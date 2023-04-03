Hill: американские индейцы занимались коневодством задолго до прихода колонизаторов

Группа учёных развеяла миф о том, что коренные народы Америки начали использовать лошадей только благодаря европейским завоевателям, рассказывает The Hill. Благодаря генетическому и радиоуглеродному анализам лошадиных скелетов удалось выяснить, что их одомашнили задолго до восстания пуэбло против испанских завоевателей в 1680 году, которое считалось отправной точкой для развития коневодства среди индейцев.

Коренные американцы ездили на лошадях и держали их в домашних хозяйствах почти на век раньше, чем предполагали европейские архивы, пишет The Hill со ссылкой на опубликованную в журнале Science статью. Согласно новому исследованию, которое основано на устных преданиях и на выводах академической археологии, европейские колонисты не обучали индейцев обращению с лошадьми — населяющие Америку народы знали об этом гораздо раньше. Кроме того, учёные предположили, что среди коренных сообществ от Вайоминга до Канзаса лошади использовались по крайней мере за несколько поколений до того, как об этом сообщают европейские архивы.

Как рассказывает издание, команда исследователей впервые провела генетические и радиоуглеродные анализы десятков лошадиных скелетов, которые находятся в музеях или индейских поселениях. Обнаружилось, что на этих лошадях ездили, их кормили и за ними ухаживали задолго до того, как европейцы об этом сообщили в своих заметках. Таким образом, выводы учёных вступили в противоречие с устоявшимся стереотипом об американском Западе, когда коренные народы познакомились с коневодством. Однако общепринятые исторические факты всецело полагаются на европейские источники, которые в основном были написаны намного позже колонизации. В то же время долгое время игнорировались утверждения индейцев Великих равнин о том, что они одомашнили лошадей раньше, чем познакомились с европейской культурой.

Результаты проведённой работы ставят под сомнение базовые факты из курса истории в старшей школе. Обычно объясняют, что лошади коренных народов — это потомки одичавших животных, которые сбежали от испанских конкистадоров в 1600-х годах. На протяжении многих поколений американских детей учили, что определяющим событием стало восстание индейцев пуэбло против испанских завоевателей в Новой Мексике в 1680 году. Лошадей распустили, и в течение десятилетия коренному населению никто не ограничивал доступ к лошадям. Однако широкое распространение этой теории заставляет забыть, как мало за ней стоит фактов: в 1500—1600 годах немногие европейцы посещали процветающие индейские сообщества, а из них ещё меньше было писателей. Оставляли заметки чаще всего миссионеры или королевские чиновники, которые боролись с иностранными культурами.

Для восполнения пробелов группа учёных обратилась к более глобальному исследованию, как человек начал использовать лошадей. За последние 20 лет благодаря междисциплинарной работе европейских, китайских и индейских антропологов и археологов удалось по-новому взглянуть на забытую историю степей. Одно время в этой широкой пастбищной полосе между Европой и Китаем проживали кочевые индоевропейские народы, передвигающиеся на лошадях. Как и коренное население Америки, эти степные кочевники не оставили никаких письменных памятников, поэтому сообщения о них и их лошадях дошли до нас в русских, персидских и китайских летописях, где их пытались очернить. Однако прорывные открытия в науке от генетики до лингвистики и готовность европейских учёных опираться на устные предания помогли выстроить новую историю степей и американского Запада, подчёркивает The Hill.