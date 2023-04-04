Independent: постпред России при ООН ответил на критику Запада в связи с председательством в Совбезе

Постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя дал ответ на критические замечания, озвученные рядом западных стран в связи с переходом к Москве председательства в Совбезе ООН, пишет The Independent. По данным газеты, Небензя заверил, что Россия будет «честным брокером», а обвинения Запада назвал частью его «нарратива».

Постпред России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя ответил на озвученные ранее представителями США и Евросоюза обвинения в адрес Москвы в связи с переходом к ней председательства в Совете Безопасности ООН, а также анонсировал мероприятие с участием главы российского МИДа Сергея Лаврова, посвящённое защите принципов Устава ООН, сообщает The Independent.

Как напоминает корреспондент британского издания, статус председателя ежемесячно передаётся на ротационной основе между 15 членами Совбеза в алфавитном порядке — и в апреле орган на месяц возглавила Россия. После этого ряд западных дипломатов сделали критические заявления в адрес Москвы: так, постпред США Линда Томас-Гринфилд сообщила, что, по прогнозам Вашингтона, российская сторона будет использовать председательство для распространения «дезинформации» по поводу конфликта на Украине, а глава дипломатического ведомства ЕС Жозеп Боррель назвал факт перехода статуса к России «первоапрельской шуткой». Аналогичные замечания также озвучили постпреды стран Прибалтики и Великобритании, пишет журналист.

По данным The Independent, Небензя заявил, что Россия будет «честным брокером», и заверил, что никаких изменений в правила работы Совбеза она вносить не планирует. Критику со стороны США российский постпред назвал «западным нарративом», подчеркнув, что российская делегация планирует провести в среду в Совбезе неформальную встречу, на которой будет обсуждаться дезинформация, рапространяемая западными чиновниками и СМИ, о якобы имевших место «похищениях» украинских детей россиянами.

Небензя также отрицательно ответил на вопрос журналиста о том, станет ли Россия воздерживаться от участия в дискуссиях в тех случаях, когда Совбез будет обсуждать Украину, пишет The Independent. Как пояснил постпред, если российская делегация будет отказываться вступать в обсуждения в таких случаях, то сделать это также придётся представителям США, Великобритании и Франции, которые оказывают Киеву поддержку.

Председатель Совбеза ООН контролирует ход дискуссий, а также определяет тематику ключевых мероприятий совета, которые часто модерируются министрами иностранных дел и главами соответствующих государств, говорится в материале The Independent. Одно из таких мероприятий уже анонсировал Небензя, который сообщил, что 24 апреля в Совбезе состоятся дебаты на тему обеспечения эффективной многосторонности через защиту принципов Устава ООН, председательствовать на которых будет глава МИДа Сергей Лавров.