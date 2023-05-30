Politico: после победы Эрдогана на выборах мир замер в ожидании его дальнейших шагов

После очередной победы Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции мир задаётся вопросом, что вновь избранный лидер страны будет делать дальше, пишет в статье для Politico турецкий публицист Эльчин Пойразлар. По прогнозам экспертов, Эрдоган на третьем сроке продолжит проводить двойственную политику — как в экономике, так и во внешней политике, отмечается в статье.

После двух десятилетий пребывания у власти Реджеп Тайип Эрдоган закрепил свою главенствующую роль в турецкой политике победой на воскресных президентских выборах, пишет в статье для Politico турецкий публицист Эльчин Пойразлар. «Вопрос, стоящий сейчас перед Турцией — и перед всем миром в целом, — заключается в том, что властный лидер будет делать дальше», — отмечает автор статьи.

Международное влияние Эрдогана, как главы стратегически важной державы в НАТО, соединяющей Европу с Ближним Востоком, имеет решающее значение. Однако в родной стране, экономика которой едва справляется со стремительно растущей инфляцией, стоящие перед ним проблемы выглядят пугающе, считает обозреватель.

Критики президента говорят, что его победа стала отражением контроля над государственными ресурсами, влияния на большинство средств массовой информации и репрессий в отношении деятелей оппозиции и гражданского общества.

«Выиграв ещё один президентский срок, Эрдоган будет использовать этот мандат для дальнейшего укрепления своего единоличного правления, ликвидируя то, что осталось от институтов, обеспечивающих сдержки и противовесы», — считает эксперт по внешней политике Политического центра Анкары Селин Наси.

Сторонники Эрдогана возражают, что голосование отражает высокую оценку турками его двадцатилетнего пребывания у власти, сначала в качестве премьер-министра, затем в качестве президента. По их мнению, страна сегодня намного сильнее, чем была 20 лет назад, благодаря экономическому росту, улучшенной инфраструктуре и более активной роли в мировых делах. Кроме того, президент не боится проводить независимую от Запада линию, несмотря на статус Турции как члена НАТО. В своей победной речи в Анкаре сам Эрдоган дал понять, что вряд ли пойдёт на компромисс и откажется от своего жёсткого стиля правления в ближайшие пять лет.

«Но есть одна проблема, которая не подвластна ему полностью: экономика Турции», — замечает автор статьи. Турция страдает от заоблачно высокой инфляции, которая в прошлом году достигала 85%, и слабой валюты, которая в минувшую пятницу опустилась до рекордно низкого уровня по отношению к доллару. Большой вопрос заключается в том, позволит ли Турция лире ещё больше ослабнуть теперь, когда выборы закончились, или же сделать это её вынудят рынки.

Более важный вопрос, по мнению обозревателя, заключается в том, вернётся ли Эрдоган к традиционной экономической политике или вместо этого продолжит своё нынешнее сочетание больших расходов и отказа от повышения процентных ставок. Многие экономисты говорят, что такой подход чреват кризисом после выборов, а положение лиры становится уязвимым. В своей победной речи Эрдоган пообещал сохранить процентные ставки на низком уровне, что, по его словам, снизит инфляцию — хотя многие ведущие экономисты отвергают этот аргумент как абсурдный.

Тем временем, вероятно, самое большое внимание других стран приковано к тому, что означает переизбрание Эрдогана для позиции Турции в мировых делах, пишет обозреватель. При его правлении Турция стала ключевым игроком и «непокорным» союзником Запада по многим жизненно важным вопросам, не в последнюю очередь в отношении спецоперации России на Украине.

Так, Анкара отказалась присоединиться к санкциям в отношении России, но сыграла жизненно важную роль в переговорах о сделке, разрешающей экспорт украинского зерна через Черное море. Будучи членом НАТО, Турция одобрила вступление Финляндии в альянс, но по-прежнему блокирует членство Швеции.

Наси из Центра политики Анкары говорит, что Россия сделала ряд экономических подарков Эрдогану перед выборами, таких как отсрочка платежей Турции за газ и субсидия на строительство атомной электростанции в Турции. «Президент Путин, безусловно, попросит Эрдогана отплатить за его щедрость, и это может иметь некоторые последствия для внешней политики Турции», — добавляет Наси, предполагая, что в балансировании между Москвой и Западом позиция Анкары может накрениться в сторону России.

Эмре Пекер из Eurasia Group прогнозирует, что «Анкара будет поддерживать прочные дипломатические и экономические связи с Москвой, оставаясь при этом критически важным, но трудным союзником НАТО». В результате Эрдоган в конечном счете ратифицирует членство Швеции в альянсе, если ему будет разрешено закупать больше истребителей F-16 у США, полагает специалист.

«Теперь, когда выборы закончились, Эрдоган более могущественен, чем когда-либо. Союзники Турции по НАТО будут с тревогой наблюдать за тем, выполнит ли он свои обещания или угрозы», — заключает автор статьи.