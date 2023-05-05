People's Daily: МИД Китая призвал США прекратить использовать кибероружие для шпионажа
Международному сообществу необходимо сохранять повышенную бдительность в отношении хакерских атак, проводимых Центральным разведывательным управлением США по всему миру, а Соединённые Штаты должны прекратить использовать кибероружие для осуществления кражи конфиденциальной информации и кибератак. Как передаёт People's Daily, об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Мао Нин сделала эти заявления на регулярном пресс-брифинге, когда её попросили прокомментировать доклад под названием «Империя хакерства: Центральное разведывательное управление США», который был совместно опубликован Китайским национальным центром экстренного реагирования на компьютерные вирусные атаки и китайской компанией по интернет-безопасности Qihu 360.
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