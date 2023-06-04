Handelsblatt: Эрдоган произвёл перестановки в кабмине и пообещал Турции новую конституцию

Эрдоган представил свой новый кабинет министров, в котором произошли значительные перестановки, сообщает немецкая газета Handelsblatt. Министром финансов стал авторитетный экономист Мехмет Шимшек, Министерство обороны возглавил начальник генштаба вооружённых сил Турции Яшар Гюлер, а министром иностранных дел стал бывший глава секретной службы Хакан Фидан. Также Эрдоган заявил, что Турции необходима новая конституция, поощряющая свободу и касающаяся всех.

После приведения к присяге в качестве президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган произвёл перестановки в значительной части своего кабинета, сообщает немецкая газета Handelsblatt. В субботу Эрдоган назначил Мехмета Шимшека, авторитетного экономиста на финансовых рынках, министром финансов. Давнее доверенное лицо Эрдогана, глава разведки Хакан Фидан, стал новым министром иностранных дел. Мевлют Чавушоглу, который был министром иностранных дел Турции почти десять лет, не вошёл в состав нового кабинета.

В преддверии выборов высказывались предположения, что назначением кабинета Эрдоган может подать миру конкретные сигналы о своей будущей политике. После этого объявления можно предположить, что он не будет стремиться к конфронтационному курсу на мировой арене, отмечает издание.

Тем не менее в будущем Эрдоган, скорее всего, продолжит ориентироваться на менее ценностную политику с упором на сделки, в которых Турция получает выгоду, полагает автор статьи.

Турция сейчас борется с огромной инфляцией, официально составляющей около 44%. Эксперты также винят в этом политику Эрдогана, который до сих пор удерживал низкие процентные ставки вопреки экономической логике, чтобы бороться с инфляцией.

Шимшек, с другой стороны, считается представителем ортодоксальной финансовой и экономической политики. Ожидается, что он откажется от спорной политики низких процентных ставок. Шимшек ранее был министром финансов при Эрдогане, но был отправлен в отставку в 2018 году после перехода к президентской системе.

«В лучшем случае возвращение Шимшека приведёт к частичной корректировке текущей экономической политики Турции, — считает Вольфанго Пикколи из консалтинговой компании Teneo. — В основном с целью выиграть время». По его мнению, резкий разворот к полностью традиционному подходу в денежно-кредитной политике маловероятен. «Также неясно, как долго Эрдоган будет терпеть более прагматичную позицию на экономическом фронте, учитывая приоритет, который он отдаёт местным выборам в марте 2024 года», — комментирует эксперт.

В последние недели и месяцы Эрдоган не проявлял признаков отхода от прежней политики и неоднократно подчёркивал, что будет придерживаться своего экономического плана с низкими процентными ставками. Он также защищал свою нетрадиционную экономическую политику в своей победной речи 28 мая.

Как сообщается в статье, Эрдоган назначил министром обороны начальника Генерального штаба вооружённых сил Турции Яшара Гюлера. Это назначение повторяет тот же подход, что и во время предыдущего срока, когда в 2018 году после победы на выборах Эрдоган назначил тогдашнего начальника Генштаба Хулуси Акара министром обороны. Новый министр обороны, Гюлер, был главой сухопутных войск, когда в июле 2016 года в стране произошла попытка государственного переворота, напоминает Handelsblatt.

Когда Акар занял пост министра, различные вооружённые силы стали напрямую подчиняться министерству, забрав власть у Гюлера как начальника штаба. Он считается кадровым военным и не сторонником жёсткой линии в политике.

Что касается нового министра иностранных дел Турции, Handelsblatt характеризует этот выбор как весьма пикантный. Хакан Фидан — бывший военный, карьерный бюрократ, долгое время был заместителем государственного секретаря, прежде чем возглавил могущественную секретную службу Турции. Он считается абсолютно преданным президенту Эрдогану и сопровождает его во время многочисленных выступлений и поездок.

В 2011 году стало известно, что Эрдоган отправил Фидана на секретные переговоры с Рабочей партией Курдистана. На посту министра иностранных дел он будет обладать необходимыми полномочиями для возобновления таких переговоров. Он также не считается сторонником жёсткой политической линии.

Новым министром внутренних дел стал бывший губернатор Стамбула Али Ерликая. Единственная женщина в кабинете — новый министр по делам семьи Махинур Оздемир Гёкташ. Только два министра из старого кабинета остались на своих постах: министр здравоохранения Фахреттин Коджа и министр туризма и культуры Мехмет Нури Эрсой.

Прежде чем объявить состав своего кабинета, Эрдоган в инаугурационной речи призвал соотечественников к единству, отмечает Handelsblatt. «Я приглашаю 81 провинцию объединиться в братстве. Давайте оставим позади обиды предвыборной кампании. Давайте все вместе работать над построением «турецкого века», — призвал Эрдоган.

«Турецкий век» был одной из центральных тем его предвыборной кампании. Под ним подразумевается столетие Турецкой Республики, которое наступает в октябре. Новый век также знаменует собой начало новой «эры славы» для Турции, сказал Эрдоган в субботу.

Как напоминает издание, Эрдоган был утверждён на пост президента в прошлое воскресенье в результате второго тура выборов, набрав 52% голосов. 14 мая его исламско-консервативная партия и её партнёры уже получили большинство в парламенте.

В субботу Эрдоган объявил, что он добивается принятия новой конституции для Турции. По его словам, демократия должна быть освобождена от нынешней конституции, которая была создана после военного переворота 1980 года. Его цель — создать новую конституцию, которая поощряет свободу и охватывает всех, сообщает немецкая газета Handelsblatt.