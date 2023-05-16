NBC News: «серьёзные недостатки» — спецпрокурор США, изучавший «российское дело» Трампа, раскритиковал ФБР за доверчивость и предвзятость

Спецпрокурор США Джон Дарем опубликовал доклад по итогам продолжавшегося почти четыре года расследования, целью которого было установить, насколько обоснованы были действия ФБР в рамках проверки предвыборного штаба Дональда Трампа на предмет связей с Москвой, передаёт NBC News. По данным канала, спецпрокурор выявил «серьёзные недостатки» в действиях ФБР. Он, в частности, заключил, что сотрудники ведомства начали расследование на основании неподтверждённых обвинений в адрес Трампа, даже несмотря на то, что куда осторожнее они отнеслись к аналогичным заявлениям о его сопернице Хиллари Клинтон.

Спецпрокурор США Джон Дарем, разбиравшийся с тем, как началось и развивалось дело о связях между Трампом и Россией, в своём долгожданном докладе, опубликованном сегодня, раскритиковал ФБР, заявив, что в этом расследовании ведомство проявило «серьёзные недостатки».

Дарем заключил, что бюро начало расследование в отношении предвыборного штаба Трампа в 2016 году слишком поспешно и на основании «непроверенной и неподтверждённой информации». При этом он отметил, что к обвинениям, звучавшим в отношении штаба Клинтон, ФБР отнеслось значительно осторожнее и с куда большим скептицизмом.

В рамках своего расследования, получившего кодовое наименование Crossfire Hurricane («Ураган перекрёстного огня». — ИноТВ), ФБР попыталось найти связи между штабом Трампа и Россией, в которых обвиняли кандидата. В результате вопрос изучил назначенный на пост спецпрокурора Роберт Мюллер, который в конечном счёте никаких признаков сговора между штабом Трампа и Кремлём не обнаружил, хотя и указал, что отдельные россияне на связь со штабом всё-таки выходили.

Господин Трамп сегодня опубликовал такое сообщение: «Американскую публику обманули».

В рамках расследования Дарема один из штатных юристов ФБР признал вину в фальсификации документов во время подачи запроса на получение секретного ордера на слежку за одним из сотрудников штаба Трампа Картером Пейджем.

Впрочем, в докладе Дарема, ставшем результатом почти четырёхлетней работы, не сообщается о каких-либо признаках коррупции или сговора внутри ФБР и не приводится рекомендаций о каких-либо масштабных изменениях внутри ведомства.

Два уголовных дела, которые Дарему удалось довести до суда, он проиграл: этих двух мужчин, которые обвинялись в предоставлении следователям ложной информации, оправдали присяжные.

Ранее в 2019 году собственный доклад опубликовал генеральный инспектор Минюста США, который заключил, что, хотя ФБР допустило ряд ошибок, оно имело достаточные основания для того, чтобы начать расследование в отношении Трампа.

ВЕДУЩИЙ: А Кен выходит с нами на связь с прямым включением. Кен, в докладе спецпрокурора было немало критики в адрес ФБР — и, как мы понимаем, бюро теперь прокомментировало эти выводы?

КЕН ДИЛАНИАН, корреспондент NBC News: Да, Том. В своём заявлении представители ФБР подчёркивают, что в ведомстве внесли существенные коррективы в регламент проведения расследований по вопросам, касающимся национальной безопасности и что, если бы эти реформы уже действовали в 2016 году, многих ошибок, перечисленных в докладе, можно было бы избежать.

Дата выхода в эфир 15 мая 2023 года.