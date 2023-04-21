Прогноз встречи в Рамштайне от Welt: идея поставки истребителей вызовет скепсис, а боеприпасы Киеву придётся экономить

В Рамштайне проходит 11-я встреча так называемой контактной группы по обороне Украины, сообщает Welt. На ней обсудят возможность отправки Киеву нового, более высокотехнологичного вооружения. Но к этой идее участники саммита, скорее всего, отнесутся скептически. Также встанет вопрос об увеличении поставок боеприпасов, но производить их быстрее, чем они расходуются, невозможно, так что украинцам придётся экономить, рассказывает немецкий телеканал.

Сегодня на американской авиабазе Рамштайн проходит встреча так называемой контактной группы по Украине, на которой будет согласована дальнейшая военная поддержка Киева. Это 11-я встреча группы, которая состоит из министров обороны Украины и поддерживающих её стран. Первая встреча прошла в марте больше года назад. С подробностями наш корреспондент Михаэль Вюлленвебер.

Контактная группа по Украине на американской авиабазе Рамштайн. Министры обороны и высокопоставленные военные примерно из 50 стран. Все они хотят согласовать дальнейшую военную помощь Киеву.

ЛЛОЙД ОСТИН, министр обороны США: Мы считаем боевые действия Путина тем, чем они являются. Это неспровоцированное, неоправданное нападение на мирного, независимого демократического соседа… Прошёл год, и Украина всё ещё держится. Наша поддержка не угасла. Я горжусь тем прогрессом, которого мы смогли достичь вместе.

Это 11-я встреча контактной группы. Важный форум. Так считает и генеральный секретарь НАТО.

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, генеральный секретарь НАТО: Было важно встретиться в Рамштайне, сесть с украинцами за один стол и в деталях обсудить, какие у них нужды, что в дефиците и что могут сделать союзники по НАТО и партнёры по контактной группе, чтобы Украина как можно скорее получила необходимую поддержку.

У Киева есть чёткие требования, например западные истребители, а не только МиГи-29, а также ракеты с большей дальностью поражения. К замене старой советской техники на современные боевые средства многие в Рамштайне отнесутся скептически. Такое оружие, которое означает новый качественный скачок, Германия, а также США пока что отвергают.

Другая главная проблема — боеприпасы для артиллерии заканчиваются. За кулисами говорят, что украинцам придётся экономить снаряды. Склады по всему миру пустеют. Производить новые боеприпасы быстрее, чем они расходуются, невозможно. Политик по вопросам обороны из СвДП Штрак-Циммерманн призывает поторопиться.

МАРИ-АГНЕС ШТРАК-ЦИММЕРМАНН, председатель комитета бундестага по обороне: Положение на Украине очень тяжёлое. Я прекрасно понимаю, почему Зеленский указывает на то, что всё, что было поставлено до сих пор, — это, конечно, прекрасно, но ему нужно больше. Главным образом больше боеприпасов. И поэтому он на всех оказывает давление. Но я думаю, что мы должны позволить оказывать на нас давление, потому что боевые действия продолжаются и Россия не предлагает никаких идей и не соглашается отступить. Поэтому в Рамштайне нужно будет выяснить, что делать дальше.

Ведь время поджимает. Киеву нужна поддержка для запланированной на весну атаки, чтобы суметь оттеснить российского агрессора.

Дата выхода в эфир 21 апреля 2023 года.