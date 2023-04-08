Express: большинство австрийцев против антироссийских санкций

41% австрийцев выступили против антироссийских санкций, пишет Express, ссылаясь на данные опроса, проведённого институтом INSA. Сообщается, что за сохранение санкций высказалось 37% респондентов, а ещё 22% не определились со своим мнением. Как отмечает Express, самая низкая поддержка санкций зафиксирована у опрошенных молодого и среднего возраста.
Большинство австрийцев выступают за отмену антироссийских санкций, пишет Express, ссылаясь на результаты опроса, проведённого институтом исследования общественного мнения INSA. Против санкций высказался 41% респондентов, в то время как продолжение санкционного давления поддержали 37% опрошенных. Ещё 22% участников не высказали конкретной позиции по данному вопросу.
Что касается разделения по партийной принадлежности, то наибольшее количество сторонников санкций наблюдается у избирателей, голосующих за австрийскую партию зелёных, пишет Express. В то же время против санкций чаще всего выступают сторонники Австрийской партии свободы. Как отмечает Express, против антироссийских штрафных мер чаще выступают избиратели правого толка, в то время как левые поддерживают санкционный режим.
Кроме того, в глаза бросается разница поколений, отмечает издание. Наиболее старшая группа опрошенных (возраст 60+) оказалась единственной, где сторонники санкций в большинстве. При этом в самой молодой группе опрошенных (от 16 до 29 лет) наблюдается самая низкая поддержка санкций. Наиболее решительные требования по отмене антироссийских санкций были зафиксированы в средней возрастной группе (от 40 до 49 лет): против штрафных мер высказалось 47% респондентов.
Ещё одна выявленная закономерность — зависимость мнения о санкциях от уровня дохода, пишет Express. Согласно результатам, за сохранение санкций в основном выступают граждане с доходом от €3000 и выше.
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