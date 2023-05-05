People's Daily: МИД Китая призвал США прекратить использовать кибероружие для шпионажа

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что международному сообществу необходимо сохранять повышенную бдительность в отношении хакерских атак, проводимых ЦРУ США по всему миру. Как передаёт People's Daily, она также подчеркнула, что Соединённые Штаты должны прекратить использовать кибероружие для осуществления кражи конфиденциальной информации и кибератак.

Международному сообществу необходимо сохранять повышенную бдительность в отношении хакерских атак, проводимых Центральным разведывательным управлением США по всему миру, а Соединённые Штаты должны прекратить использовать кибероружие для осуществления кражи конфиденциальной информации и кибератак. Как передаёт People's Daily, об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Мао Нин сделала эти заявления на регулярном пресс-брифинге, когда её попросили прокомментировать доклад под названием «Империя хакерства: Центральное разведывательное управление США», который был совместно опубликован Китайским национальным центром экстренного реагирования на компьютерные вирусные атаки и китайской компанией по интернет-безопасности Qihu 360.

Мао Нин процитировала доклад, заявив, что ЦРУ на протяжении многих лет собирало разведывательную информацию об иностранных правительствах, предприятиях и гражданах. В докладе также говорится, что ЦРУ организовывало, направляло и контролировало подпольную трансграничную деятельность и тайно осуществляло «мирные перемены» и «цветные революции» по всему миру.

ЦРУ продолжало осуществлять шпионаж посредством предоставления всем конфликтующим сторонам услуг шифрованной сетевой связи, услуг связи в автономном режиме, инструментов командования на местах для проведения акций протеста, а также разработки соответствующего программного обеспечения и информационной системы «антицензуры», указала она.

«Международное сообщество должно сохранять повышенную бдительность в отношении подобных действий», — акцентировала внимание Мао Нин, добавив, что большое количество случаев в Китае и других странах, раскрытых в докладе, ещё раз свидетельствует о том, что ЦРУ осуществляет кибератаки в глобальном масштабе на протяжении многих лет.

Официальный представитель подчеркнула, что Соединённые Штаты должны серьёзно отнестись к озабоченности международного сообщества и отреагировать на неё, а также прекратить использование кибероружия для осуществления кражи конфиденциальной информации и кибератак по всему миру.