Обозреватель WT: «предвестие конца» — в стране, где права дарованы Богом, лишь половина граждан уверена в его существовании

Недавний опрос показал, что лишь чуть менее 50% американцев уверены в существовании Бога, а это на 10% меньше, чем в 2008 году, пишет обозреватель The Washington Times Шерил Чамли. По её словам, для страны, где «права исходят от Бога», такое развитие событий предвещает конец.

Только половина американцев уверена в существовании Бога, пишет обозреватель The Washington Times Шерил Чамли, охарактеризовав такое положение дел в стране как «неверующая Америка».



В ходе опроса, проведённого исследовательским центром NORC при Чикагском университете, половина американцев сказали, что не верят в существование Бога, а чуть менее половины опрошенных заявили об обратном. При этом 34% респондентов сказали, что никогда не ходят в церковь — и это, как отмечается в статье, самый высокий показатель приблизительно за последние 50 лет.



И хотя расклад пока где-то 50 на 50, однако заметна тенденция к неверию, подчёркивает Чамли.



«Для страны, где права исходят от Бога, а правительство существует только для защиты этих полученных от рождения неотъемлемых прав и свобод, данное откровение предвещает конец, — убеждена автор. — Как у вас может быть нечто «дарованное Богом», если вы убираете Бога? Как может страна, лелеющая индивидуализм, не пасть на меч коллективизма, если Бога заменяет правительство? Вера в Бога — основа свобод Америки. И теперь эта вера всё больше ослабевает и уходит, достигая опасно низкого уровня».



В 2008 году, например, уверенность в существовании Бога выражали 60% респондентов, напоминает автор.



При таких темпах — при снижении веры в Бога на 10% каждые 15 лет — вся Америка станет неверующей к началу следующего столетия. А это означает, что США станут совсем другим местом — очень контролируемым, регулируемым, управляемым государством.



«Война в Америке есть, была и будет из-за дарованных Богом прав — а на более глубоком уровне, против начальств мира тьмы, стремящихся стать богом людей, стремящихся добиться поклонения со стороны людей. Выбор прост: дарованное Богом или дарованное государством. Права будут исходить лишь из одного источника; выбирайте с умом. Если американцы смогут сохранить веру, Америка сохранит свою свободу», — подытоживает свою статью Шерил Чамли.