WT: «клянусь своими детьми» — Трамп продолжает настаивать на своей невиновности по делу писательницы Кэрролл

«Это фальшивая история, выдуманная история» — так Дональд Трамп прокомментировал гражданский судебный процесс, в результате которого его признали виновным в сексуальных домогательствах и клевете в отношении писательницы Джин Кэрролл, сообщает The Washington Times. Поклявшись своими детьми, бывший американский лидер заявил, что понятие не имеет, кто эта женщина. При этом он назвал свою обвинительницу «чокнутой».

Бывший президент США Дональд Трамп настаивает на своей невиновности по делу писательницы Джин Кэрролл, пишет The Washington Times.



В интервью CNN, которое состоялось на следующий день после того, как суд присяжных признал его виновным в сексуальных домогательствах к Джин Кэрролл, экс-глава Белого дома назвал эту историю выдуманной, а свою обвинительницу — «чокнутой».



Трамп, главный претендент на выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии в 2024 году, заявил, что он никогда не получит справедливого отношения в суде Нью-Йорка, указав на то, что бывший президент Билл Клинтон назначил туда «ужасного» судью.



«Клянусь своими детьми, чего я никогда не делаю, я понятия не имею, кто эта женщина, — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистки CNN. — Это фальшивая история, выдуманная история».



«Она чокнутая», — добавив он, вызвав смех аудитории, состоявшей, вероятно, в основном из избирателей-республиканцев.



Трамп заявил, что этот вердикт никак не вредит его намерениям вернуться в Белый дом, а, напротив, способствует повышению его рейтингов.



Как напоминает The Washington Times, во вторник Трамп по итогам гражданского судебного процесса был признан виновным в попытке изнасилования и клевете в отношении писательницы Джин Кэрролл, которая обвинила бывшего главу Белого дома в том, что в середине 1990-х годов он изнасиловал её в раздевалке универмага.