Польский дипломат: в эпоху политического хаоса лидером Европы стали США

Украинский конфликт кардинально изменил расстановку сил. Теперь для того, чтобы стать сверхдержавой, Европе надо научиться говорить одним голосом. Отдельные европейские страны, даже такие, как Германия и Франция, сами по себе уже не в состоянии претендовать на эту роль, заявил бывший посол Польши в Латвии и Армении Ежи Марек Новаковский. В интервью Wirtualna Polska дипломат отметил, что из-за нехватки настоящих знаковых фигур сегодняшний европейский лидер, как ни странно, это Джо Байден.

«В настоящий момент Европа выступает примером своего рода политического беспорядка. Европейское лидерство размылось. Казалось, что первую скрипку будет играть Германия или Франция, но после недавних выходок президента Макрона в Пекине можно подумать, что это вовсе не обязательно», — сказал в интервью Wirtualna Polska бывший посол Польши в Латвии и Армении Ежи Марек Новаковский. По словам дипломата, президент Франции, отправляясь в Пекин, хотел набрать несколько очков в рейтингах, более того, заявления Макрона несколько напомнили ему поведение польских политиков.

В интервью Новаковский объяснил, что украинский конфликт кардинально изменил геополитику современного мира и расстановку сил среди мировых держав. «Ни одна из европейских стран — ни Франция, ни Германия — не может самостоятельно претендовать на роль сверхдержавы. Европа в целом — да, она может требовать для себя роль за столом тех, кто принимает решения, но каждый из отдельных европейских игроков слишком слаб для этого», — добавил он. По его словам, у Европы нет шансов на то, чтобы стать сверхдержавным полем, если она не сумеет действовать солидарно. Он называет безумием нынешний политический курс, который нацелен исключительно на предвыборную кампанию.

Экс-посол Польши затруднился назвать хоть одного лидера среди политиков Старого Света, однако после долгой паузы он указал на президента США. «На мой взгляд, лидером Европы на данный момент выступает Джо Байден. В Европе у нас большая нехватка лидеров в роли государственных деятелей», — признал Новаковский. «Я шучу порой, что мы должны поставить памятник Владимиру Путину, потому что это именно он, в определённом смысле, объединил трещащую по швам Европу и западный мир», — добавил он.

Новаковский также вспомнил об Ангеле Меркель, которая, по его мнению, в отличие от Олафа Шольца была ярким политиком. Ведь сейчас, когда канцлер Германии проходит, то его и вовсе не видно, поэтому и мало говориться о политике самой Германии.

Одновременно дипломат признал, что репутация Венгрии на геополитической карте Европы находится в плачевном состоянии. «Венгрия предает европейскую солидарность, портит имидж Центральной Европы», — признал бывший посол. По его словам, это используют Россия и Китай, которые вбивают клинья между Европой и США и порождают рознь между европейскими странами. «Если мы, европейцы, вступим в эту игру, то мы превратимся в то поле, на котором играют другие», — предупредил он.

В беседе Новаковский также признал, что с некоторым замешательством слушает рассказы о Польше, которая якобы метит на роль европейской сверхдержавы. По его словам, лидер — это то, что ты из себя представляешь, а не то, что ты декларируешь. Он согласен с тем, что Польша и правда вернула себе роль серьёзной страны, потому что в лице общества и государства она заняла правильную позицию в отношении украинского конфликта. «Наша страна важна, но без тесного сотрудничества с Финляндией и Швецией мы многого не добьёмся, а до недавнего времени мы делали ставку на Венгрию и Турцию, которые сейчас раскалывают изнутри солидарность западного мира», — констатировал он.

Дипломат также с сожалением признал, что польской внешней политике «необходима дополнительная интеллектуальная поддержка». «Мы все ещё продолжаем оставаться заложниками мысли о том, что мы боремся за независимость или место в ЕС. Тем временем, там нужно выцарапать себе своё место, а не бить кулаком по столу», — разъяснил он. По его словам, говорить о будущем Украины и Белоруссии Польше намного легче с Германией, нежели с Францией, ведь немцы хотя бы в курсе происходящего. «Французы необязательно, не говоря уже об итальянцах или испанцах, потому что они смотрят в направлении Средиземного моря, и у них совершенно другая перспектива», — добавил он.

«В конце концов, проблема состоит в том, что мы попали в какое-то неумное рабство стереотипа, что Германия с нами конкурирует, а мы ведь находимся в несколько иных лигах. Для Германии Польша не такая большая угроза, как это кажется некоторым нашим политикам, которые пытаются набрать на этом очки во внутренней политике. С немцами надо говорить жёстко, как с партнёрами, а не пинать их по щиколоткам. Нам необходимо искать направления для сотрудничества», — резюмировал польский дипломат.