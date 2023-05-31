Le Figaro: никуда не деться — Эрдоган продолжит посредничество между Москвой и Киевом

Хотя многие эксперты сомневались в победе Эрдогана на президентских выборах в Турции, политолог Байрам Балчи в интервью Le Figaro объясняет, что она была закономерной и обоснованной. По его мнению, Эрдоган в дальнейшем не будет идти на конфронтацию с Западом, но продолжит свои посреднические усилия между Россией и Украиной, потому что ему нужны отношения с обеими странами.

Победа Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции была не такой уверенной, как ожидал президентский лагерь, отмечает политолог из французского института CERI/Sciences Po Paris Байрам Балчи в интервью Le Figaro. Он видит причину этого в изменении системы голосования, а также в том, что в стране царят разногласия по политическим, религиозным, этническим и управленческим вопросам. Но при этом на выборах в законодательные органы у Эрдогана было комфортное большинство, и это тоже нужно учитывать.

Эксперты ожидали, что Эрдоган проиграет выборы из-за экономического кризиса и землетрясения, которое запятнало имидж правительства и государства. Однако, по мнению Балчи, турецкое правительство разбиралось с последствиями землетрясения лучше, чем считается; некоторые здания уже восстановлены. А оппозиция старалась подчеркнуть именно экономические трудности, что облегчило победу Эрдогана.

«Туркам важны символы, такие как величие государства, место Турции на международной арене, место промышленности с реализацией значительных проектов по импорту и экспорту», — объясняет эксперт. И Эрдоган смог показать, что он символизирует преемственность государства, стабильность, безопасность границ в регионе, нестабильном со времён «арабской весны». Оппозиция же была слишком разобщённой и разрозненной.

Многие мировые лидеры поспешили поздравить Эрдогана, и первым был президент России Владимир Путин. Как отмечает политолог, Турция и Россия значительно сблизились за последние годы. По его словам, российский и турецкий лидеры похожи друг на друга темпераментом, стратегией, способом правления. У них есть и личные отношения, поэтому если бы в Турции победила оппозиция, которая исповедует прозападную политику, то Кремлю было бы сложнее выстраивать политику.

Эрдоган будет продолжать играть роль посредника между Россией и Украиной, уверен эксперт. Турции приходится это делать, поскольку ей нужна Украина, они поддерживают экономическое и военное сотрудничество. При этом Турция всегда поддерживала целостность других стран, отмечает политолог.

Но в то же время Турция нуждается и в России для экспорта продукции своего сельского хозяйства и импорта газа, для снабжения атомных электростанций, а также для поддержки туризма. Впрочем, здесь есть и вопрос военной уязвимости: Россия окружает Турцию в военном плане: российское присутствие выросло в Чёрном море, в Армении и других странах. И посредничество Турции в российско-украинских отношениях может стать хорошей новостью для европейцев, хотя бы в рамках зерновой сделки. Сама же Турция на этом фоне может укрепить отношения с Западом.

Хотя многие опасаются, что Эрдоган может стать радикальнее по отношению к Европе, Байрам Балчи с этим не согласен: он напоминает, что лидер Турции незадолго до выборов начал процесс нормализации отношений с Западом. Учитывая ситуацию в регионе, не в его интересах идти на конфронтацию, но он будет отстаивать интересы своей страны, что может создать у европейцев впечатление о его радикальности. Тем более что, несмотря на давление, вряд ли Эрдоган пойдёт на уступки европейцам по вопросу о правах человека.

Ключевым вопросом для Турции остаётся Сирия, отмечает собеседник Le Figaro. «Россия превратила её в своеобразный протекторат, так что в случае несогласия режим Башара Асада может создать Турции проблемы на границе», — говорит Байрам Балчи. Так, он поясняет, что они могут запустить новую волну мигрантов, что обернётся для Турции катастрофой.