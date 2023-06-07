Daily Sabah: Эрдоган предложил Путину и Зеленскому создать комиссию по расследованию разрушений на Каховской ГЭС

23:40
Два мирных жителя получили ранения в результате обстрелов ДНР со стороны ВСУ
Два мирных жителя пострадали в результате обстрелов Донецкой Народной Республики со стороны Вооружённых сил Украины в среду, 7 июня.
23:40
Правящую в Молдавии партию призвали отозвать законопроект о переименовании Дня Победы
Участники общественных слушаний потребовали от правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность» отозвать законопроект о переименовании Дня Победы.
23:32
Бонавентура забил первый гол «Фиорентины» в матче с «Вест Хэм» в финале ЛК
«Фиорентина» сравняла счёт в матче с «Вест Хэм» в финале Лиги конференций.
23:28
Суд в Москве арестовал мужчину по подозрению в шпионаже
Лефортовский суд Москвы арестовал мужчину по подозрению в шпионаже.
23:26
Бенрахма открыл счёт в матче «Фиорентина» — «Вест Хэм» в финале Лиги конференций
«Вест Хэм» вышел вперёд в матче с «Фиорентиной» в финале Лиги конференций.
23:23
Власти заявили, что скорость течения Днепра после ЧП на Каховской ГЭС выросла в десять раз
Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что скорость течения Днепра после разрушения Каховской гидроэлектростанции выросла в десять раз.
23:20
Кремлёв — о рекомендации МОК: IBA не оценили справедливо
Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв отреагировал на рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) не признавать организацию.
23:18
Лихачёв: запасные варианты водоснабжения есть на Запорожской АЭС
Запасные варианты с подачей охлаждающей воды на Запорожской АЭС имеются, заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.
23:13
Власти сообщили, что пик наводнения смещается от Алёшек к Голой Пристани
Пик наводнения после разрушения Каховской гидроэлектростанции смещается от Алёшек к Голой Пристани, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.
23:07
Глава «Росатома»: ситуация на ЗАЭС в течение нескольких месяцев не изменится
Ситуация на Запорожской АЭС, несмотря на подрыв киевским режимом Каховской ГЭС, не изменится в течение нескольких месяцев.
23:04
Месси: единственной командой, в которую я хотел перейти в Европе, была «Барселона»
Нападающий Лионель Месси заявил, что в Европе хотел играть только в «Барселоне».
23:02
В четырёх областях Украины объявлена воздушная тревога
На Украине воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.
22:52
Присяжные признали виновным мужчину по делу о тройном убийстве в Воронежской области
Коллегия присяжных Воронежского областного суда признала Виктора Мирского виновным в убийстве трёх человек в городе Лиски и нападении на отдел полиции.
22:52
«Фиорентина» и «Вест Хэм» не забили голов в первом тайме финала Лиги конференций
«Фиорентина» и «Вест Хэм» играют вничью после первого тайма финала Лиги конференций.
22:48
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Чугуеве Харьковской области
Серия взрывов прогремела в городе Чугуеве Харьковской области.
22:45
Украинские войска выпустили восемь снарядов по Широкой Балке в ДНР
Вооружённые силы Украины выпустили восемь снарядов по Широкой Балке в Донецкой Народной Республике.
22:41
Фанаты «Вест Хэм» рассекли голову капитану «Фиорентины» во время финала Лиги конференций
Болельщики «Вест Хэм» попали стаканом в голову капитану «Фиорентины» Кристиано Бираги во время финала Лиги конференций.
22:33
При пожаре в жилом доме в Москве погиб один человек
Один человек погиб, ещё двое пострадали при пожаре в жилом доме на проспекте Вернадского в Москве, сообщили в МЧС России по городу.
22:33
Роналду не попал в символическую сборную чемпионата Саудовской Аравии
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не попал в символическую сборную лиги Саудовской Аравии.
22:29
Путин провёл переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии
Российский президент Владимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
22:25
Британия выделила $750 тысяч на финансирование миссии МАГАТЭ на Украине
Власти Великобритании выделили дополнительные $750 тыс. Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) для финансирования его миссии на Украине.
22:18
Скворцова победила в тройном прыжке на Неделе лёгкой атлетики в Москве
Белорусская спортсменка Виолетта Скворцова победила в тройном прыжке на Неделе лёгкой атлетики в Москве.
22:15
Гросси: уровень воды в резервуарах Запорожской АЭС снижается на 5—7 см в час
Уровень воды в резервуарах Запорожской АЭС стабильно снижается на 5—7 см в час.
22:15
Компания «Аскона» проверяет информацию о возможной утечке данных клиентов
Производитель товаров для сна «Аскона» проводит внутреннюю проверку по факту информации о возможной утечке данных клиентов.
22:11
Месси объявил о переходе в «Интер Майами»
Нападающий Лионель Месси сообщил, что продолжит карьеру в «Интер Майами».
22:07
ЦПВС: ВС Сирии и группировка России ликвидировали 20 действовавших на юге САР боевиков
Сирийские вооружённые силы во взаимодействии с военнослужащими российской группировки уничтожили в ходе спецоперации 20 боевиков и 30 укрытий незаконных вооружённых формирований.
22:03
Алаев сообщил, что его пригласили на заседание исполкома УЕФА
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев сообщил, что его пригласили на заседание исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
22:01
Команда военкора RT Горшенина доставила жителям Шебекина партию гуманитарной помощи
Команда военкора RT Валентина Горшенина доставила жителям Шебекина первую партию гуманитарной помощи, купленную благодаря помощи подписчиков.
21:56
Врач рассказал, что Папа Римский Франциск чувствует себя хорошо после операции
Профессор медицины Серджо Алфиери рассказал, что Папа Римский Франциск после перенесённой операции чувствует себя хорошо.
21:50
Соколова победила в прыжках в длину на Неделе лёгкой атлетики в Москве
Призёр Олимпийских игр в Лондоне Елена Соколова победила в прыжках в длину на Неделе лёгкой атлетики в Москве.
21:46
Госдеп: на борту севшего в Магадане самолёта Air India находились менее 50 граждан США
Менее 50 американских граждан находились на борту самолёта индийской авиакомпании Air India, совершившего вынужденную посадку в Магадане.
21:42
Белый дом: договорённости по госдолгу США не означают отказа от допфинансирования Украины
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что договорённости американских властей о повышении потолка госдолга США не означают отказа Вашингтона от возможного дополнительного финансирования Украины.
21:36
Додон призвал власти Молдавии брать пример с Грузии и не разрывать отношения с Россией
Бывший молдавский президент Игорь Додон призвал руководство Молдавии брать пример с политики Грузии и не разрывать двусторонние отношения с Россией.
21:34
Эдул: «Интер Майами» хочет подписать Бускетса, Альбу и Суареса
«Интер Майами» планирует подписать Серхио Бускетса, Жорди Альбу и Луиса Суареса.
21:31
CNBC: власти США отменили рейсы в аэропорты штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси из-за дыма
Федеральное управление гражданской авиации США приостановило некоторые рейсы, направлявшиеся в аэропорт Нью-Йорка Ла-Гуардия, и рейсы аэропорта Ньюарк Либерти штата Нью-Джерси по причине ухудшения видимости из-за дыма от лесных пожаров в Канаде.
21:27
Зеленский обвинил МККК и ООН в излишней дипломатичности в ситуации с ЧП на Каховской ГЭС
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Международный комитет Красного Креста и ООН в «излишней дипломатичности» в ситуации с разрушением Каховской гидроэлектростанции.
21:22
В ООН заявили, что продолжают контакты со сторонами по экспорту аммиачных удобрений
ООН продолжает взаимодействие со сторонами по вопросу экспорта аммиачных удобрений.
21:20
Гросси: ЧП на Каховской ГЭС может в будущем лишить ЗАЭС охлаждения и повредить реакторы
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что разрушение Каховской ГЭС может в среднесрочной перспективе лишить Запорожскую АЭС охлаждения и повредить реакторы.
21:19
В IBA считают политической рекомендацию МОК отозвать признание организации
Международная ассоциация бокса (IBA) считает политической рекомендацию исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) отозвать признание организации.
21:14
Гросси назвал серьёзной ситуацию вокруг Каховской ГЭС
Ситуация вокруг Каховской ГЭС серьёзная, но оснований для паники нет.
21:09
Белый дом: Китай и США сейчас находятся на раннем этапе возобновления диалога
Координатор Белого дома по делам Индо-Тихоокеанского региона Курт Кэмпбелл заявил, что в данный момент Китай и Соединённые Штаты находятся на раннем этапе возобновления диалога между двумя странами.
21:09
Макрон заявил Зеленскому, что Франция направит помощь в связи с ЧП на Каховской ГЭС
Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал в ближайшее время направить помощь в связи с катастрофой на Каховской ГЭС.
21:04
RMC Sport: ПСЖ сформировал список игроков, с которыми хочет расстаться летом
«Пари Сен-Жермен» сформировал список игроков, с которыми хочет расстаться этим летом.
21:01
Объявлены составы «Фиорентины» и «Вест Хэма» на финал Лиги конференций
Стали известны составы «Фиорентины» и «Вест Хэма» на финальный матч Лиги конференций.
21:00
Губернатор Гладков сообщил об обстреле Шебекина во время его посещения города
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооружённые силы Украины обстреляли Шебекино во время его приезда в город.
20:57
Карчаа: ЗАЭС достаточно защищена, чтобы пресечь любую попытку её силового захвата
Запорожская атомная электростанция достаточно защищена, чтобы пресечь любую попытку силового захвата со стороны Украины, заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.
20:55
Хоккеист Гавриков подписал двухлетний контракт с «Лос-Анджелесом»
Агент защитника Владислава Гаврикова Дэн Мильштейн рассказал, что его подопечный заключил двухлетний контракт с «Лос-Анджелес Кингз».
20:50
Начался приём заявок на первый республиканский конкурс «Книжный Крым»
Открыт приём заявок на первый республиканский конкурс «Книжный Крым». Он продлится до 20 августа.
20:49
В Крыму благоустроят семь территорий в 2024 году
В Крыму в 2024 году планируют благоустроить семь территорий, которые стали победителями в национальном проекте «Жильё и городская среда».
20:49
Турпоток в Татарстане достиг четырёх миллионов человек в год
Турпоток в Татарстане достиг почти четырёх миллионов человек в год, заявил председатель Госкомитета по туризму Сергей Иванов.