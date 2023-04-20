Bloomberg: Запад подумывает о полном запрете экспорта товаров в Россию

Союзники Украины обсуждают идею о вводе полного запрета на экспорт товаров в Россию, сообщает Bloomberg. Если этот шаг сделают, то все товары попадут под запрет, кроме тех, для которых будут сделаны отдельные исключения.

Среди союзников Украины обсуждается идея о полном запрете большей части экспорта в Россию, сообщает Bloomberg. По данным источников издания, такой вариант рассматривается среди членов «Большой семёрки», которые в мае соберутся на саммит в Японии. Впрочем, осведомлённые люди отмечают, что планы ещё могут кардинально измениться.

Но если такой запрет будет всё же принят, то он полностью изменит существующий режим санкций, который на данный момент заключается в том, что любой экспорт разрешён, если он не под запретом. Если новую инициативу примут, то весь экспорт будет запрещён, кроме того, что будет разрешено.

Если лидеры «Большой семёрки» одобрят этот шаг на саммите, то им нужно будет согласовать позиции для исключения из санкций. По данным источников издания, скорее всего, среди исключений останутся лекарства и сельскохозяйственная продукция, включая продукты питания. А сильнее всего такой запрет скажется, видимо, на автомобилях, шоколаде, пиве, обуви, цветах и косметике.

Впрочем, есть серьёзные препятствия для применения такого запрета. В частности, чтобы эти меры принять, должны быть согласны все члены ЕС, и ожидается, что споры будут острые, ведь ряд европейских компаний всё ещё работает с Россией.

На данный момент санкции почти вдвое сократили стоимость экспорта из ЕС и стран «Большой семёрки» в Россию, но всё же объём экспорта остаётся на уровне $66 млрд. На данный момент Германия, Италия и Польша остаются в тройке крупнейших европейских экспортёров товаров в Россию. Плюс Москва находит способы обойти санкции, ввозя товары через третьи страны.

Кроме того, Россия отреагировала на санкции с помощью собственных экспортных запретов и прекращения поставок энергоресурсов в Европу. И если ограничения коснутся, например, меди, то по ЕС это нанесёт особенно большой удар, отмечает автор статьи. Наконец, полный запрет со стороны Запада ещё сильнее сблизит Москву с Китаем.

Даже при существующих ограничениях России удавалось импортировать некоторые компоненты, находящиеся под санкциями США и Европы, через третьи страны. Поэтому страны «Большой семёрки» и ЕС уделяют особое внимание методам обхода санкций, особенно касательно товаров двойного назначения. Они стараются оказать дипломатическое давление на страны, которые помогают обходить санкции, расширяют ограничения и преследуют организации, которые помогают Москве.

В то же время европейские страны покупают у Москвы некоторые товары, включая палладий, медь, железо и никель.

Ожидается, что вопрос санкций против Москвы станет ключевым вопросом на саммите G7, отмечает автор статьи. И среди товаров, на которые лидеры намерены обратить внимание, в частности, российские алмазы, сообщает Bloomberg.