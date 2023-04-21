CBS News: «самая крупная в истории Северной Америки» — в США произошла вспышка смертельной грибковой инфекции

На бумажной фабрике в штате Мичиган произошла вспышка смертельной грибковой инфекции. По крайней мере один человек погиб, около 100 человек находятся под наблюдением с симптомами разной степени тяжести. По информации CBS News, конкретный источник пока не обнаружен. Фабрика прекратила работу на три недели.

По крайней мере один человек погиб после вспышки грибковой инфекции на Мичиганский бумажной фабрике. Представители здравоохранения разбираются более чем со 100 подозрительными случаями бластомикоза, тяжёлой грибковой инфекции, опасной для людей, особенно с ослабленной иммунной системой.

Вспышка произошла в городе Эсканаба на бумажной фабрике Billerud в штате Мичиган. В заявлении, сделанном на прошлой неделе, сообщалось о закрытии фабрики на три недели для защиты сотрудников и подрядчиков от инфекции.

К нам присоединяется Джеральд Килл, президент Объединённого профсоюза сталелитейщиков — он представляет работников фабрики. Джеральд, по вашим данным, как происходит подобная вспышка?

ДЖЕРАЛЬД КИЛЛ, президент Объединённого профсоюза сталелитейщиков: Последние несколько недель я беседовал с рядом специалистов в этой области. Этот грибок является эндемичным для данного региона, а также для всего среднего запада. Везде, где есть гниющие листья, дерево, источники воды — он распространён. Что касается конкретного источника в данном месте, нам ещё предстоит его обнаружить. И мы даже не уверены, сможем ли мы точно определить его источник.

ВЕДУЩАЯ: Потрясающе, что здесь речь не только о потенциальных 100 заболевших, заражённых работников, но и то, что один человек умер от этого. Расскажите, пожалуйста, каково самочувствие этих людей.

ДЖЕРАЛЬД КИЛЛ: Знаете, степени сложности заболевания отличаются. От крайне тяжёлых — есть сотрудник, который пробыл в больнице больше трёх недель, — а есть два человека, которые инфицированы, но симптомы у них очень лёгкие. Мы работаем над тем, чтобы помогать друг другу.





Мы демонстрируем солидарность, это основа нашего профсоюза. Например, мы провели сбор средств для пострадавших, вышло около 30 тысяч долларов. Мы сплотились, чтобы каждый внёс посильный вклад, чтобы помочь снизить риски для безопасности и здоровья. А также чтобы поддержать экономическую жизнеспособность предприятия.

ВЕДУЩАЯ: На экране можно увидеть перечень некоторых симптомов. Среди них температура, боли в груди, ночная потливость. Как тяжело, должно быть, столкнуться с этим на работе. Я понимаю, что ещё нет достаточной ясности относительно начала вспышки. Но как можно этого избежать? Слышали ли вы что-то об этом?

ДЖЕРАЛЬД КИЛЛ: Насколько мы знаем, это самая крупная вспышка в истории Северной Америки. Мы многому научимся, исходя из этого опыта, в том числе и тому, как это можно предотвратить в будущем. Конечно, должна быть стандартная уборка, профилактическое обслуживание. Не сомневаюсь, что будут разработаны новые протоколы на основе этого случая. Отдел коммуникации нашего профсоюза на прошлой неделе разослал документ, обязующий другие бумажные фабрики начать рассматривать возможные меры для предотвращения (вспышек. — ИноТВ) в других местах.

ВЕДУЩАЯ: Джеральд, я хочу вернуться к тому, что вы сказали ранее, — что вы работаете над этим сообща. Включает ли это и корпорацию Billerud? Вы, как глава профсоюза, довольны их реакцией на вспышку?

ДЖЕРАЛЬД КИЛЛ: Когда речь идёт о здоровье и безопасности, каждый должен вносить свой вклад для создания условий, где сотрудники могут рассчитывать на безопасность. Это должна быть обоюдная работа. В нашем случае это были совместные усилия. Billerud — новый владелец этого объекта. Я уверен, что их подход значительно лучше, чем у предыдущих владельцев. Да, это были совместные усилия, мы им помогали. В таких случаях надо работать вместе.

ВЕДУЩАЯ: Абсолютно. Джеральд Килл, большое спасибо.

ДЖЕРАЛЬД КИЛЛ: Спасибо вам.

Дата выхода в эфир 19 апреля 2023 года.