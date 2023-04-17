Der Spiegel: нехватка рабочей силы в ФРГ вышла на рекордный уровень

По данным за 2022 год, в Германии насчитывалось более 630 тыс. незанятых рабочих мест, пишет Der Spiegel. Отмечается, что это рекордный уровень нехватки рабочей силы: согласно исследованиям, наиболее остро не хватает кадров по таким специальностям, как информатика, электротехника и строительство.
В 2022 году нехватка рабочей силы в Германии вышла на рекордный уровень, пишет Der Spiegel, ссылаясь на исследование Института немецкой экономики (IW). Согласно исследованию, в прошедшем году в ФРГ насчитывалось более 630 тыс. незанятых рабочих мест.
Авторы исследования отмечают, что особенно трудно проходит поиск людей на места с высокой квалификацией. Наиболее острая нехватка кадров наблюдается по таким специальностям, как информатика, электротехника и строительство. Как пишет Der Spiegel, из десяти вакантных мест по таким специальностям девять остаются незанятыми. Большие проблемы с кадрами также были зафиксированы в таких сферах, как здравоохранение и образование.
Согласно исследованию, за 2022 год утроилось количество вакантных мест в сфере торговых услуг, а также в отельном и туристическом бизнесе. При этом отчасти такое количество вакансий объясняется восстановительным ростом после пандемии коронавируса, отмечает издание.
Проблему нехватки кадров не решить без притока рабочей силы из-за рубежа: как пишет Der Spiegel, такого мнения придерживаются не только эксперты Института немецкой экономики. В частности, такое мнение высказала глава федерального ведомства занятости Андреа Налес. По её словам, ситуацию с занятостью не удастся полностью исправить даже при задействовании всего немецкого потенциала, потому необходимо привлекать кадры из-за рубежа.
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