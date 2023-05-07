Польша всеми возможными способами пытается спровоцировать Россию на военное нападение на свою страну, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Если это случится, другие страны — члены НАТО будут вынуждены вмешаться в конфликт и начнётся третья мировая война. Варшава строит такие козни с одной-единственной целью — отомстить Москве за угнетения, которые она претерпела в годы царской России, а потом — в советскую эпоху, объясняет автор статьи Рональд Баразон.

Польское правительство предпринимает сейчас все возможные действия для того, чтобы спровоцировать Россию на военное нападение, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Недавно Варшава конфисковала здание школы при российском посольстве. Сооружение было пустым и не представляло никакого интереса, но истинная задача заключалась только в том, чтобы вызвать у Москвы раздражение. Если же Кремль нападёт на Польшу, то другие страны — члены НАТО будут вынуждены вмешаться в соответствии с пунктом о коллективной обороне. Вот тогда поляки и добьются желаемой цели, а именно отмщения за столетия угнетений со стороны царской России и позже — Советского Союза, объясняет автор статьи Рональд Баразон.

Но Варшава переоценивает возможности НАТО, продолжает немецкое издание. Там забывают, что у России есть ядерное оружие, способное превратить в пустыню всю Западную Европу и США. И то, что она сама будет уничтожена в результате ответного удара, — это небольшое утешение для тех, кто погибнет. К тому же в случае реальной конфронтации на сторону Москвы встанет Пекин и закроет бреши в российской обороне. «Мечта о сильном дяде НАТО, который уничтожит злых русских, быстро развеется. Новая мировая война приведёт к гибели миллионов, уничтожению городов, тому, что большая часть территорий станет непригодной для жизни, и она не обеспечит триумф польским разжигателям войны», — предупреждает Баразон.

И Варшава играет с огнём не одна. Она уже годами апеллирует к укоренившему в американцах страху перед русскими. Это привело к увеличению числа баз и контингента НАТО на восточной границе ЕС. Поляки выступают не за укрепление европейской обороны собственными силами, а за увеличение присутствия в регионе США. Польша сама систематически вооружается и, несмотря на слабую экономику, тратит уже 2,42% ВВП на вооружение.

Свою агрессивную политику Варшава объясняет не желанием отомстить России, а необходимостью защитить Украину, пишет Баразон. И она действительно играет важную роль в поставках Киеву западного вооружения. А также как член Североатлантического альянса и ЕС всегда активно выступает за принятие в эти организации Украины. Это очень важное обстоятельство, ведь именно оно и могло спровоцировать Россию на начало боевых действий в соседней стране. Но польскому руководству это на руку, так как противостояние с Москвой только ужесточается.

И, похоже, лидеры других стран — членов НАТО не понимают, в какую игру играет Польша, считает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Политикам в Вашингтоне, Лондоне, Париже и Берлине необходимо пробудиться и остановить разжигание войны, призывает Баразон: «Или кто-то в западных правительствах хочет вести мировую войну, чтобы Польша могла отомстить России?» К тому же на фоне всех этих разговоров о «российской агрессии» Запад упускает важнейшую деталь. К началу боевых действий на Украине как раз и привело то, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг постоянно обнимался с украинскими лидерами. И сейчас вопрос о вступлении страны в альянс можно было бы снять с повестки дня для снижения уровня напряжённости, но его, наоборот, постоянно обсуждают, что только приводит к обострению ситуации.

При этом вступление Украины в НАТО тут же приведёт к началу мировой войны, так что говорить об этом бессмысленно. Разве что западные лидеры хотят уничтожить этот мир, предупреждает автор. Членство в ЕС для украинцев также не имеет смысла. Им необходимо укреплять инфраструктуру, промышленность и государственные институты, а Евросоюз не способен в этом помочь, что наглядно показывают примеры Болгарии и Румынии. «Не стоит ждать от Брюсселя чудес и волшебников, которые смогут навести порядок в стране по мановению волшебной палочки», — объясняет Баразон.

А вот сами западные лидеры заблуждаются в том, что контролируют украинский конфликт. Как доказывает история, он в любой момент может обострится. К примеру, в 1962 году размещение Советским Союзом ядерных ракет на Кубе чуть было не привело к катастрофическим последствиями. Избежать их удалось чудом, в частности благодаря инициативе одного из советских военнослужащих, который отказался выполнять приказ о нанесении удара. А вот в сентябре 2022 года российской пилот неправильно понял приказ и запустил ракету по британскому самолёту-разведчику над Чёрным морем. Катастрофы, которая была интерпретирована как прямое нападение России на самолёт страны — члена НАТО, удалось избежать благодаря техническому сбою. В ноябре 2022 года на польскую деревню упал снаряд, но быстро удалось выяснить, что он был запущен с украинской стороны. Другими словам, любая мелочь может нарушить и так хрупкий мир и привести к началу мировой войны, объясняет автор.

«Угроза мировой войны исходит не только от польских козней, российской агрессии, китайских сверхдержавных амбиций или оскорблений в адрес Запада со стороны Ирана. Решающим является то обстоятельство, что из-за продолжающейся годами гонки вооружений арсеналы почти всех стран заполнены до отказа и в любой момент — наряду с уже имеющимися конфликтами — какой-нибудь политик может начать где-нибудь в мире новую войну, которая выйдет за пределы региона», — заключает Баразон.