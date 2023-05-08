CBS News: жители Луизианы винят химический завод в высоком уровне заболеваний раком

В маленьком американском городке Резерв, штат Луизиана, показатель заболеваемости раком в 50 раз превышает среднее значение по стране, и местные жители обвиняют в загрязнении атмосферы расположенный рядом завод по производству синтетической резины. Агентство по охране окружающей среды и Минюст подали в суд на компанию Denka Performance Elastomer, которой принадлежит завод: согласно исследованиям, выбросы канцерогена хлоропрена превышали допустимые значения в 14 раз, передаёт CBS News.

НОРА О’ДОННЕЛЛ, ведущая CBS News: Среди жителей маленького городка Резерв, штат Луизиана, наблюдается самый высокий показатель заболеваемости раком по стране: почти в 50 раз выше среднего значения по стране. Министерство юстиции подало в суд на химический завод, утверждает, что он подвергает опасности преимущественно темнокожих местных жителей из-за токсичных выбросов. В сегодняшнем выпуске рубрики «Взгляд на Америку» репортёр CBS Марк Страссман сообщает: люди боятся, что каждый их вдох может быть смертельным.

ЛИДИЯ ДЖЕРАРД, жительница Резерва: Дом напротив моего…

МАРК СТРАССМАН, репортёр CBS News: Рак?

ЛИДИЯ ДЖЕРАРД: Да.

Такие случаи — по всей улице, где живёт Лидия Джерард.

ЛИДИЯ ДЖЕРАРД: Вот этот дом из красного кирпича.

Она указывает на дома соседей либо умерших, либо умирающих от рака.

МАРК СТРАССМАН: То есть почти везде, куда ни посмотришь?

ЛИДИЯ ДЖЕРАРД: Везде.

Сразу за городом Резерв в штате Луизиана компания Denka Performance Elastomer производит неопрен — синтетическую резину. Одна из её составляющих — хлоропрен, известный канцероген, который здесь постоянно выбрасывают в воздух.

ЛИДИЯ ДЖЕРАРД: Люди постоянно умирают.

В феврале Агентство по охране окружающей среды и Министерство юстиции подали в суд на Denka, утверждая, что завод представляет «непосредственную и существенную опасность для здоровья населения». Они обнаружили, что выбросы хлоропрена в 14 раз превышали допустимые значения.

В 2018 году муж Лидии Уолтер Джерард умер от рака почек.

МАРК СТРАССМАН: Вы вините в этом завод?

ЛИДИЯ ДЖЕРАРД: Да. Пока они не докажут, что невиновны, я буду утверждать, что виноваты они.

МАРК СТРАССМАН: Считается, что хлоропрен представляет особую опасность для детей: он может изменить ДНК. А теперь взгляните на эту начальную школу, где учатся сотни детей — она расположена в 450 футах (137 метров. — ИноТВ) от территории завода Denka.

КИМБЕРЛИ ТЕРРЕЛЛ, учёная-эколог: Посты наблюдения показывают, что это недопустимо.

В результате недавно проведённого исследования учёная-эколог Кимберли Террелл связала заболевания раком в таких местах, как Резерв, с загрязнённым воздухом.

КИМБЕРЛИ ТЕРРЕЛЛ: И превышение немаленькое — оно примерно в 10 раз выше, чем допустимый уровень.

В Denka называют судебный иск «безосновательным, незаконным и ненаучным». В компании утверждают, что уже сократили выбросы хлоропрена на 85 процентов, а также потратили 35 миллионов долларов на сокращение загрязнения. Однако Минюст считает, что Denka сделала недостаточно и слишком поздно — и Террелл с ним согласна.

КИМБЕРЛИ ТЕРРЕЛЛ: Как если бы вы пришли к доктору и сказали: «Да, я курю по пачке в день, но раньше я курил по пять пачек».

Недавно Лидия Джерард заподозрила, что у неё самой рак.

ЛИДИЯ ДЖЕРАРД: Как они могли осознанно подвергать нас такой опасности и повышенному риску (заболеть раком. — ИноТВ)?

Она чувствует себя в тупике: если она попытается продать дом, кто его купит?

Это был Марк Страссман из города Резерв, штат Луизиана, специально для рубрики «Взгляд на Америку».