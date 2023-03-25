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NTD: в Китае изобрели устройство для поцелуев на расстоянии
Группа выпускников китайского вуза создала приспособление с губами для поцелуев, которое присоединяется к телефону. Как передаёт NTD, такое немного странное на вид устройство должно стать популярным среди тех, кто поддерживает отношения на расстоянии. Устройство использует датчики движения, чтобы скопировать их и отправить на сопряжённый телефон. Кроме того, роботизированные губы при использовании немного нагреваются.
Приспособление с губами для поцелуев создала группа выпускников китайского вуза. Его присоединяют к телефону. Они решили, что такое немного странное на вид устройство будет популярным среди тех, кто поддерживает отношения на расстоянии. А возникла идея во время тотальной изоляции в ходе пандемии COVID-19.
 
Устройство использует датчики движения, чтобы скопировать их и отправить на сопряжённый гаджет. Кроме того, роботизированные губы при использовании немного нагреваются.
 
ЧЖАО ЦЗЯНЬБО, разработчик: Мобильные телефоны сегодня позволяют делать звонки и отправлять сообщения. Но они передают информацию только с помощью речи и не могут обеспечивать обратную связь и общение на тактильном уровне.
 
В Китае гаджет всё популярнее. Компания уже продала более 3000 устройств для удалённых поцелуев и получила более 20 тысяч заказов.
 
Чтобы использовать устройство, оба человека должны загрузить приложение и приобрести роботизированные губы.
 
ЦЗИН ЧЖИЮАНЬ, пользователь: У меня есть девушка, она тоже живёт в Пекине, но много путешествует. Мы часто в разлуке. Это устройство может помочь. Например, когда у нас разногласия, оно поможет наладить отношения.
 
На улицах Пекина видео с гаджетом вызвало у прохожих удивление.
 
ПРОХОЖАЯ: Думаю, это не поможет, и странно покупать подобные вещи. Они не могут решить проблему отношений на расстоянии.
 
ПРОХОЖИЕ: Думаю, зачем такое? К этому можно пристраститься. Немного неловко. Другого человека поцеловать можно, но зачем целовать это?
 
ПРОХОЖИЙ: Если взять это устройство, выйти на улицу и начать другим о нём рассказывать, то это странно. Но, думаю, не проблема при личном использовании.
 
Идея целоваться на расстоянии не нова. Так, в 2011 году исследователи в Токио изобрели «машину передачи поцелуев». А в 2016-м в Малайзии представили аналогичный гаджет под названием «Киссинджер».
 
Дата выхода в эфир 23 марта 2023 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
NTD США Северная Америка
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