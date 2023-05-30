Обозреватель WT: «предвестие конца» — в стране, где права дарованы Богом, лишь половина граждан уверена в его существовании
В ходе опроса, проведённого исследовательским центром NORC при Чикагском университете, половина американцев сказали, что не верят в существование Бога, а чуть менее половины опрошенных заявили об обратном. При этом 34% респондентов сказали, что никогда не ходят в церковь — и это, как отмечается в статье, самый высокий показатель приблизительно за последние 50 лет.
И хотя расклад пока где-то 50 на 50, однако заметна тенденция к неверию, подчёркивает Чамли.
В 2008 году, например, уверенность в существовании Бога выражали 60% респондентов, напоминает автор.
При таких темпах — при снижении веры в Бога на 10% каждые 15 лет — вся Америка станет неверующей к началу следующего столетия. А это означает, что США станут совсем другим местом — очень контролируемым, регулируемым, управляемым государством.
«Война в Америке есть, была и будет из-за дарованных Богом прав — а на более глубоком уровне, против начальств мира тьмы, стремящихся стать богом людей, стремящихся добиться поклонения со стороны людей. Выбор прост: дарованное Богом или дарованное государством. Права будут исходить лишь из одного источника; выбирайте с умом. Если американцы смогут сохранить веру, Америка сохранит свою свободу», — подытоживает свою статью Шерил Чамли.
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