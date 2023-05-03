NTD: мексиканский город превратился в огромный кукольный театр

13:16
Группа Billy’s Band выступит на фестивале Ural Music Night в новом составе
Группа Billy’s Band в обновлённом составе станет одним из хедлайнеров крупнейшего на Урале музыкального фестиваля Ural Music Night, который состоится в Екатеринбурге 23 июня.
13:15
Тарпищев заявил, что рано сравнивать Андрееву с Шараповой
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил выступление российской теннисистки Мирры Андреевой на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).
13:13
Боевики ВСУ выпустили 10 ракет из РСЗО по Донецку
В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что боевики ВСУ выпустили 10 ракет из РСЗО по Донецку.
13:12
Корабли ТОФ в ходе учений отразили атаку «вражеских дронов» на базу Владивостока
Фрегат «Маршал Шапошников» и корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» Тихоокеанского флота (ТОФ) провели учения, в ходе которых отразили атаку беспилотных летательных аппаратов условного противника на базу во Владивостоке.
13:09
Здание церкви XVIII века в Тульской области признали объектом культурного наследия
Здание бывшей Ильинской церкви в тульском селе Варфоломеево получило статус объекта культурного наследия регионального значения.
13:08
В ЗАО Москвы создадут новый хаб для зарядки электромобилей
В Москве на улице Генерала Дорохова (ЗАО) появится новый хаб площадью более 1,5 тыс. кв. м для зарядки электромобилей.
13:07
В Оренбурге возбудили дело из-за попытки мужчины похитить деньги из выброшенного из окна пакета
В Оренбурге задержали 39-летнего мужчину, который пытался похитить у жительницы города крупную сумму денег, высыпавшуюся из пакета, выброшенного из окна дома.
13:06
Иванов: уголовное дело для нападавших на Шведа будет завершено наказанием по всей строгости
Почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов надеется, что уголовное дело для нападавших на защитника Алексея Шведа будет завершено наказанием по всей строгости.
13:04
Экс-премьер Франции Фийон заявил, что при желании может торговать паштетом в Москве
Экс-премьер Франции Франсуа Фийон в ответ на обвинения в связях с Россией заявил, что при желании сможет торговать паштетом на Красной площади.
13:03
Авиавласти Армении не получали сообщений о закрытии Турцией её воздушного пространства
Авиационные власти Армении сообщили, что не получали уведомления о закрытии Турцией её воздушного пространства для армянских авиакомпаний, выполняющих рейсы в третьи страны.
13:00
«Лидс» объявил о назначении Эллардайса главным тренером
Сэм Эллардайс назначен главным тренером «Лидса».
12:59
Чавушоглу: Турция закрыла воздушное пространство для Армении для полётов в третьи страны
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала NTV подтвердил информацию о том, что турецкая сторона закрыла своё воздушное пространство для Армении для полётов в третьи страны.
12:58
Аналитик Ващенко: после решения ЦБ по ставке игроки активнее вкладываются в рублёвые облигации
Заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко в беседе с RT прокомментировал падение курса доллара ниже 79 рублей.
12:56
Хоккеист Куликов перешёл из «Автомобилиста» в «Авангард»
Омский «Авангард» объявил о подписании контракта с нападающим Павлом Куликовым.
12:53
В Москве ввели в эксплуатацию 37 социальных объектов с начала года
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что с начала 2023 года в столице построили и ввели в эксплуатацию 37 социальных объектов.
12:52
Песков: вопрос о расширении участников переговоров по зерновой сделке не рассматривается
Расширение формата переговоров по зерновой сделке за счёт включения других стран не рассматривается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
12:51
В Москве мастер-классы проекта «ТехноЗнайка» для детей пройдут 22—28 мая
На площадках столичных детских технопарков с 22 по 28 мая пройдут мастер-классы проекта «ТехноЗнайка» для школьников.
12:51
В трёх областях Украины повреждены электросети
В Харьковской, Сумской и Черниговской областях Украины повреждены сети областных распределительных компаний.
12:50
Причиной стрельбы в школе в Белграде могла стать плохая оценка
Подросток в Белграде мог устроить стрельбу в школе из-за плохой оценки по истории.
12:47
Аксёнов заявил, что мер безопасности в Крыму достаточно, усиливать их не планируется
Меры безопасности в Крыму усиливать не планируется, уже предпринимаемых достаточно, заявил глава республики Сергей Аксёнов.
12:45
CAS зарегистрировал апелляцию Федерации фехтования Украины по теме допуска россиян
Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию Федерации фехтования Украины на решение Международной федерации фехтования (FIE) о допуске россиян и белорусов на турниры.
12:44
Песков назвал идею запрета в России дронов 9 мая прерогативой спецслужб
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею о запрете дронов 9 мая в стране прерогативой спецслужб.
12:41
Украинские власти в Херсоне ввели круглосуточный комендантский час
Глава подконтрольной Киеву части Херсонской области Александр Прокудин заявил о введении во временно оккупированном украинским режимом Херсоне круглосуточного комендантского часа.
12:40
В Мытищах стартовал турнир по мини-футболу среди слепых, посвящённый интеграции новых регионов
Федерация футбола слепых России и администрация городского округа Мытищи организовали открытый ежегодный турнир по мини-футболу 5×5 среди слепых игроков на Кубок главы г. о. Мытищи, посвящённый интеграции республик, вошедших в состав Российской Федерации.
12:37
РИА Новости: подозреваемые в убийстве школьницы в Петербурге подростки снимали видео
Задержанные в Санкт-Петербурге подростки, которые подозреваются в жестоком убийстве школьницы, снимали его на видео, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
12:36
На третьем энергоблоке АЭС «Эд-Дабаа» в Египте состоялась церемония заливки первого бетона
На третьем энергоблоке АЭС «Эд-Дабаа», сооружаемой «Росатомом» в Египте, состоялась церемония заливки первого бетона.
12:34
В Москве можно попасть на виртуальную экскурсию по флагманским центрам больниц
Департамент здравоохранения столицы запустил виртуальные экскурсии по флагманским центрам больниц. Серия туров в настоящее время доступна на сайте ведомства.
12:34
Суд в Белоруссии приговорил создателей канала NEXTA к колонии на срок до 20 лет
Минский областной суд приговорил создателя признанного в Белоруссии террористической организацией Telegram-канала NEXTA Степана Путило к 20 годам колонии, а экс-редактора канала Яна Рудика — к 19 годам колонии.
12:30
Источник: «Алания» останется в ФНЛ даже в случае выхода в РПЛ
Владикавказская «Алания» может остаться в ФНЛ, даже если выйдет в РПЛ по итогам сезона-2022/23.
12:30
Фильм «Джон Уик 4» будет доступен онлайн в мае
Четвёртая часть франшизы «Джон Уик» выйдет на онлайн-площадках 23 мая.
12:28
В Хабаровском крае попросили жителей не забирать из тайги детёнышей диких животных
Охотоведы Хабаровского края обратились к гражданам с просьбой не пытаться помогать детёнышам диких животных в тайге.
12:26
Врач Чернышова: синяки могут свидетельствовать о хрупкости сосудов у пожилых
Врач-терапевт Надежда Чернышова назвала неочевидный признак хрупкости сосудов у пожилых людей.
12:25
Президент Украины Зеленский приехал с визитом в Хельсинки
Президент Украины Владимир Зеленский приехал с визитом в Финляндию. Об этом сообщает канцелярия президента Саули Ниинистё.
12:25
Аналитик Юшков: на снижение цены на нефть влияют опасения рецессии экономики стран Запада
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT прокомментировал данные о том, что нефть марки Brent торгуется ниже $75 за баррель впервые с 27 марта.
12:22
Зоопсихолог Нечаева назвала конфликтность распространённой проблемой у домашних животных
Зоопсихолог Наталья Нечаева рассказала, какие проблемы с поведением животных помогают решить её коллеги.
12:22
Блогер Митрошина призналась в факте неуплаты налогов
Блогер Александра Митрошина призналась в факте неуплаты налогов.
12:21
Диетолог Тихомирова посоветовала диабетикам воздержаться от кефира перед сном
Врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова опровергла миф о том, что употребление кефира на ночь якобы может привести к преддиабетному состоянию.
12:19
Guardian: Усманов финансировал «Эвертон», несмотря на запрет въезда в Великобританию
Российский бизнесмен Алишер Усманов финансировал «Эвертон», несмотря на запрет въезда в Великобританию.
12:19
Синоптики предупредили о неустойчивой погоде в Приморье в выходные
В пресс-службе Примгидромета сообщили, что погода в Приморском крае в выходные дни будет нестабильной.
12:18
Экономист Костиков посоветовал планировать бюджет для оптимизации расходов
Игорь Костиков, доктор экономических наук, председатель совета общероссийской общественной организации «ФинПотребСоюз», посоветовал россиянам начать планировать семейный бюджет, чтобы оптимизировать расходы.
12:10
В Финляндии анонсировали визит Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Финляндию с официальным визитом, заявили в канцелярии финского лидера.
12:10
Суд в Белоруссии приговорил Протасевича к восьми годам колонии
Минский областной суд приговорил экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича к восьми годам колонии по делу о заговоре с целью захвата власти.
12:09
Кудерметова заявила, что никак не связана с ЦСКА
Российская теннисистка Вероника Кудерметова, отстранения которой потребовала Федерация тенниса Украины из-за принадлежности к ЦСКА, заявила, что не связана с московским клубом.
12:08
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 79 рублей
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 79 рублей впервые с 4 апреля.
12:03
Диетолог Залётова предупредила о вреде нектаров из-за избытка сахара
Врач-диетолог Татьяна Залётова предупредила, что напитки с содержанием фруктового сока могут способствовать набору веса.
12:03
«Человек-паук: Паутина вселенных» станет самым продолжительным голливудским анимационным проектом
Картина «Человек паук: Паутина вселенных» о Майлзе Моралесе станет самым длинным анимационным проектом Голливуда.
12:01
WADA не будет комментировать дело Валиевой до вынесения решения CAS
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не будет комментировать дело российской фигуристки Камилы Валиевой до вынесения решения CAS.
12:00
В сети появился первый трейлер фильма Gran Turismo
Кинокомпания Sony Pictures выпустила первый трейлер картины под названием Gran Turismo с Орландо Блумом и Джимом Хонсу в главных ролях.
11:57
Число жертв стрельбы в школе в центре Белграда возросло до девяти
По меньшей мере девять человек погибли в школе в Белграде в результате стрельбы, которую устроил подросток.
11:53
Российская авиация нанесла удар по скоплению сил ВСУ под Авдеевкой
Авиация Южной группировки войск ударила по месту скопления резерва 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ под Авдеевкой, заявил начальник пресс-центра войскового объединения Вадим Астафьев.