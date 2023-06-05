Обозреватель WT: осудив капитализм, учителя Колорадо объявили войну Америке

Ассоциация учителей Колорадо приняла резолюцию, в которой осудила капитализм, пишет обозреватель The Washington Times Дон Федер. По его словам, таким образом преподаватели объявили войну Америке, поскольку США не могут выжить без свободного рынка в качестве своего фундамента.

«Ассоциация учителей Колорадо приняла резолюцию, осуждающую капитализм, и я чрезмерно этому рад», — иронизирует обозреватель The Washington Times Дон Федер.



Народное образование — социалистический институт, и американские налогоплательщики вынуждены его финансировать. Семьи вынуждены поставлять учащихся, то есть клиентов. А сам продукт создаётся бюрократами и профсоюзами.



И такова реальность, с которой приходится сталкиваться консерваторам.



«Упразднение государственных школ должно занимать ключевое место в нашем списке приоритетов», — считает автор.



В этой резолюции утверждается, что капитализм эксплуатирует детей, увековечивает так называемый патриархат и является по своей сути расистским и направленным против ЛГБТ. Кроме того, на нём лежит ответственность за изменение климата.



«Они забыли про простуду и вспышки псориаза», — иронизирует Федер.



Эта резолюция отражает мышление идеологов, руководящих государственными школами. Вот почему они безразличны к оценкам по чтению, математике и естественным наукам, зато их увлекает критическая расовая теория, идеологическая обработка на тему экологии и программа «гендерного единорога», в которой утверждается, что гендерная идентичность изменчива в зависимости от того, как люди сами её воспринимают.



Лозунг учителей государственных школ, по мнению Федера, должен звучать так: «Мы не можем просвещать, а вот промывать мозги можем».



Следующий кандидат в президенты США от республиканцев в качестве важной части своей предвыборной кампании должен предложить альтернативы государственным школам, убеждён автор.



«Осуждая капитализм, Ассоциация учителей Колорадо объявила войну Америке, которая не может выжить без свободного рынка в качестве своего фундамента. Консерваторы должны контратаковать», — подытоживает свою статью обозреватель The Washington Times Дон Федер.