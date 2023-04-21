Администрация президента США Джо Байдена лишает американцев их конституционного права на свободу слова, сообщает Fox News. Об этом свидетельствует один из недавних эпизодов, когда темнокожий активист, лидер Африканской народной социалистической партии, высказался против вмешательства США в конфликт на Украине. Теперь ему грозит 10 лет за высказывание мнения, которое власти признали российской пропагандой.

Последняя группа американцев узнала о том, что их мнение, защищённое Конституцией, стало преступлением, это — хотите верьте, хотите нет — организация темнокожих националистов из левого крыла, которая выступает против боевых действий на Украине. Министерство юстиции только что выдвинуло обвинения против многих в этой группе в связи с тем, что они, цитата, «сеют вражду, распространяют пророссийскую пропаганду и вмешиваются в выборы в Соединённых Штатах».

Доказательств тому, что они вмешиваются в выборы, нет. В США ты можешь выступать за Россию, за что угодно. Говорить вещи, которые не нравятся правительству, разделять непопулярные мнения или мнения, с которыми не согласен Джо Байден, — это не преступление. Если хотите, вы можете распространять пророссийскую пропаганду. Если хотите, вы можете распространять антироссийскую пропаганду. Вы можете говорить, что хотите. Но больше нет. В обвинительном акте говорится, что подозреваемые в преступлении, цитата, «писали статьи, которые содержали российскую пропаганду и дезинформацию». Их также обвиняют в том, что они выступали с речами и публиковали видео, которые вызвали раздражение у Госдепартамента. Вот одно из них.

ОМАЛИ ЙЕШИТЕЛА, лидер Африканской народной социалистической партии: Дискуссия о том, что Россия сосредотачивает войска на границе с Украиной и что это представляет ужасную угрозу для Украины со стороны России. Но они не признают историю, из-за которой мы оказались в этой ситуации. США участвовали в организации правительственного переворота на Украине. Они сместили правительство, которое доброжелательно относилось к Советскому Союзу. Никто не хочет говорить об истории российско-украинских отношений. Эта агрессия не просто началась. Она проявляется уже давно, но правительство США делает ставку на невежество людей в этой стране и большей части мира, которое усиливает такой человек, как Цукерберг.

Мы особо не знаем, кто этот человек. Мы знаем только то, что он американец. Вполне уверен, что по многим вопросам мы бы не смогли договориться. Но многое из того, что он сказал в этом видео, похоже на правду. Но даже если бы это бы неправда. Даже если бы он ошибался. Это всё равно было бы выступление, защищённое Конституцией. В свободной стране, которая у нас была недавно, ты по определению имеешь право на глупые мнения. У многих из нас есть такие мнения. Но больше это не так. Этому человеку, которого вы только что видели, грозит 10 лет за решёткой за то, что он высказал об Украине мнение, которое администрация Байдена не хочет слышать.

Дата выхода в эфир 21 апреля 2023 года.