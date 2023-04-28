FAZ: большинство граждан ФРГ негативно оценивают состояние немецкой экономики

64% населения Германии считают экономическую ситуацию в стране «не очень хорошей» или даже «плохой», пишет Frankfurter Allgemeine, ссылаясь на результаты опроса института демоскопии из Алленсбаха. При этом большинство из респондентов считают, что причина ухудшения финансовой ситуации заключается в неудачном курсе властей, а не во внешних факторах, таких как украинский кризис.

Слабый экономический рост, высокая инфляция, высокие цены на ресурсы и растущие ключевые ставки сильно затрудняют работу Министерства финансов ФРГ, пишет Frankfurter Allgemeine. Опрос, проведённый недавно институтом демоскопии из Алленсбаха, показал, что население Германии весьма обеспокоено экономическим положением страны.

Согласно данным опроса, 64% населения ФРГ считают финансовое положение страны «не очень хорошим» или даже «плохим», пишет издание. При этом ещё в 2018 году картина выглядела совсем по-другому: тогда три четверти респондентов считали, что немецкая экономика находится в «хорошем» или «очень хорошем» состоянии. Кроме того, 42% опрошенных заявили, что у них вызывает беспокойство объём долгового бремени.

Издание отмечает, что большинство немецких граждан связывают ухудшение экономического положения с неудачным курсом правительства: так считают 53% опрошенных. Лишь 33% респондентов заявили, что экономические трудности, в первую очередь, связаны с внешней обстановкой, в частности с украинским кризисом.

Подавляющее большинство опрошенных считает, что власти ФРГ должны сократить государственные расходы, пишет Frankfurter Allgemeine. Лишь 15% высказалось за новые долги, и лишь 2% респондентов поддержало идею новых налогов. Отмечается, что сторонники экономного курса оказались в большинстве среди сторонников всех немецких партий, кроме зелёных: среди их избирателей курс на экономию поддержало лишь 38% опрошенных.

Что же касается наиболее важных направлений для государственных инвестиций, то, по мнению опрошенных, это постройка социального жилья (77% опрошенных), создание школ с большой долей детей из малообеспеченных семей (71%), расширение и модернизация железнодорожной сети (66%), а также улучшение оснащения бундесвера (59%).