NTD: мексиканский город превратился в огромный кукольный театр

Мексиканский город Гвадалахара погрузился в праздник, которого здесь ждут весь год. Как передаёт NTD, там проходит 12-й международный фестиваль кукольных театров «Праздник кукол». Во время праздника также проходят уличные представления, выставки кукол, мастер-классы и семинары. Организаторы хотят показать людям бесконечные возможности кукольного театрального искусства, чтобы его смогли оценить по достоинству.

Загадочный и весёлый мир кукол вернулся в мексиканскую Гвадалахару. Спектакли в театрах и уличные выступления — весь город погрузился в праздник, которого здесь ждут весь год. Это уже 12-й международный фестиваль кукольных театров «Праздник кукол».

МИГЕЛЬ АНХЕЛЬ ГУТЬЕРРЕС, организатор фестиваля: Сама кукла таит в себе тайну. В ней есть какая-то магнетическая сила, которая притягивает аудиторию. Мы поняли, что это приносит хороший эффект, особенно когда мы выходим на улицы.

В центре Гвадалахары среди прохожих прыгает кукольный заяц, а поблизости прогуливается кукольный олень. В этом году на фестивале представили творения, созданные из переработанных материалов и отходов.

ИКЕР ВИСЕНТЕ, директор театра La Liga: Театральные труппы профессионально демонстрируют свою работу. Они прилагают большие усилия, чтобы приблизить аудиторию к этому искусству.

Во время праздника также проходят уличные представления, выставки кукол, мастер-классы и семинары. Организаторы хотят показать людям бесконечные возможности кукольного театрального искусства, чтобы его смогли оценить по достоинству.

В этом году в фестивале участвуют творческие коллективы из разных стран, включая Аргентину, Перу и Канаду. Обычно его посещают тысячи зрителей.

Дата выхода в эфир 03 мая 2023 года.