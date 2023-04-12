Эксперт Wirtualna Polska: сегодня вся Европа замаливает грехи Германии, которые она совершила в политике по отношению к России

Польша, Прибалтика, Украина, Румыния давно предупреждали Германию о губительности её восточной политики, напоминает польский эксперт Якуб Вех. В интервью Wirtualna Polska он подчеркнул, что это поставило Берлин в сильную зависимость от поставок российских энергоносителей, и начавшийся украинский кризис это только подтвердил. В результате, по словам эксперта, теперь вся Европа вынуждена замаливать грехи Германии.

Спустя более чем год после начала украинского конфликта очень мало шансов на то, что какая-либо страна станет полностью независимой от российских ресурсов. Более того, всеобъемлющих санкций на поставки энергоресурсов из России нет. «Например, это касается доступности российского газа, в отношении него санкций нет. Россия сама ушла с рынка ЕС», — объяснил в беседе с порталом Wirtualna Polska эксперт Якуб Вех. «Это наглядно видно на примере польской экономики: мы дерусифицировались в плане поставок сырья, потому что ни уголь, ни нефть, ни газ к нам больше не течёт, но мы всё ещё сидим на игле российского СПГ. Это своего рода калитка для российских экспортёров, когда мы говорим о нашем рынке», — подчеркнул он.

В интервью аналитик объяснил, что определённые страны уже давно готовились к процессу дерусификации, но их меньшинство. В качестве примера он привёл Польшу и балтийские государства. Он обращает внимание на то, что полностью дерусифицироваться за 12 месяцев — относительно короткий срок — сложно, ведь ещё год назад Россия была главным поставщиком топлива и сырья в ЕС. Это было возможно в силу её географической близости, широкой сетки газопроводов и демпинговых цен в сравнении с другими поставщиками.

По мнению Якуба Веха, весьма сложно назвать страну, которой сложнее всего приходится в процессе отказа от российского сырья и топлива. «Впрочем, я могу сказать, что наихудшие результаты у Венгрии, которая была самым главным тормозом европейских ограничений на российское топливо. В этом плане политика Виктора Орбана позорит его самого и доставляет много хлопот всему ЕС. Но с другой стороны, у Германии тоже есть скелеты в шкафу…» — рассуждает он. По его словам, Берлин смог предпринять определённые шаги и перекрыть поставки российского сырья, но с другой стороны, он всё ещё не решил структурную проблему в плане своего энергетического сектора после закрытия АЭС. «Загвоздка состоит в том, где немцы возьмут газ, который ЕС до сих пор рассматривал как переходное топливо, и теперь его будущее находится под вопросом. Полноценного возврата к газу из России не будет, но я могу представить себе ситуацию, при которой Германия в какой-то степени использует это сырьё», — добавил он.

Эксперт указал также на то, что всё случившееся после 24 февраля прошлого года выявило проблемы в отношении восточной политики Германии и тем самым полностью дискредитировало её. «Мы из Центральной и Восточной Европы давно видели эти тревожные сигналы. Польша, Прибалтика, Украина, Румыния предупреждали саму Германию, всю Европу и союзников по ту сторону Атлантики в том, что немецкая политика в отношении России, основанная на обмене энергоресурсами, губительна», — рассказал он.

Одновременно польский аналитик отметил, что, несмотря на то что политика, проводимая канцлером Ангелой Меркель, оказалась губительной для Германии, с точки зрения западноевропейского государства, она была вполне рациональной. «В голове берлинца не укладывалось, что россияне будут в состоянии пожертвовать такими выгодными перспективами сотрудничества с Западной Европой, такими широкими возможностями экономического развития и такой колоссальной прибылью, которую они получали от торговли энергоносителями, ради какого-то анахроничного видения восстановления советской сферы влияния и завоевания Украины», — объяснил Вех.

«По моему мнению, все в этой части Европы считали, что россияне не решатся отказаться от этих привилегий во имя утопического геополитического видения… Наблюдая за действиями Германии по обеспечению безопасности Украины, я думаю, что она была в состоянии принести Украину в жертву на алтарь геополитического видения. Она понимала возможные последствия своих действий и давала своё согласие на них», — добавил он.

Эксперт называет такую модель поведения «косвенным умыслом» согласно уголовному праву, а вялая реакция Берлина в первые дни украинского конфликта была лишь тому подтверждением.

Он согласен с тем, что сейчас Европа замаливает грехи Берлина, которые он совершил на протяжении всех этих лет. «Все мы, особенно Украина, расплачиваемся за политику Берлина в отношении России», — констатировал Вех.

В беседе он подчеркнул, что большую роль в будущем Украины смогут сыграть именно ядерные источники энергии, ведь история конфликта показала, что Россия не совершает ударов по атомным электростанциям, и именно благодаря им энергосистема Украины смогла функционировать, и они смогут стать одним из якорей Украины в Европе. «АЭС оказались настолько безопасными, что вокруг них можно вести полномасштабную войну», — добавил Вех.

Одновременно эксперт уверен, что Россия уже больше не сможет занять своё место поставщика сырья и топлива в ЕС. «Даже тот бизнес, который благосклонно относился к россиянам, обжёгся в отношениях с Россией. Я считаю, что до бизнеса, особенно в Западной Европе, дошло то, что Россия — уже ненадёжный торговый партнёр», — подчеркнул Вех. «Я не думаю, что возникнет желание вернуться к отношениям, которые были до 24 февраля», — резюмировал он в беседе с Wirtualna Polska.