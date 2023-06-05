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CBS News: всё больше американских компаний возвращает сотрудников в офисы

Материал представлен в переводе ИноТВ
Крупные компании в США одна за другой отказываются от удалёнка и обязывают сотрудников три раза в неделю работать из офиса, рассказывает CBS News. Помимо повышения продуктивности, такое решение, по мнению руководителей, развивает корпоративную культуру за счёт общения между коллегами.

ВЕДУЩАЯ: На этой неделе Yelp приложение для обзоров на рынке услуг объявило, что закрывает последний американский офис в Финиксе. Его сотрудники будут работать удалённо на постоянной основе. В то же время Meta* компания, которая владеет Facebook и Instagram, обязала своих сотрудников с сентября три дня в неделю приходить в офис. И они не одиноки. Корреспондент CBS Картер Эванс расскажет подробнее.

Пусть в финансовой компании Credit Karma вернули сотрудников в офисы, но дела не ведутся в обычном режиме.
 
КАРТЕР ЭВАНС, корреспондент CBS: Разве вы не должны быть на работе?
 
ЛУПЕ РОМА, сотрудник Credit Karma: Мы на работе!
 
Прямо сейчас топ-менеджер Лупе Ромо работает над… навыками игры в пул.
 
КАРТЕР ЭВАНС: Почему это не считается тратой времени?
 
ЛУПЕ РОМА: Понимаете, это мои партнёры. Это инвестиция в людские ресурсы.
 
Именно на это после трёх лет работы из дома и надеется генеральный директор Кен Лин.
 
КЕННЕТ ЛИН, основатель и генеральный директор Credit Karma: Мы считаем, что (в офисе. — ИноТВ) больше энергии, креативности. Вместе люди работают лучше.
 
Для содействия сотрудничеству здесь есть игровая комната, занятия йогой, кафетерий, и всё бесплатно.
 
КАРТЕР ЭВАНС: У вас здесь длинная очередь.
 
КЕННЕТ ЛИН: Так и задумано. Вообще-то мы хотим подтолкнуть людей к общению.
 
По всей стране призывы руководителей компаний вернуться в офис попадают в заголовки газет.
 
ДЖЕЙМС КЛАРК, генеральный директор IT-компании Clearlink: Среди вас около 30 человек даже не открывали ноутбуки целый месяц.
 
Согласно одному исследованию, 38 процентов менеджеров пришли к выводу, что сотрудники на удалёнке обычно работают хуже, чем в офисе, тогда как 22 процента не были так уверены. Компании Amazon, Apple и Starbucks теперь оказались среди тех, кто требует от сотрудников приходить на работу три дня в неделю, несмотря на некоторые протесты.
 
ПАТРИК КЭРРОЛЛ, основатель и генеральный директор компании Carroll: Рынок труда был в ударе, и это дало сотрудникам большой рычаг давления. Сейчас, когда рост рынка существенно замедляется, этот рычаг давления перешёл к работодателю, я считаю.
 
Инвестор в коммерческую недвижимость Патрик Кэрролл надеется, что офисы скоро заполнятся.
 
ПАТРИК КЭРРОЛЛ: Думаю, для этого потребуются распоряжения или, знаете, риск потерять работу.
 
КЕННЕТ ЛИН: Я считаю, что люди видят не те вещи, когда говорят о возвращении в офис из-за повышения продуктивности или зарплаты. Речь идёт о корпоративной культуре, в которой вы хотите работать.
 
Для его сотрудников офис — это место для поддержания счастливой рабочей и социальной жизни. Картер Эванс, CBS News, из Окленда, штат Калифорния.
 
* Деятельность по реализации Instagram и Facebook признана экстремистской и запрещена на территории России от 21.03.2022.
 
Дата выхода в эфир 04 июня 2023 года.
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