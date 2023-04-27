RP: всё указывает на то, что польская армия «потеряла» в лесу обломки ракеты «земля — воздух»
«Следствие было начато в среду за деяние, в соответствии со статьёй 164 Уголовного кодекса, повлекшее за собой события, которые привели к угрозе жизни, или здоровью многих людей, или имуществу в крупных размерах», — так в польской прокуратуре прокомментировали известие о найденном в лесу недалеко от города Замость «неопознанном военном объекте». Статья 164 уголовного кодекса страны предусматривает лишение свободы на срок от 6 месяцев до 10 лет, сообщает Rzeczpospolita.
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