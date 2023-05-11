WT: «клянусь своими детьми» — Трамп продолжает настаивать на своей невиновности по делу писательницы Кэрролл

«Это фальшивая история, выдуманная история» — так Дональд Трамп прокомментировал гражданский судебный процесс, в результате которого его признали виновным в сексуальных домогательствах и клевете в отношении писательницы Джин Кэрролл, сообщает The Washington Times. Поклявшись своими детьми, бывший американский лидер заявил, что понятие не имеет, кто эта женщина. При этом он назвал свою обвинительницу «чокнутой».
Бывший президент США Дональд Трамп настаивает на своей невиновности по делу писательницы Джин Кэрролл, пишет The Washington Times.
В интервью CNN, которое состоялось на следующий день после того, как суд присяжных признал его виновным в сексуальных домогательствах к Джин Кэрролл, экс-глава Белого дома назвал эту историю выдуманной, а свою обвинительницу — «чокнутой».
Трамп, главный претендент на выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии в 2024 году, заявил, что он никогда не получит справедливого отношения в суде Нью-Йорка, указав на то, что бывший президент Билл Клинтон назначил туда «ужасного» судью.
«Клянусь своими детьми, чего я никогда не делаю, я понятия не имею, кто эта женщина, — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистки CNN. — Это фальшивая история, выдуманная история».
«Она чокнутая», — добавив он, вызвав смех аудитории, состоявшей, вероятно, в основном из избирателей-республиканцев.
Трамп заявил, что этот вердикт никак не вредит его намерениям вернуться в Белый дом, а, напротив, способствует повышению его рейтингов.
Как напоминает The Washington Times, во вторник Трамп по итогам гражданского судебного процесса был признан виновным в попытке изнасилования и клевете в отношении писательницы Джин Кэрролл, которая обвинила бывшего главу Белого дома в том, что в середине 1990-х годов он изнасиловал её в раздевалке универмага.
Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько прокомментировал в беседе с RT заявление директора департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак о том, что если в США произойдёт дефолт, то это будет иметь очень серьёзные последствия не только для Соединённых Штатов, но и для глобальной экономики.
Высказывания американского посла в ЮАР Рубена Бриджети о якобы поставках оружия в Россию подрывают дух отношений Южной Африки с США, никаких доказательств приведено не было. Об этом заявили в офисе президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы.
Отсутствие продления зерновой сделки негативно повлияет на продовольственную безопасность в мире и приведёт к росту цен на продукты. Об этом заявил официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Еврокомиссия получила от глав министерств сельского хозяйства Польши, Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии письмо на тему импорта украинской сельхозпродукции, заявила официальный представитель ЕК Мириам Гарсиа Феррер.
Эксперт Института современного развития, руководитель направления финансов и экономики Никита Масленников высказался о ситуации вокруг госдолга США. По его словам, американский президент Джо Байден в данном случае отзывается на сигналы, поступавшие из Минфина.
Американские города готовятся к потенциально рекордному наплыву мигрантов в связи с тем, что в США прекращает действие приказ времён президентства Дональда Трампа, позволявший властям быстро выдворять приезжих из страны.
Московский завод «Альфа Автоматив Техноложиз» в феврале — апреле 2023 года поставил более 40 тыс. кузовных деталей для китайских кроссоверов, собираемых в России, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Директор центра медицинской реабилитации, врач травматолог-ортопед, заведующий отделением медицинской реабилитации Сеченовского университета Константин Терновой заявил, что после 55 лет важно отслеживать свой рост, поскольку его уменьшение с возрастом может говорить о развитии остеопороза.
Кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелёхин заявил, что резкое пробуждение вредно для здоровья.