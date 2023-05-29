CNN: в США обнаружили нетленное тело монахини через 4 года после смерти

В небольшом американском городке собирались перезахоронить тело основательницы монастыря из кладбища в часовню, когда обнаружили, что оно совершенно не тронуто временем. Прошло 4 года с её смерти, однако само тело и одежда совершенно не изменились. CNN сообщает, что со всей страны сюда стали приезжать верующие и просто любопытные, чтобы убедиться в происходящем. В ближайшее время будет проведено расследование, чтобы доказать факт «нетленного тела».

А сейчас поговорим об удивительном открытии, которое бросает вызов законам науки. Толпы людей стекаются в маленький городок Гауэр в штате Миссури, чтобы увидеть тело католической монахини, на котором, по-видимому, нет признаков разложения. И это несмотря на то, что она была похоронена четыре года назад.

Тело сестры Вильемины Ланкастер, которая скончалась в 2019 году в возрасте 95 лет, эксгумировали на территории монастыря, чтобы переместить к месту последнего упокоения внутри часовни. Но когда её гроб достали из земли, вот что обнаружили. Тело Ланкастер было, по-видимому, нетленным. В католической традиции это означает, что оно не разлагалось.

Филиал CNN, телеканал KMBC сообщает, что люди со всей страны съезжаются, чтобы увидеть это своими глазами.

ЖЕНЩИНА: Сильное впечатление. Очень сильное.

МУЖЧИНА: Это одно из самых редких явлений в США.

ДРУГОЙ МУЖЧИНА: Я не такой старый, но никогда не слышал ни о чём подобном за всю свою жизнь.

К нам присоединяется Келси Уикс, она исполнительный директор ACI Group и писала об этом событии для Catholic News Agency. Рада видеть тебя, Келси!

КЕЛСИ УИКС, директор ACI Group: Спасибо за приглашение!

Итак, расскажи нам поточнее, что нашла та группа монахинь, когда тело было поднято из земли?

КЕЛСИ УИКС: Фредерика, это очень поразительно. Когда я встретилась с одной из монахинь, она рассказала мне: «Мы начали эксгумировать тело нашей основательницы, чтобы перенести её в часовню». Это давняя традиция в католических религиозных орденах, когда основателя или основательницу хоронят в часовне. И когда они эксгумировали её, увидели трещину в гробу.





Она взяла фонарик, заглянула внутрь, и говорит: «Кажется, я увидела ногу». А потом сказала: «Это невозможно, я не могла увидеть ногу». На данном периоде многое должно уже разложиться. Они ожидали, что найдут кости скелета, а вместо этого обнаружили нетронутое тело. И она сказала другим монахиням: «Я нашла ступню!», и все обрадовались, понимая, конечно, что это может означать в католической традиции.

И ты туда тоже отправилась? Ты поехала, чтобы увидеть самостоятельно. И многие другие могут это сделать, потому что она на всеобщем обозрении. Что ты ощутила?

КЕЛСИ УИКС: Это было потрясающе. Все детали, даже название марки на её носках всё ещё заметно. Вуаль её одеяния была сделана из того же материала, что и внутренняя отделка гроба. Так вот обивка разложилась, а вуаль нет. Не было никакого запаха гнили или разложения. Ничего подобного. Всё выглядело, как будто она умерла за день до этого. Это было невероятно.

Помоги нам понять в плане католицизма, что означает понятие «нетленное»? Что оно демонстрирует, что воплощает?

КЕЛСИ УИКС: Требуется доскональное расследование, чтобы убедиться, что это как раз случай «нетленного тела». Но вообще это означает отсутствие естественного процесса разложения. Это указывает на теологическую реальность, что… что… Ну, что в конце этой жизни есть что-то большее. У людей, демонстрирующих необычайный уровень святости в рамках католицизма, часто обнаруживают такие нетленные тела. Это говорит о том, что существует определённый уровень близости к будущему воскрешению.

Дата выхода в эфир 29 мая 2023 года.