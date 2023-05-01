Guardian: из-за кризиса в Великобритании женщины соглашаются на интим в обмен на скидку по аренде

Из-за кризиса британским женщинам всё чаще приходится соглашаться на сексуальные отношения ради материальных благ, пишет The Guardian. Например, растёт количество историй, когда девушки вступали в интим ради скидки на аренду жилья или дополняли заработок на низкооплачиваемой работе таким образом.

Британским женщинам всё чаще приходится заниматься сексом ради выживания, пишет The Guardian. Связано это с ухудшением условий жизни у наиболее уязвимых слоёв населения Великобритании.

Благотворительные организации предупреждают, что рост расходов в сочетании с годами недофинансирования означает, что женщины, в том числе с травмами и проблемами с психическим здоровьем, вынуждены заниматься сексом в обмен на жилье или удовлетворение других основных потребностей.

Речь идёт даже о «сексе за аренду», когда арендодатели требуют интимных отношений в обмен на льготное или бесплатное проживание. Эксперты отмечают, что это в большей степени эта проблема касается женщин-мигрантов и лиц, ищущих убежища. В группе риска и те, кто пытается разорвать нездоровые отношения.

Сотрудники благотворительных организаций рассказывают, что некоторым девушкам приходится уходить в эскорт, а кому-то — «дополнять» низкооплачиваемую работу, чтобы свести концы с концами.

Представитель благотворительной организации Beyond the Streets сказал: «Кризис стоимости жизни является движущей силой этого феномена, и те, кто уже уязвимы, сталкиваются со значительной эксплуатацией. Государственного финансирования для поддержки потребностей женщин не хватает, и благотворительные организации испытывают трудности, поскольку их доходы сокращаются, расходы увеличиваются, а потребность в их услугах растёт».

При этом женщины не только уязвимы, но ещё и подвергаются преследованиям и запугиванию, не имея возможности добиваться возмещения ущерба. Порой они сталкиваются с преследованием и жестоким обращением, когда находятся в государственных учреждениях для размещения беженцев. Из-за этого, отмечают эксперты, они начинают бояться обращаться к таким службам, и это делает их лёгкой добычей для насильников, дающих кров в частном порядке. Организация Women’s Aid заявила, что те, кто к ним обращался, находились в «острой и отчаянной нужде».

Министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман объявила, что рассматривает новый закон, направленный против арендодателей, которые эксплуатируют уязвимых арендаторов. Они даже выделили деньги на помощь жертвам домашнего насилия. Но эксперты говорят, что этого слишком мало, и никуда не уходят главные проблемы: бездомность, бедность и неравенство, пишет The Guardian.