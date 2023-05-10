СТРАНА: резко увеличился торговый оборот России и Китая

Торговый оборот России и Китая с января по апрель увеличился в годовом исчислении на 41,3%. Как пишет «СТРАНА», в Главном таможенном управлении КНР сообщили, что экспорт из страны в Россию за указанный период увеличился на 67,2%, а поставки из России в Китай возросли на 24,8%.

Торговый оборот России и Китая с января по апрель увеличился в годовом исчислении на 41,3%, до $73,148 млрд. Как пишет «СТРАНА», об этом сообщило Главное таможенное управление КНР на своём сайте.

Из данных следует, что экспорт из КНР в Россию за указанный период увеличился на 67,2% и составил $33,68 млрд. Поставки из России в Китай за это время возросли на 24,8%, до $39,46 млрд.

Отдельно в апреле объём торговли между двумя странами достиг $19,228 млрд, Россия ввезла в Китай товаров на сумму $9,606 млрд, а получила от него — $9,621 млрд, указали в таможенном управлении.