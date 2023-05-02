Welt: по одному полицейскому на каждого демонстранта — в Берлине прошли первомайские протесты

01:28
ГосТВ Сирии: один солдат погиб при атаке Израиля на Алеппо
Один военнослужащий погиб в результате атаки Израиля на сирийский город Алеппо, сообщает РИА Новости со ссылкой на государственное телевидение Сирии.
01:22
Глава МО Украины Резников: подготовка к контрнаступлению вышла на финишную прямую
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что подготовка украинского контрнаступления вышла на финишную прямую.
01:12
ГосТВ Сирии: аэропорт в Алеппо приостановил работу из-за ракетной атаки Израиля
Аэропорт в сирийском Алеппо приостановил работу по причине израильской ракетной атаки, сообщает РИА Новости со ссылкой на государственное телевидение Сирии.
01:03
В ДНР заявили о 64 обстрелах территории республики со стороны ВСУ за сутки
За прошедшие сутки украинские военные произвели 64 обстрела территории ДНР, сообщает представительство республики в СЦКК.
00:58
Райкович: ЦСКА не хватило в полуфинальной серии травмированных лидеров
Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович заявил, что неполноценное восстановление после травм лидеров команды стало причиной поражения от краснодарского «Локомотива-Кубань» в полуфинале плей-офф Единой лиги ВТБ.
00:53
РИА Новости: Пентагон решил не сбивать пролетевший над Гавайями аэростат
Военные США приняли решение не сбивать воздушный шар неизвестного происхождения, который пролетел над Гавайскими островами, заявил представитель Пентагона.
00:43
Кулеба: результаты выборов в США не повлияют на отношения Киева и Вашингтона
Результаты выборов в США не приведут к кризису в отношениях Киева и Вашингтона, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
00:38
Кремлёв считает, что экс-глава IBA влияет на МОК в вопросе исключения бокса из Олимпиады
Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв считает, что на решения Международного олимпийского комитета влияют извне.
00:30
РБК: Израиль возобновит экстренную репатриацию из России в случае роста числа репатриантов
Израиль сократил работу центров экстренной репатриации, действовавших для россиян, украинцев и белорусов, но они могут возобновить работу при увеличении количества репатриантов, сообщает РБК со ссылкой на Министерство алии и интеграции Израиля.
00:22
Агент Головина: отношение к российским игрокам в Европе осложняет трансферы
Александр Клюев, агент Александра Головина, дал понять, что российский полузащитник пока не намерен уходить из «Монако».
00:17
CNN: пыльная буря в Иллинойсе привела к многочисленным жертвам
Пыльная буря в американском штате Иллинойс привела к многочисленным жертвам из-за аварии на шоссе, сообщает телеканал CNN.
00:14
Дасаев предложил сократить лимит на легионеров в РПЛ до трёх человек
Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев уверен, что сокращение лимита легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) до минимума пойдёт только на пользу отечественному футболу.
00:06
США с 12 мая отменят требование о вакцинации для прибывающих в страну
В США с 12 мая отменят требование об обязательной вакцинации от коронавируса для тех, кто прибывает в страну воздушным транспортом.
23:56
Минфин: США могут исчерпать чрезвычайные меры из-за достижения потолка госдолга 1 июня
Власти Соединённых Штатов могут исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга 1 июня.
23:52
Потанин: переход Федерации шахмат России в Азию — это боеспособный ход
Глава компании «Норникель» Владимир Потанин уверен, что Федерация шахмат России (ФШР) приняла правильное решение о переходе из Европы в Азию.
23:45
CBC: два канадских наёмника погибли в районе Артёмовска
В районе Артёмовска (Бахмута) в ДНР погибли два канадских наёмника.
23:38
«Фатих Карагюмрюк» заинтересован в трансфере хавбека «Зенита» Кузяева
Спортивный директор «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын сообщил, что полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев может перейти в турецкий футбольный клуб.
23:37
В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ пострадала мирная жительница
Мирная жительница получила ранения из-за обстрела Донецка украинскими войсками
23:27
Воздушная тревога объявлена в двух областях Украины
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу.
23:22
Кущенко: молодые баскетболисты «Локомотива-Кубань» сыграли ключевую роль в серии с ЦСКА
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко считает, что клуб «Локомотив-Кубань» смог переиграть московский ЦСКА в решающем матче серии в том числе и за счёт своих воспитанников.
23:21
Белый дом: в США примут все возможные меры для недопущения повторения кризиса 2008 года
Администрация США делает всё, чтобы не допустить повторения финансового кризиса 2008 года, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
23:11
Спикер парламента Молдавии Гросу: за ношение георгиевской ленты предусмотрено наказание
Спикер парламента Молдавии и глава правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу заявил, что за ношение георгиевской ленты жителей будет ждать наказание.
23:06
Романцев — о ретроматче: болельщики ушли довольными, игроки выполнили задачу
Восьмикратный чемпион России по футболу с московским «Спартаком» Олег Романцев высказался о проведении ретроматча с волгоградским «Динамо».
23:05
Белый дом: США знают о попытках Ватикана содействовать урегулированию на Украине
Администрации США известно о попытках Ватикана содействовать урегулированию конфликта на Украине.
22:56
Экс-разведчик ВС США Риттер: стремление Зеленского углубить конфликт приведёт его к гибели
Стремление президента Украины Владимира Зеленского удерживать власть и продолжать конфликт с Россией увеличивает шансы его гибели.
22:56
Премьер Трюдо обсудил с Зеленским вопросы оказания дальнейшей помощи Украине
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провёл телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским.
22:50
Глава ЛБИ Мизулина сообщила о случаях блокировки счетов блогеров за неуплату налогов
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что Федеральная налоговая служба заблокировала банковские счета ряда блогеров за неуплату налогов.
22:49
20-летний форвард «Спартака» Чибриков подписал контракт с «Виннипегом»
Нападающий московского «Спартака» Никита Чибриков продолжит карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Виннипег Джетс».
22:47
Спецпосланник Карстенс: США используют все каналы с Россией для обсуждения дела Гершковича
США используют все возможные каналы и контакты с российской стороной для обсуждения дела арестованного в Москве по обвинению в шпионаже корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича.
22:42
NBC: военные США отслеживают воздушный шар, пролетевший над Гавайями
Военные США отслеживают воздушный шар неизвестного происхождения, который пролетел над Гавайскими островами.
22:39
Шольц: ФРГ будет следить, чтобы поставляемое оружие не использовалось для ударов по России
Канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что при поставках оружия Украине ФРГ будет следить за тем, чтобы оно не использовалось для атак на российскую территорию.
22:38
Число задержанных в ходе беспорядков в Париже возросло до 111
Число задержанных в Париже в ходе беспорядков 1 мая возросло до 111.
22:35
В ЦСКА опровергли информацию о том, что Дивеев просит зарплату в €2 млн
Директор по коммуникациям футбольного ЦСКА Кирилл Брейдо назвал информацию о запросе Игоря Дивеева по сумме зарплаты не соответствующей действительности.
22:28
Helsingin Sanomat: Финляндия готовит соглашение с США по размещению военных баз
Власти Финляндии разрабатывают соглашение, которое позволит США размещать войска на финской территории.
22:19
Чесноков восхитился выступлением 16-летней Андреевой на турнире в Мадриде
Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков прокомментировал выступление 16-летней теннисистки Мирры Андреевой на турнире WTA-1000 в Мадриде.
22:16
ЦПВС: российские военные провели адресные проверки в Сирии
Сирийские службы безопасности и военнослужащие российской группировки в Сирии провели адресные проверки в южных провинциях страны.
22:10
В Госдепе заявили, что контакты Блинкена и Лаврова пока не запланированы
США не планируют проводить контакты между государственным секретарём Энтони Блинкеном и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
22:05
«Ференцварош» Черчесова обыграл «Уйпешт» в матче чемпионата Венгрии
«Ференцварош» в гостях нанёс поражение «Уйпешту» в матче 29-го тура чемпионата Венгрии.
22:03
В Крыму водитель погиб при попытке скрыться от сотрудников ДПС
Водитель Nissan погиб под Феодосией, по предварительным данным, от пулевого ранения головы при попытке скрыться от сотрудников ДПС.
22:03
В США россиянину предъявили обвинение в отмывании денег
Власти США предъявили обвинения гражданину России, который подозревается в нелегальных денежных переводах на сумму более $150 млн.
21:58
Ретроматч в Волгограде посетили свыше 36 тысяч зрителей
Стало известно, сколько зрителей посетили ретроматч между московским «Спартаком» и сталинградским «Динамо».
21:52
МИД Турции: Анкара эвакуировала из Судана 1,7 тысячи своих граждан
Турция завершила эвакуацию из Судана своих граждан: из страны вывезены 1,7 тыс. турок, а также 300 иностранцев.
21:49
Рок-группа Aerosmith анонсировала прощальный тур
Американская рок-группа Aerosmith, образованная в 1970 году, анонсировала прощальный тур, который начнётся в сентябре 2023 года.
21:45
Гол Кокорина принёс «Арису» победу над «Пафосом» в матче чемпионата Кипра
«Арис» на своем поле нанёс поражение «Пафосу» в матче 32-го тура чемпионата Кипра по футболу.
21:45
Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию с 20 мая ещё на 90 дней
Президент Украины Владимир Зеленский предложил продлить истекающие 19 мая сроки военного положения и мобилизации на Украине ещё на 90 дней.
21:40
Сальдо предостерёг ВСУ от попыток форсировать Днепр
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо предостерёг украинские войска от попыток форсировать Днепр.
21:40
Бышовец — о матче «Спартака» и сталинградского «Динамо»: такие игры воспитывают патриотизм
Олимпийский чемпион по футболу Анатолий Бышовец рассказал о важности проведения ретроматчей.
21:37
«Ашан» опроверг сообщения о запрете на продажу георгиевских лент в сети
Ограничения на продажу георгиевских лент в магазинах сети «Ашан» в России не вводились, рассказали РИА Новости в пресс-службе «Ашан Ритейл Россия».
21:31
Губернатор Развожаев: силы ПВО сбили над Севастополем один беспилотник
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что силами ПВО был сбит при попытке подлёта к Севастопольской бухте один беспилотник.
21:30
Павлюченко — о матче со сталинградским «Динамо»: получилась хорошая игра
Бывший нападающий сборной России по футболу поделился эмоциями от участия в ретроматче между московским «Спартаком» и сталинградским «Динамо» в Волгограде.