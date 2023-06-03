19FortyFive: задабривая Турцию, Байден доведёт НАТО до внутренней войны

Политика администрации президента США Джо Байдена на турецком направлении крайне опасна — ведь он по сути поддаётся на шантаж со стороны турецкого лидера Реджепа Эрдогана, пишет обозреватель 19FortyFive Майкл Рубин. По мнению Рубина, такой курс может в итоге вылиться в вооружённый конфликт между Турцией и Грецией, который поставит под угрозу существование Североатлантического альянса.

Когда Реджеп Эрдоган объявил о своей победе на состоявшихся в Турции президентских выборах, госсекретарь США Энтони Блинкен «не стал терять время даром»: глава американской дипломатии, как раз находившийся в тот момент в шведском городе Лулео, обратился к Анкаре с призывом наконец завершить процесс оформления членства Швеции в НАТO, пишет внештатный редактор 19FortyFive Майкл Рубин. Как напоминает Рубин, Эрдоган, разгневанный поведением Стокгольма, который не только терпимо относится к «политической активности» курдов, но и принимает у себя покинувших Турцию журналистов, ранее воспользовался турецким правом вето и заблокировал вступление шведов в альянс, потребовав, чтобы их страна выполнила целый ряд требований, не имеющих отношения к НАТО.

Хотя Блинкен публично не стал связывать вопрос присоединения Швеции к альянсу с поставками F-16, которые давно требует от Вашингтона турецкое правительство, «обменять» истребители на одобрение вступления Стокгольма ранее уже предлагал президент США Байден, а также ряд чиновников Госдепа, уже пообщавшихся с членами американского конгресса, согласие которых потребуется для утверждения поставок, отдельно отмечает Рубин.

Между тем, хотя в администрации Байдена и убеждены, что получение Швецией членства в НАТО имеет огромное значение для альянса, продолжая торговаться с Турцией, Белый дом совершает огромную ошибку — ведь даже если у Вашингтона и получится обменять F-16 и компоненты для их модернизации на отмену Эрдоганом вето,это станет «пирровой победой», предупреждает редактор 19FortyFive.

По мысли Рубина, Россия, быть может, и представляет угрозу для альянса, но вступление Швеции в НАТО в контексте этой угрозы не имеет значения — тем более, если альянс и Стокгольм договорятся действовать сообща. Гораздо большую опасность для НАТО представляет перспектива войны между Турцией и Грецией — ведь, как подчёркивают отдельные аналитики, такой конфликт, если он всё же разгорится, будет угрожать самому существованию альянса, пишет автор.

Поддаваться на «шантаж» Эрдогана — и так скверно, ведь такой курс не только подтолкнёт турецкого лидера к повторению подобной тактики, но и подтолкнёт другие страны НАТО к тому, чтобы выторговывать различные уступки в обмен на принятие в альянс новых членов в будущем, рассуждает Рубин. А между тем, претензии у Эрдогана имеются не только к Швеции, но и к соратникам по НАТО, и в особенности — к Греции: в последние годы он уже предлагал пересмотреть Лозаннский мирный договор, который сто лет тому назад окончательно установил границы современной Турции, с прицелом на то, чтобы расширить турецкие территории, в том числе и в Эгейском море, предостерегает автор.

Подобные заявления — не просто риторика, ведь турецкий лидер в последнее время всё чаще использует F-16 и растущий парк беспилотников не для того, чтобы обеспечивать защиту от России, которая становится для Анкары всё более важным торговым парнтёром, а для облётов островов, принадлежащих Афинам, отмечает Рубин. При этом Вашингтон никаких серьёзных шагов для пресечения «дестабилизирующих» действий со стороны Анкары не предпринимает — и в результате та не только озвучивает прямые угрозы в адрес Греции, но и до сих пор сохраняет оккупацию Кипра, продолжает ничем не оправданную блокаду Армении и занимает вместе со своими марионетками часть территорий Сирии Ирака, перечисляет автор.

По мнению Рубина, ускоряя вступление Швеции в НАТО, администрация Байдена по сути «лечит вросший ноготь ампутацией ступни»: Стокгольм и так в итоге станет частью альянса, а приближать этот момент в обмен на перспективу «внутринатовской войны» станет проявлением «крайней стратегической некомпетентности».