CNN: в США обнаружили нетленное тело монахини через 4 года после смерти
Дата выхода в эфир 29 мая 2023 года.
Дата выхода в эфир 29 мая 2023 года.
Сербский теннисист Новак Джокович после матча первого круга Открытого чемпионата Франции в Париже с американцем Александром Ковачевичем написал на камере: «Косово — сердце Сербии! Остановите насилие».
ВС Украины выпустили четыре ракеты из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка.
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о ситуации, когда «Арсенал» удалил пост с поздравлением Андрея Аршавина с днём рождения в социальных сетях.
Российский лидер Владимир Путин провёл переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Один мирный житель погиб, ещё один ранен в результате обстрела Михайловки в Запорожской области со стороны ВС Украины.
В НАТО подтвердили сообщения о том, что представители контингента KFOR в частично признанном Косове получили ранения из-за столкновений на севере края. В альянсе при этом утверждают, что произошли «неспровоцированные нападения».
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал информацию о рецидиве травмы.
Защитник «Пари Нижний Новгород» Виктор Александров высказался о шансах нижегородского клуба остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Участники конкурса «Лидеры России» провели урок памяти и славы для детей из Донбасса в Музее Победы.
Специалисты «НДВ Супермаркет Недвижимости» провели исследование и выяснили, почему россияне отдают предпочтение квартирам в новых домах и что заставляет их отказываться от приобретения объектов на вторичном рынке.
Руководитель территориального отдела Роспотребнадзора Татарстана Ильгизар Бариев заявил, что этим летом дети из новых регионов России смогут отдохнуть в оздоровительном лагере «Саулык» в Набережных Челнах.
Аналитики VSN Realty выяснили, что стоимость квартиры в новостройке бизнес-класса в столице площадью 29,9 кв. м без отделки составляет 6,96 млн рублей. На данный момент это лот с самой низкой ценой в этом сегменте недвижимости.
В компании F.A.С.С.T. (разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями) рассказали, что число попыток перехвата учётных записей пользователей в сервисах дистанционного банковского обслуживания (ДБО) в марте-апреле 2023 года выросло на 59% по сравнению с январём-февралём.
Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская рассказала, что с 1 июня в ряде регионов изменятся размеры некоторых субсидий и компенсаций.
Старший вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталёва рассказала, что делать в случае задолженности по кредитной карте.
Глава Минприроды Александр Козлов рассказал, что законопроект на запрет оборота одноразового пластика рядом с Байкалом, который в настоящее время рассматривается в Госдуме, в будущем планируют расширять на другие регионы.
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ходе работ по благоустройству территории кластера «Ломоносов» в районе Раменки, между проспектом Вернадского и улицей Светланова.
Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу принял участие в заседании Общественного совета при военном ведомстве.
Во время столкновений с сербами в частично признанном Косове пострадали 11 итальянских военнослужащих из числа сотрудников Международных сил безопасности под эгидой НАТО (KFOR).
Нападающий «Крыльев Советов» Никита Салтыков, который выступает за «Акрон» на правах аренды высказался о своём переходе в «Локомотив».
Президент Сербии Александр Вучич обратится к народу Сербии со срочным посланием в связи с обострением в Косове.
Елена Асеева, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник лаборатории системной красной волчанки ФГБНУ НИИР имени Насоновой, выразила мнение, что продолжительный постковидный синдром может быть причиной волчанки.
Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев заявил, что законопроект о запрете менять пол без медицинских показаний планируют внести в нижнюю палату парламента 29 мая.
Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что к законодателям обратились Российский союз спасателей и отечественные пожарные службы с предложением устранить неравенство сотрудников, выполняющих одни и те же задачи.
Польша с 1 июня закрывает движение через свою границу грузовиков с номерами России и Белоруссии.
Согласно новому исследованию сервиса SuperJob, 74% столичных работодателей пытаются договориться с сотрудниками, которые грозят увольнением из-за условий труда.
В Московской области наладят серийный выпуск новейшего офтальмологического оборудования — щелевых ламп, диоптриметров и синоптофоров.
В поликлинике Рузской больницы в Московской области появился новый рентгеновский аппарат. Он отличается скоростью исследования и низкой лучевой нагрузкой.
В пресс-службе подмосковного Минтранса напомнили о правилах провоза животных в автобусах. На руках или в ручной клади разрешается без оплаты перевозить карликовые породы собак.
Ипотечный брокер Дмитрий Ракута заявил, что если квартиру сдают агенты, то у них должна быть либо доверенность, либо договор с собственником, поэтому перед тем, как вносить средства, нужно получить данные владельца.
Председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Московской медицинской академии Павел Воробьёв напомнил, что постковидный синдром — это аутоиммунное состояние.
В Забайкальском крае начали работу по восстановлению популяции сибирского осетра. В реку Чару выпустили около 14 тыс. особей мальков.
Сайт kp.ru провёл исследование, согласно которому 41% россиян на время отъезда закрывают в квартире окна и двери, а 19% просят соседей присмотреть за жильём.
В Анапе планируют построить индустриальный парк «Воскресенский», заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Первые электробусы прибудут в Нижний Новгород до конца 2023 года.
Всероссийский Пушкинский праздник поэзии состоится 3 июня в нижегородском селе Большое Болдино. Он приурочен к 224-й годовщине со дня рождения Александра Пушкина.
На заседании координационного совета в правительстве Тюменской области обсудили вопросы развития некоммерческих организаций. В настоящее время в регионе работает более 2000 НКО, из них около 400 активно взаимодействуют с органами власти.
В Ижевске выступит народный артист России Олег Газманов. Концерт состоится в День города, 12 июня.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов представил премьер-министру России Михаилу Мишустину предложения развития малого и среднего бизнеса в регионе до 2030 года.
В Ставропольском крае материнский капитал получили 4,8 тыс. семей с начала 2023 года. За всё время действия программы господдержкой в регионе воспользовались около 250 тыс. семей.
В Кировской области объявлен оранжевый уровень опасности из-за погодных условий.
В Самарской области в секторе малого и среднего предпринимательства заняты около 40% трудоспособного населения. В регионе работает 131,9 тыс. субъектов МСП, что на 2,8% больше, чем годом ранее.
Маркетинг-директор образовательной платформы Future Hub Марина Франкова заявила, что развивать так называемые мягкие навыки очень важно.
В Московской области привлекут 246 медработников по программе «Земский доктор» в 2023 году, из них 22 специалиста уже работают в регионе, заявил председатель Мосгордумы Игорь Брынцалов.
В Ставропольском крае объявили штормовое предупреждение из-за града и грозы, а также шквалистого ветра. Об этом сообщил региональный Гидрометцентр.
Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) принял решение отклонить заявление «Алании» о выдаче лицензии для выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в пленарном заседании Невского международного экологического конгресса.
Завод «Москвич» впервые вошёл в первую десятку российского авторынка по итогам четвёртой недели мая.
Синоптик Александр Шувалов рассказал о погоде в Санкт-Петербурге в ближайшую неделю.
Стремление Киева начать контрнаступление вместо укрепления обороны ВСУ приведёт к новым территориальным потерям, считает украинский генерал-майор в отставке Сергей Кривонос.