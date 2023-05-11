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WT: «клянусь своими детьми» — Трамп продолжает настаивать на своей невиновности по делу писательницы Кэрролл

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«Это фальшивая история, выдуманная история» — так Дональд Трамп прокомментировал гражданский судебный процесс, в результате которого его признали виновным в сексуальных домогательствах и клевете в отношении писательницы Джин Кэрролл, сообщает The Washington Times. Поклявшись своими детьми, бывший американский лидер заявил, что понятие не имеет, кто эта женщина. При этом он назвал свою обвинительницу «чокнутой».
WT: «клянусь своими детьми» — Трамп продолжает настаивать на своей невиновности по делу писательницы Кэрролл
AP

Бывший президент США Дональд Трамп настаивает на своей невиновности по делу писательницы Джин Кэрролл, пишет The Washington Times.

В интервью CNN, которое состоялось на следующий день после того, как суд присяжных признал его виновным в сексуальных домогательствах к Джин Кэрролл, экс-глава Белого дома назвал эту историю выдуманной, а свою обвинительницу — «чокнутой».

Трамп, главный претендент на выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии в 2024 году, заявил, что он никогда не получит справедливого отношения в суде Нью-Йорка, указав на то, что бывший президент Билл Клинтон назначил туда «ужасного» судью.

«Клянусь своими детьми, чего я никогда не делаю, я понятия не имею, кто эта женщина, — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистки CNN. — Это фальшивая история, выдуманная история».

«Она чокнутая», — добавив он, вызвав смех аудитории, состоявшей, вероятно, в основном из избирателей-республиканцев.

Трамп заявил, что этот вердикт никак не вредит его намерениям вернуться в Белый дом, а, напротив, способствует повышению его рейтингов.

Как напоминает The Washington Times, во вторник Трамп по итогам гражданского судебного процесса был признан виновным в попытке изнасилования и клевете в отношении писательницы Джин Кэрролл, которая обвинила бывшего главу Белого дома в том, что в середине 1990-х годов он изнасиловал её в раздевалке универмага.

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источник
Washington Times США Северная Америка
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