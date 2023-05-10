СТРАНА: резко увеличился торговый оборот России и Китая

19:42
В Белом доме заявили, что встречи с когрессменами по дефолту будут проходить каждый день
Встречи представителей американской администрации и Конгресса США по теме недопущения дефолта в стране будут проводиться на ежедневной основе, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
19:42
Жулин об отказе Венгрии от ЧЕ по фигурному катанию: идеальный момент предложить свои услуги
Российский тренер Александр Жулин прокомментировал отказ Венгрии проводить чемпионат Европы по фигурному катанию в 2024 году.
19:40
Суд в Москве взыскал более 192 млрд рублей с бизнесменов Хотина и Клячина
Замоскворецкий суд Москвы постановил взыскать более 192 млрд рублей задолженности в доход государства с владельца находящегося на стадии банкротства банка «Югра» Алексея Хотина, бизнесмена и девелопера Александра Клячина, а также нефтяной компании «Русь-ойл».
19:36
В НАТО заявили, что готовят военные планы только против России и террористических групп
Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр признал, что альянс готовит военные планы против России и террористических групп.
19:30
Атаев вышел в полуфинал ЧМ по боксу в Ташкенте
Российский боксёр Шарабутдин Атаев, выступающий в весовой категории до 86 кг, прошёл в полуфинал чемпионата мира в Узбекистане.
19:30
МИД: Россия вовремя и нужным образом ответит на провокацию на военном кладбище в Варшаве
Россия в нужное время и нужным образом ответит на провокацию, которая произошла в Польше на кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве.
19:25
В МЧС сообщили о ликвидации пожаров, угрожавших населённым пунктам в трёх регионах России
Силы МЧС помогают в тушении пожаров в Курганской, Свердловской, Тюменской областях, все пожары, угрожавшие населённым пунктам, ликвидированы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
19:21
Моуринью: если в ПСЖ ищут меня, то не нашли, потому что не разговаривали со мной
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отреагировал на информацию, что руководство ПСЖ связывалось с ним по поводу предложения контракта.
19:20
Глава военного комитета НАТО заявил, что в альянсе не обсуждали поставку самолётов Киеву
Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что начальники генштабов ВС стран альянса и Швеции не обсуждали в ходе встречи поставки самолётов на Украину.
19:16
Экономист Беляев раскритиковал идею повысить размер страхования вклада родителям с детьми-студентами
Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT предложение повысить максимальный размер страховой суммы вклада для граждан, имеющих на иждивении студентов платных отделений.
19:10
В «Зените» назвали слухами информацию об интересе «Арсенала» к Малкому
Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра высказался об интересе «Арсенала» к нападающему петербургского клуба Малкому.
19:00
RT и Военная хроника проводят розыгрыш среди подписчиков в Telegram
Telegram-каналы «RT на русском» и Военная хроника проводят розыгрыш фирменных жилетов RT с Z-символикой среди подписчиков.
18:58
Фильм «Нюрнберг» Николая Лебедева показали в Индонезии
В Индонезии прошла премьера российской исторической драмы «Нюрнберг».
18:57
В Нижегородской области предупредили о заморозках до -2 °С
В Нижегородской области в ночь на четверг, 11 мая, ожидаются заморозки.
18:56
Чесноков оценил победу Павлюченковой над Эррани на турнире в Риме
Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков высказал мнение, что российской теннисистке Анастасии Павлюченковой очень повезло в матче с итальянкой Сарой Эррани.
18:52
Минздрав Палестины: в результате израильских бомбардировок сектора Газа погиб 21 человек
В результате израильских бомбардировок сектора Газа погиб 21 человек, сообщило палестинское Министерство здравоохранения.
18:52
Арендой электросамокатов в Подмосковье воспользовались 250 тысяч раз с начала апреля
За месяц работы сервиса кикшеринга в Московской области совершено более 250 тыс. поездок.
18:51
Старшеклассник из Подмосковья стал лауреатом Международной Менделеевской олимпиады
Ученик 11-го класса Сергиево-Посадской гимназии имени Ольбинского выиграл серебряную медаль на Международной Менделеевской олимпиаде по химии.
18:51
В главном корпусе МОНИКИ открылась выставка в честь Дня Победы
В фойе главного корпуса МОНИКИ заработала выставка, посвящённая 9 Мая.
18:51
Синоптик Шувалов спрогнозировал тёплую погоду в Петербурге
Синоптик Александр Шувалов заявил, что на этой неделе в Санкт-Петербурге ожидается тёплая и солнечная погода.
18:51
Подмосковная Система-112 получила 400 тысяч звонков в майские праздники
Подмосковная Система-112 получила более 400 тыс. звонков с 28 апреля по 9 мая.
18:46
Спикер ГУР Украины Юсов заявил, что ВСУ не планировали атаковать Москву 9 мая
Спикер ГУР Украины Андрей Юсов заявил, что ВСУ не планировали атаковать Москву в День Победы.
18:45
Тарасова считает, что российские фигуристы выступят на чемпионате Европы 2024 года
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение, что российские спортсмены смогут принять участие в чемпионате Европы 2024 года.
18:45
Автор The Hill Боско: Зеленский может начать переговоры с Россией, чтобы сохранить лицо
Президент Украины Владимир Зеленский может пойти на переговоры с Россией для «сохранения лица». Об этом пишет автор сайта The Hill Джозеф Боско.
18:39
Генсек НАТО Столтенберг: нельзя недооценивать оборонные рубежи России в зоне спецоперации
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в эфире CNN заявил, что Западу не стоит недооценивать оборонные рубежи, которые создала армия России в зоне СВО в преддверии контрнаступления украинских вооружённых сил.
18:36
Le Parisien: фанаты ПСЖ бойкотируют матчи команды из-за Месси и разногласий с руководством
Группировка активных фанатов ПСЖ Collectif Ultras Paris отказалась от поддержки всех команд французского клуба.
18:36
В Петербурге прошло прощание с актёром Александром Тютрюмовым
Прощание с заслуженным артистом России Александром Тютрюмовым прошло в Санкт-Петербурге.
18:31
Международный детский кинофестиваль «Хрустальный нерпёнок» откроется в Бурятии
Международный кинофестиваль для детей и юношества «Хрустальный нерпёнок» откроется 12 мая в бурятской столице — Улан-Удэ. Участниками мероприятия станут российские звёзды, а также кинематографисты из разных стран.
18:31
Военный эксперт Киселёв: контрнаступление Киева может начаться в июне
Контрнаступление Киева может быть отложено до июня, считает военный эксперт Виталий Киселёв.
18:28
Режиссёр Светозаров назвал Александра Тютрюмова органичным актёром
Режиссёр Дмитрий Светозаров выразил соболезнования в связи со смертью актёра Александра Тютрюмова. Они работали вместе на съёмочной площадке сериала «Агент национальной безопасности».
18:28
Актриса Бокашевская назвала Александра Тютрюмова надёжным товарищем
Актриса Галина Бокашевская выразила соболезнования в связи со смертью своего коллеги Александра Тютрюмова.
18:28
Эндокринолог Киселёва рассказала о вредных свойствах молока
Врач-терапевт, эндокринолог Елена Киселёва заявила, что молоко содержит много белка, жиров, аминокислот и гормонов.
18:28
Депутат Чаплин: настоящие сотрудники коммунальных служб приходят только во время планового техобслуживания
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал, как отличить настоящих сотрудников коммунальных служб от мошенников.
18:27
Специалист Волков: ИИ не сможет конкурировать с истинными творцами
Эксперт в сфере финтех, заместитель генерального директора по развитию международных проектов в сфере DeFi и FinTech ПАО «СПБ Биржа», управляющий директор Ассоциации «НП РТС» и член жюри премии «Искусный интеллект 2023» Максим Волков рассказал о влиянии ИИ на рынок труда.
18:27
Автоэксперт Баканов посоветовал сделать диагностику машины перед длительной поездкой
Автомобильный журналист, ведущий «Авторадио» и YouTube-канала «Авто Плюс» Пётр Баканов дал советы по подготовке машины к длительной поездке. По его словам, прежде всего нужно сделать профилактическую диагностику в сервисном центре.
18:27
Эвелина Блёданс рассказала о работе с Александром Тютрюмовым
Актриса Эвелина Блёданс поделилась воспоминаниями о работе со своим коллегой Александром Тютрюмовым.
18:27
Режиссёр Клим Шипенко рассказал, почему «Вызов» важно было снимать в космосе
Режиссёр Клим Шипенко в интервью радио «Комсомольская правда» рассказал, что из десятков часов отснятого в космосе материала в фильм вошло около 45 минут, но это того стоило.
18:27
Парки Подмосковья приняли более 31 тысячи посетителей в День Победы
В парках Московской области в День Победы побывали более 31 тыс. посетителей. Программа включала концерты, мастер-классы и памятные митинги.
18:27
Кинолог Голубев рассказал о возможных причинах постоянного лая у собак
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что в случае постоянного лая у собаки нужно внимательно проанализировать ситуации, в которых питомец ведёт себя подобным образом.
18:27
Экономист Ордов назвал напряжённой ситуацию в экономике США
Директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова профессор Константин Ордов прокомментировал ситуацию в экономике США.
18:27
В мероприятиях в честь Дня Победы приняли участие 88 тысяч жителей Удмуртии
В Удмуртии в День Победы проведено 144 массовых мероприятия. Общее число участников составило около 88 тыс. человек.
18:24
Роднина: несоответствие РУСАДА всемирному кодексу — компиляция не самой хорошей работы и политики
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на заявление Всемирного антидопингового агентства (WADA).
18:22
В офисе Зеленского раскритиковали слова Борреля о завершении конфликта без помощи Запада
Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк раскритиковал заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что конфликт вокруг Украины закончился бы при прекращении военной помощи Киеву со стороны Запада.
18:22
ФСБ пресекла подготовку теракта на антифашистском фестивале в Самаре
Сотрудники ФСБ пресекли в Самаре подготовку теракта. Уроженка Украины собиралась передать неустановленному лицу средства для поджога, который планировалось совершить в центре города, на площади Куйбышева, во время проведения Международного антифашистского фестиваля.
18:16
Генинспектор Бундесвера Бройер заявил, что пока нет условий для наступления Украины
Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер заявил, что условий для полномасштабного наступления ВСУ ещё не было.
18:15
Венгрия отказалась от проведения чемпионата Европы по фигурному катанию 2024 года
Венгрия приняла решение отказаться от проведения чемпионата Европы по фигурному катанию в 2024 году.
18:15
Сомнолог Кудинов посоветовал не спать без подушки
Врач-сомнолог Павел Кудинов заявил, что спать без подушки может быть вредно для здоровья.
18:15
Врач Мансурова назвала нехватку витаминов одной из причин тяги к сладкому
Врач-диетолог Ирина Мансурова рассказала о причинах тяги к сладкому. Прежде всего, по её словам, это инсулинорезистентность, когда самого гормона вырабатывается достаточно, но рецепторы теряют чувствительность.
18:15
Нутрициолог Свиридова посоветовала пить не больше чашки кофе в день
Нутрициолог сервиса «Приём» Елена Свиридова посоветовала не перебарщивать с употреблением кофе. По мнению эксперта, лучше пить не больше чашки в день.
18:15
Александр Половцев выразил соболезнования в связи со смертью Александра Тютрюмова
Актёр Александр Половцев прокомментировал сообщение о смерти своего коллеги Александра Тютрюмова. Он отметил, что по-прежнему не может поверить в то, что случилось.