и снижать планку приёма на работу, чтобы пополнить ряды стражей порядка.

По мнению профессора права университета Джорджтауна Кристи Лопес, эта ситуация не сулит ничего хорошего будущему полиции. «Руководство становится настолько обеспокоенным уходом людей и «моральным духом офицеров», что не хочет делать ничего, что их расстраивает, например, дисциплинировать людей. И это имеет катастрофические последствия», — считает она.

Когда в прошлом году Ассоциация начальников полиции Иллинойса обратилась к департаментам по всему штату с просьбой количественно оценить их кадровые проблемы, 60% из 239 ответивших служб заявили, что они укомплектованы не полностью, а 19% признались, что им не хватает более 10% от заложенного в бюджете числа людей. Почти половина всех новых сотрудников в 2020 и 2021 годах были переведены из других служб — это резкий и беспрецедентный всплеск по сравнению с прошлыми периодами.

Руководители департаментов Иллинойса, опрошенные анонимно, признали, что они снижают стандарты в отношении образования и судимостей кандидатов, чтобы обеспечить комплектование минимального штата сотрудников. «Это очень трудная работа, с которой не так уж много людей справляются хорошо, — отмечает Лопес. — И, если вы просто пытаетесь нанимать, нанимать, нанимать всё больше и больше людей, становится все менее и менее вероятно, что эти ряды будут заполнены —даже наполовину — людьми, обладающими этим уникальным набором навыков».

В апреле Министерство юстиции собрало более двух десятков «полицейских умов» — от начальников департаментов до руководителей профсоюзов и лидеров некоммерческих организаций — на совещание, чтобы провести мозговой штурм и понять, как федеральное правительство может помочь урегулировать кризис. Рекомендации ожидаются в этом году.

Чтобы заполнить полицейские академии, города расширили географию набора новобранцев, предложили бонусы при приёме на работу и многолетние контракты, активизировали усилия по набору персонала, уменьшили препятствия при найме и скорректировали требования к поступлению.

Однако по мнению профессора права и общественного деятеля Крейга Фаттермана, все эти меры не принесут желаемых результатов. «Дело в том, что все меньше людей хотят участвовать в устаревшей полицейской деятельности, которая нанесла особый вред цветным сообществам и в значительной степени неэффективна для снижения уровня насилия», — уверен эксперт.

Кенни Уинслоу, бывший начальник полиции Спрингфилда, штат Иллинойс, который сейчас возглавляет Ассоциацию начальников полиции Иллинойса, рассказал, что полицейских с большим опытом работы разочаровывает изменение отношения полицейской службе в районах с либеральным руководством. Его традиционно демократический штат отчаянно нуждается в правоохранителях, поскольку полицейские переводятся в более консервативные штаты, такие как Висконсин, Индиана, Кентукки, Миссури и Айова.

Джейсон Джонсон, президент Фонда правовой защиты правоохранительных органов и заместитель комиссара Департамента полиции Балтимора с 2016 по 2018 год, говорит, что слышал такие же жалобы от офицеров в штатах с либеральным руководством по всей стране. По его словам, левые чиновники и прокуроры более внимательно следят за действиями правоохранительных органов, а законодательные органы штатов с демократическим большинством работают над ограничением тюремного заключения за ненасильственные преступления. «Когда у вас происходит то, что выглядит как полный отказ от закона и порядка, это заставляет [офицеров] чувствовать себя менее значимыми в профессиональном плане», — утверждает Джонсон.

Эксперты говорят, что расследование злоупотреблений со стороны полиции на государственном уровне также запятнало профессию для потенциальных новобранцев, особенно представителей бедных слоёв общества или меньшинств. Многие из них говорят, что им было бы стыдно — или они столкнулись бы с отпором со стороны друзей или родственников, — если бы продолжили карьеру в правоохранительных органах.