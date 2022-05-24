На недавнем судебном заседании в США выяснилось, что обвинения о «российском вмешательстве» в американские выборы были выдумкой. Более того, эта дезинформационная кампания, которая долгое время отвлекала страну от более насущных проблем, велась с одобрения Хиллари Клинтон, передаёт Fox Business.

На это ушло шесть лет, но теперь мы знаем правду о том, что «российский сговор» был фальшивкой. Это была мистификация, за которой, по словам The Wall Street Journal, стояла Хиллари (Клинтон. — ИноТВ).

Не стоит путаться во множестве имён и в том, кто и что именно говорил. Хватит увиливаний. Правда вскрылась в пятницу в федеральном суде: Хиллари Клинтон лично одобрила план по распространению абсолютно фейковых новостей о сговоре Трампа с российским Альфа-банком.

В предвыборном штабе (Клинтон. — ИноТВ) знали, что это подделка. Они всё равно набросились на Трампа, потому что ненавидели и до сих пор ненавидят его. Как и СМИ. По сей день средства массовой информации активно продвигают всё, что может быть рассмотрено или истолковано как негативное для Трампа.

Дезинформационная кампания — а это была именно она, — Хиллари на протяжении многих лет отвлекала внимание страны. Задумайтесь, сколько времени и энергии было потрачено впустую демократами, которые не могли смириться с победой Трампа и поражением Хиллари.

Что должен думать остальной мир, смотря на то, как Америка оборачивается против себя самой? На кандидата в президенты, которая считает десятки миллионов американцев жалкими?

Через несколько часов после того, как правда всплыла в федеральном суде, Дональд Трамп дал свой комментарий. Он назвал случившееся одним из величайших скандалов в политической истории. Он прав. Он также сказал: «Куда мне обратиться, чтобы восстановить свою репутацию?»

Дата выхода в эфир 23 мая 2022 года.