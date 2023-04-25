AC: Украина ведёт себя как загнанный в угол зверь и толкает мир к третьей мировой войне

Утечка секретных документов через игровую и чат-платформу Discord продолжает оставаться сокровищницей информации об опосредованной войне США с Россией на Украине. Более ранние разоблачения утечки предполагали, что Украина ведёт себя как готовый наброситься «загнанный в угол зверь». По сведениям газеты Washington Post, в обнародованных документах утверждается, что Соединённым Штатам пришлось заставить Украину отказаться от прямого нападения на Москву. Снова и снова Вашингтону приходилось обуздывать или выражать серьёзную внутреннюю обеспокоенность по поводу планов Украины воевать с Россией, причём не только на Украине или даже на территории России, но и на Ближнем Востоке и в Северной Африке, пишет The American Conservative.

В секретном докладе Агентства национальной безопасности США (АНБ) утверждалось, что генерал-майор Кирилл Буданов, который возглавляет Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, 13 февраля поручил одному из своих офицеров «приготовиться к нанесению массированных ударов 24 февраля». Украина должна была задействовать «все имеющиеся в распоряжении ГУР средства». В отчёте АНБ также говорится, что украинские официальные лица в шутку говорили об использовании тротила для удара по Новороссийску. Издание The Post заявило, что такая операция будет «в значительной степени символической», но «тем не менее продемонстрирует способность Украины наносить удары вглубь вражеской территории», отмечает автор статьи Брэдли Девлин.

У Буданова сложилась репутация непредсказуемого человека. Ранее он утверждал, что президент России Владимир Путин был неизлечимо болен и использовал двойников для публичных выступлений. По всей видимости, он убеждён, что этим летом Украина сокрушит российские войска и отвоюет Крым, который с 2014 года находится в составе России. Вот почему, как представляется, разведывательный аппарат США взялся за слежку за передвижениями и коммуникациями Буданова, о чём сам Буданов, кажется, знает.

На этот раз, похоже, что Соединённым Штатам удалось остановить Буданова. 22 февраля внутри ЦРУ был распространён секретный отчёт о том, что ГУР «согласилось по просьбе Вашингтона отложить нанесение ударов» по Москве. Тем не менее ЦРУ посчитало, что «нет никаких признаков» того, что Служба безопасности Украины (СБУ) «согласилась отложить свои собственные планы нападения на Москву примерно в тот же день».

СБУ также, по-видимому, отложила любые планы по нанесению ударов вглубь российской территории в годовщину начала СВО. Однако попытки Соединённых Штатов воспрепятствовать нападениям Украины на российскую территорию этим и закончились. Примерно через неделю после годовщины начала спецоперации России на Украине Кремль обвинил украинскую сторону в нанесении ударов беспилотниками по гражданской инфраструктуре недалеко от Москвы.

Украина, похоже, стала проникать дальше вглубь российской территории и уже менее двусмысленна в отношении своей причастности к этим атакам. Ранее в украинском конфликте Украина часто отрицала свою роль в нападениях на российские объекты и инфраструктуру в пределах своих границ, например, в инциденте со взрывом автомобиля в августе 2022 года, в результате которого погибла Дарья Дугина.

Несмотря на неоднократные опровержения со стороны Украины, разведывательное сообщество США считает, что за терактом стоит Украина. Однако в январском интервью The Post Буданов одновременно отрицал причастность Украины ко многим из этих атак и утверждал, что они будут продолжаться. По его мнению, такие атаки «разрушают иллюзию безопасности россиян».

Из просочившейся утечки стали известны и разоблачения о том, что Украина хочет расширить масштабы конфликта за пределы континентальной Европы и атаковать российские войска на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В отчёте АНБ утверждалось, что подконтрольный Буданову ГУР планировал атаковать ЧВК Вагнера в африканской стране Мали. Услугами Группы Вагнера пользуется правительство Мали для обеспечения безопасности и обучения собственных вооружённых сил.

В то же время ГУР разрабатывал планы нанесения ударов по российским силам в Сирии в партнёрстве с курдами. Сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский поставил крест на наступлении сил специальных операций на Ближнем Востоке, но, по крайней мере, в одном из документов, с которым ознакомились журналисты газеты The Post, утверждалось, что попытки атаковать российские объекты в Сирии, которые позволяют избежать вины Украины, всё ещё могут быть на столе у правительства Украины.

«Разве это не планы по развязыванию мировой войны?» — задаётся вопросом Брэдли Девлин. Автор статьи убеждён, что Соединённые Штаты понесут ответственность, если украинское правительство, которое и в военном, и в финансовом отношении было бы мёртво без помощи США в объёме почти $100 млрд, решит реализовать такие планы. Разумеется, Белый дом будет отрицать свою вину в развязывании третьей мировой войны. Всё это указывало бы на тот факт, что США запрещают использовать военную помощь, которую они предоставляют Украине, для нанесения ударов по России. Таким образом, Соединённые Штаты сохраняют большое влияние на военное планирование Украины и в отдельных случаях успешно сорвали грандиозные украинские планы по нанесению ударов по Москве и нескольким другим ключевым российским целям.

Украинские официальные лица также признали это в частном порядке. Зачастую, если Украина хочет использовать американскую ракетную систему для поражения цели, военнослужащие США в Европе либо должны подтвердить координаты, либо предоставить их сами.

Вашингтон и внешнеполитическая пропаганда, поддерживающая участие США в делах Украины, могут подумать, что таким образом будет лучше для Америки. По мнению автора статьи, это наоборот показывает, кто на самом деле воюет с Россией. Последнее десятилетие Украина была инструментом по отмыванию денег для людей с хорошими связями на Западе (например, для Хантера Байдена) и продолжает таковым оставаться. Украина — это представитель американской либеральной империи в прямом смысле этого слова.

Системы вооружений, боеприпасы и военная техника, которые Соединённые Штаты поставляют Украине, поддерживают определённый уровень взаимозаменяемости — в большей степени денежная помощь, чем физическое оборудование. Предоставление военной помощи, даже при нынешних условиях, расширяет резерв ресурсов Украины, а это означает, что они могут направить «своё» оружие на военные операции и театры военных действий, которые посчитают нужными.

Недавние утечки показали, что согласно собственным американским оценкам военных планов Украины, сдерживать Киев становится всё труднее, а финансирование его военных усилий становится всё более рискованным. За то, что Вашингтон слепо ввязался в конфликт, который Украина хочет превратить в третью мировую войну, должны «полететь головы» в Пентагоне, Госдепе и Белом доме, пишет Брэдли Девлин в завершение статьи.