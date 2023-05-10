CNA: латиноамериканская бактерия начала уничтожать оливковые рощи Италии из-за изменений климата

Поражающая деревья и растения бактерия Xylella fastidiosa снова угрожает уничтожить урожай оливок в Италии, сообщает CNA. Предполагается, что она была завезена из Коста-Рики, однако изменения климата создали благоприятную среду для её активного распространения в Европе. В результате на юге Италии было уничтожено уже более 21 млн оливковых деревьев, что негативно отразится на производстве оливок и оливкового масла, предупреждают местные фермеры.

А теперь переместимся в Италию, где бактериальный штамм вновь угрожает уничтожить урожай оливок. Бактерия Xylella fastidiosa уничтожила уже более 21 миллиона оливковых деревьев на юге страны — в регионе, который до недавнего времени производил 50 процентов всего оливкового масла в Италии.



Эта бактерия была обнаружена и в других частях Европы, включая также Португалию и Испанию. Джайлс Гибсон отправился в Апулию, чтобы выяснить причины кризиса.



Традиционный образ жизни, продолжавшийся на протяжении тысячелетий, теперь оказался под угрозой исчезновения. В итальянском регионе Апулия почти повсюду, куда ни глянь, растут оливковые деревья, стволы многих из которых искривились, потому что они служат уже на протяжении десятилетий.



Семейная ферма Карлотты Мальи раньше производила 200 тонн оливкового масла каждый год. Но сейчас из-за нашествия бактерии Xylella fastidiosa, которую часто называют просто Xylella, они смогли произвести менее трети от обычного количества.



КАРЛОТТА МАЛЬИ, фермер: Я представитель шестого поколения своей семьи, работающей на этой ферме. Сейчас мне 33 года, я здесь родилась. Мои дедушки и бабушки, как и мои прадеды, всегда занимались здесь сельским хозяйством, оливковыми деревьями и их разведением. Можно сказать, что мы живём в этом месте уже много столетий — и мы очень его любим. Поэтому эта проблема ранит нас в самое сердце.



Оливки на протяжении долгого времени были настолько важны для экономики этого региона, что оливковое масло здесь даже называют «зелёным золотом Апулии». Его производство в этой области ежегодно составляет около двух миллионов тонн. Это торговля с многовековыми традициями, которая зависит от здоровья и продуктивности оливковых деревьев.



ДЖАЙЛС ГИБСОН, корреспондент CNA: Снаружи это не так очевидно — но то, что происходит внутри поражённого дерева, приводит к тому, что бактерия препятствует его снабжению водой. И это, в свою очередь, эффективно уничтожает его, поскольку оно засыхает.



Учёные считают, что Xylella впервые была занесена в южную часть Италии в 2008 году на кофейном растении, прибывшем из Коста-Рики. И с течением лет изменения климата привели к тому, что создали здесь для неё условия «идеального шторма».



МАССИМО РЕВЕРБЕРИ, профессор Римского университета Ла Сапиенца: Бактериальные патогены в определённой мере особенно нуждаются в высокой температуре и высокой влажности. И как я уже говорил, изменения климата, начавшиеся около 15 лет назад, проявились в виде своего рода драматических дождей, способствовавших повышению влажности в этом регионе, который обычно был очень засушливым. Однако эта повышенная влажность, которая, как я сказал, наблюдается на протяжении последних 15 лет, в определённой степени создаёт подходящие условия для распространения бактерии Xylella.



Эта бактерия переносится насекомыми, которые быстро разносят её с одних полей на другие. Когда Xylella обнаруживается на дереве, то его необходимо уничтожить. И фермерам при этом, вполне возможно, также придётся уничтожать и окружающие деревья.



Для семей, которые работают на этой земле на протяжении нескольких поколений, это становится ужасной задачей. Вот почему они полны решимости сейчас дать отпор — и не допустить, чтобы их наследство и весь их образ жизни превратились в дым.



Джайлс Гибсон, CNA, Апулия, Южная Италия.



Дата выхода в эфир 04 мая 2023 года.