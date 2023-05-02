Welt: по одному полицейскому на каждого демонстранта — в Берлине прошли первомайские протесты

В Берлине прошли традиционные первомайские демонстрации, сообщает Welt. В этом году протесты оказались относительно спокойными, хотя их организаторы грозились устроить беспорядки, как в канун Нового года. Всего в мероприятии приняло участие шесть тысяч человек. Ровно столько же полицейских обеспечивали соблюдение правопорядка, рассказывает немецкий телеканал.

Давайте сразу посмотрим, что происходит на демонстрации «Революционный Первомай» в Берлине, организованной левой внесистемной оппозицией. В этом году она должна была пройти от района Нойкёльн до Кройцберга. Обычно на ней происходят нападения с использованием пиротехники и столкновения с полицией. В этом году протесты должны были пройти под лозунгом: «Канун Нового года 2.0». В преддверии мероприятия члены оппозиции пытались завербовать дебоширов, устроивших погромы в ночь перед Новым годом, для участия в новой акции. В центре демонстрации, идущей от Нойкёльна до Кройцберга, находится мой коллега Мариан Грунден. Мариан, у вас там громко. Что там происходит? Были ли какие-нибудь эксцессы со стороны левых сил?

МАРИАН ГРУНДЕН, корреспондент Welt: В основном обошлось без эксцессов. К тому же демонстрация закончилась несколько секунд назад. Сначала прошёл 20-минутный промежуточный митинг. Потом мероприятие завершилось, причём ещё до того места, где изначально предполагалось это сделать.

И мы видим, что здесь рядом с нами полиция готовится к окончанию демонстрации. И они готовы задержать тех, кто откажется уходить. В ходе демонстрации мы заметили, что в ней приняло участие существенно меньше людей, чем в прошлом году. В прошлом году участников было 14 тысяч. Сегодня, по имеющимся оценкам, их было приблизительно шесть тысяч. Шесть тысяч демонстрантов и шесть тысяч полицейских. То есть на одного демонстранта пришлось по одному полицейскому. Случалось такое, что кто-то бросит петарду или бутылку, но ничего экстремального не произошло.

Дата выхода в эфир 01 мая 2023 года.