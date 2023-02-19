Le Figaro: терроризм, ультраправые и киберпреступники — эксперт назвал главные угрозы для Франции

Генеральный директор внутренней безопасности Франции Николя Лернер считает, что Франции по-прежнему угрожают террористы, хотя они и сократили свою активность. Кроме того, он видит угрозу в ультраправых радикальных силах и других активистах, которые предпочитают насилие. А также он обращает внимание на киберугрозы и дезинформацию, хотя конкретные страны предпочитает не называть, пишет Le Figaro.

Генеральный директор внутренней безопасности Франции Николя Лернер сделал обзор угроз, которые нависли над Францией в данный момент, пишет Le Figaro. Он рассказал о них в интервью журналу Émile, который публикуется для выпускников Sciences Po Paris.

В качестве одной из главных угроз он называет террористическую опасность. Хотя её риски значительно снизились с 2014 года, всё же они не исчезли. Он отмечает, что в Сирии и Ираке «Исламское государство»* «доказывает своё упорство» и что в Сахеле и в Афганистане террористы набирают силу, даже «Аль-Каида»** и её филиалы продолжают активную деятельность. «За каждым геополитическим потрясением стоит риск возрождения терроризма», — отмечает эксперт.

При этом угроза терроризма эволюционировала в своих формах, нападения совершают отдельные авторы сразу по несколько штук. Так что Николя Лернер считает, что «суннитский терроризм остаётся серьёзной проблемой».

Кроме того, Лернер утверждает, что «многие западные демократии считают главной угрозой, с которой они сталкиваются сегодня, ультраправые, расистские, акселерационистские идеи». Помимо ультраправой идеологии, он видит угрозу и в «росте радикализма», в том числе и в действиях людей. Радикализм происходит иногда просто ради радикализма, стремления к насилию.

В вопросе международной напряжённости Николя Лернер отмечает, что «многие государства предпочитают ставить свои интересы на первое место вопреки нормам международного права и ценой повышенной агрессивности, и Франция в этом контексте оказывается незащищённой». По его мнению, высокое положение Франции подвергает её угрозе шпионажа или вмешательства, а значит, особенно важно активно защищать её наследие и знания. К тому же Лернер отмечает использование «оружия дезинформации» с целью «ослабить солидарность» Европы по отношению к Киеву.

Наконец, он говорит и про киберугрозы: «Сейчас установлено, что определённые госслужбы полагаются на преступные группировки для осуществления своих действий или захвата данных». Он не называет ни одной страны поимённо, но журналист Le Figaro напоминает, что в подобном были замечены Россия, Китай и Иран.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

