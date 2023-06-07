Daily Sabah: Эрдоган предложил Путину и Зеленскому создать комиссию по расследованию разрушений на Каховской ГЭС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с инициативой по созданию международной комиссии для расследования разрушений на Каховской ГЭС, сообщает Daily Sabah. Анкара хочет включить в неё экспертов из России, с Украины, из ООН и Турции. Своё предложение Эрдоган уже обсудил с Москвой и Киевом по телефону, рассказывает турецкое издание.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган предложил создать международную комиссию по выяснению обстоятельств разрушения Каховской ГЭС, сообщает Daily Sabah. Он отдельно по телефону обсудил свою инициативу с украинским и российским президентами. Москва и Киев обвиняют в произошедшем друг друга.

Президент Эрдоган заявил, что можно создать комиссию с участием экспертов от России и Украины, а также Организации Объединённых Наций и международного сообщества с включением Турции. В разговоре с Путиным он подчеркнул, что необходимо тщательно изучить разрушенный объект, находящийся на линии фронта.

Каховская ГЭС располагается на реке Днепр, которая заполняет водой резервуар для охлаждения самой большой в Европе Запорожской атомной электростанции. Уничтожение плотины привело к затоплению нижнего течения реки. В результате людями пришлось бежать из затопленных регионов. Также растут опасения по поводу возможной экологической катастрофы.