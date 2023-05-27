BFM TV: во Франции начали бороться с переизбытком туристов

Власти многих французских городов начали принимать меры для ограничения доступа туристов к достопримечательностям, рассказывает BFM TV. Помимо неудобства для местных жителей, большой поток отдыхающих приводит к пробкам, увеличению отходов и вредит природным объектам.

ВЕДУЩАЯ BFM TV: Многие коммуны во Франции уже приняли меры по ограничению туристического потока в некоторые места.

МАГАЛИ ШАЛЕ, журналистка BFM TV: Именно. Я выбрала три направления во Франции, которые привлекают слишком большое число туристов и где властям пришлось принять меры для сохранения культурного наследия, природных объектов, а также спокойной жизни местного населения.

Начнём с национального парка Каланк в Марселе. Посмотрите — виды, как с открытки, одно но: здесь слишком много людей. В местечке Сюжитон, например, в разгар лета зарегистрировали максимум в 2500 посетителей в день. Такая популярность приводит к пробкам на дорогах, люди оставляют мусор, что приводит к повышенному уровню загрязнения. Теперь ради сохранения национального парка доступ к нему разрешён только после обязательной заявки. Параллельно проходит кампания по «обратному маркетингу». В чём она состоит? В ограничении туристической рекламы этого места.

Такая же борьба идёт на острове Поркероль. Вы видите его на экране. Этот очень красивый маленький остров находится вблизи побережья города Йер. Он тоже переполнен туристами. По официальному заявлению национального парка, ежедневно здесь высаживается по 10 тысяч путешественников, перед пляжами на якоре стоит 2 тысячи яхт, а в очереди на парковку придётся стоять полтора часа. Власти решили ограничить число ежедневных посетителей до 6 тысяч.

Закончим рассказ горой Монблан, которую вы видите. Она тоже переполнена туристами. В 2019 году префектура ограничила число альпинистов, которым разрешено подниматься по Королевскому пути — обычному маршруту — до 214 человек. Почему 214 человек? Потому что именно столько кроватей в убежище. Такие меры были приняты не только для сокращения несчастных случаев, но и для сокращения отходов, которые оставляют на горе.