Daily Telegraph: команда Трампа решила заработать на деле о его сексуальных домогательствах

Соратники Дональда Трампа планируют получить выгоду от вердикта по проигранному им судебному делу о сексуальных домогательствах. Они рассчитывают увеличить бюджет предвыборной кампании экс-президента и объявить его жертвой нападок со стороны демократов, сообщает The Daily Telegraph.

Соратники Дональда Трампа планирует использовать проигранное им судебное дело о сексуальных домогательствах, чтобы увеличить бюджет его кампании и выставить фаворита предвыборной гонки от республиканцев жертвой политического преследования, пишет The Daily Telegraph.

По словам издания, во время визита в Айову 76-летний экс-глава Белого дома будет противостоять одному из ключевых конкурентов по партии — губернатору Флориды Рону Десантису. Кроме того, он собирается «агрессивно критиковать» свою обвинительницу Джин Кэрролл.

На этой неделе суд присяжных в Нью-Йорке признал Трампа виновным в том, что он изнасиловал Кэрролл в раздевалке универмага в середине 1990-х годов. Бывшему президенту было приказано выплатить ей $5 млн в качестве компенсации, напоминает The Daily Telegraph.

Подобный вердикт о сексуальном домогательстве мог бы сорвать большинство президентских кампаний. Но в команде Трампа с оптимизмом надеются, что они смогут использовать результаты судебного разбирательства, чтобы «раззадорить» его базу.

Советники экс-президента рассчитывают, что вердикт по делу Кэрролл позволит им увеличить сбор средств для кампании. Они также рассматривают возможность отправки электронных писем с просьбой о пожертвованиях, подобных тем, что принесли более $12 млн после того, как Трампу инкриминировали выплату взятки за молчание актрисе фильмов для взрослых.

В частных разговорах с The Daily Telegraph помощники признали, что дело Кэрролл не принесло Трампу пользу. Вместе с тем они убеждены, что всё ещё могут извлечь финансовую выгоду, объявив экс-президента пострадавшим от заговора демократов, призванного сорвать его возвращение в Белый дом.

Бывший чиновник администрации Трампа Майкл Капуто со ссылкой на недавние опросы высказа мнение, что решение суда не навредило политику. Он добавил, что «немногие» среди республиканского электората «поверили» утверждениям Кэрролл или «вообще думают об этом».

«Одной проблемной демографической группой [для Трампа] остаются женщины из пригородов», — сказал The Daily Telegraph Капуто. Он добавил, что их отношение к экс-президенту вряд ли могло стать ещё хуже после приговора о сексуальном насилии.