NTD: боксом по Паркинсону — спорт замедляет симптомы возрастного недуга

Тренировки по боксу помогают пожилым австралийцам справиться с болезнью Паркинсона. Как передаёт NTD, занятия этим видом спорта включают множество ударов руками и другие упражнения, что даёт людям контроль над своим телом.

ДЭРИЛ КЕННЕДИ, пациент с болезнью Паркинсона: Что мы делаем? Сражаемся с болезнью Паркинсона!

Житель австралийского Мельбурна Дэрил, возможно, не такой энергичный, как раньше. Но это не означает, что ему не нравятся физические упражнения.

ДЭРИЛ КЕННЕДИ: Всегда приятно осознавать, что ты сделал что-то правильно, и ты чувствуешь, что всё ещё можешь что-то сделать.

В 2019 году, сразу после того, как он вышел на пенсию, ему поставили неутешительный диагноз. Болезнь начала прогрессировать.

ДЭРИЛ КЕННЕДИ: Пропал нюх, начали дрожать конечности, ухудшилось равновесие. Стал стоять на ногах не так устойчиво, как раньше.

Раньше Дэрил бегал марафоны. Теперь его главное испытание — завязать шнурки.

ДЭРИЛ КЕННЕДИ: Иногда нужно уметь признавать, что ты чего-то не можешь.

Но мужчина не сдался. Он и ещё около 20 австралийцев с болезнью Паркинсона каждую неделю ходят в зал на тренировки по боксу.

Конечно, тут не проводят реальных боёв. Но занятия включают множество ударов руками и другие упражнения.

БРУКЛИН БЕЙКЕР, тренер: Бокс даёт им контроль над своим телом.

Для замедления симптомов также советуют заниматься йогой, тай-цзи и танцами. Здесь же, помимо ударов, делают упражнения на равновесие, гибкость и даже мелкую моторику рук.

БРУКЛИН БЕЙКЕР: Приходят они обычно понурыми, они немного подавлены после тяжёлого дня или недели. Но уходят с улыбкой и счастливыми.

Болезнь Паркинсона поражает 2—3 процента населения мира старше 65 лет. Но Дэрил не собирается опускать руки.

ДЭРИЛ КЕННЕДИ: Никогда не сдавайся. Эта болезнь хочет забрать меня. Но без боя ей не удастся этого сделать.

Дата выхода в эфир 02 июня 2023 года.