CNN: ДНК-анализ пряди волос Бетховена пока не помог разгадать причину его смерти

Новое исследование, проведённое на базе генетического анализа нескольких образцов волос известного немецкого композитора Людвига ван Бетховена, хранившихся в государственных и частных коллекциях Великобритании, Европы и США, пока не смогло определить точные причины его смерти и катастрофической потери слуха. Однако учёные надеются, что если сделать геном Бетховена общедоступным для проведения дальнейших исследований, это поможет когда-нибудь ответить на все оставшиеся вопросы о его здоровье и генеалогии, сообщает CNN.

Известный немецкий композитор Людвиг ван Бетховен, который к концу жизни практически полностью потерял слух и умер 27 марта 1827 года в возрасте 56 лет, сам не раз выражал желание, чтобы изнурявшие его болезни были изучены, насколько это возможно. Команда учёных в рамках нового исследования попыталась частично выполнить эту просьбу, проведя детальный генетический анализ нескольких образцов волос, которые, как предполагалось, принадлежали Бетховену. Результаты их работы были опубликованы в среду в журнале Current Biology, сообщает CNN.



Исследователи предприняли шаги, чтобы выделить ДНК Бетховена из сохранившихся прядей его волос для анализа, и им впервые удалось секвенировать геном композитора, говорится в статье. «Наша основная цель состояла в том, чтобы пролить свет на проблемы со здоровьем Бетховена, которые, как известно, включают в себя прогрессирующую потерю слуха, начавшую проявляться уже в возрасте 20 с небольшим лет и в конечном итоге приведшую к практически полной глухоте к 1818 году», — рассказал соавтор исследования Йоханнес Краузе, профессор Института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге (Германия).



Ещё в 1802 году сам Бетховен написал своим братьям письмо, известное сейчас как Хайлигенштадтское завещание, с просьбой, чтобы его лечащий врач Иоганн Адам Шмидт после его смерти определил причины его болезней и рассказал об этом. Однако судьба распорядилась так, что сам Бетховен пережил своего доктора на 18 лет, говорится в статье.



После смерти композитора это письмо было обнаружено в потайном отделении его письменного стола. В этом завещании Бетховен признаётся, насколько безнадёжно он чувствовал себя, осознавая, что безвозвратно теряет слух, однако работа удерживала его от мыслей покончить с собой.



У исследователей уже не раз возникали вопросы о том, от каких именно болезней в действительности страдал Бетховен, и что стало истинной причиной его смерти. Известно лишь то, что на протяжении последних семи лет жизни немецкий композитор перенёс как минимум два приступа желтухи, связанных с заболеванием печени. Это стало основанием предполагать, что он умер от цирроза печени, пишет CNN.



Позднее также были тщательно изучены различные письма и дневники Бетховена, а также результаты его вскрытия, записи врачей и даже записи, сделанные во время эксгумации его тела, которая проводилась дважды — в 1863 и 1888 годах, в надежде собрать воедино сложную историю его болезни. Однако это не смогло привести учёных к разгадке.



Авторы нового исследования, которое было начато около восьми лет назад, решили провести генетический анализ волос Бетховена. Для этого они использовали восемь различных образцов волос, хранившихся в государственных и частных коллекциях Великобритании, Европы и США, поясняется в статье. При их проверке на подлинность было обнаружено, что два образца вообще не принадлежат Бетховену, а один был слишком повреждён, чтобы его можно было качественно проанализировать.



Оставшиеся пять образцов, как показал анализ, принадлежали одному и тому же европейскому мужчине, что соответствовало немецкому происхождению композитора. Также известно, что Бетховен лично передал одну из этих прядей пианисту Антону Хальму в апреле 1826 года, подтвердив, что это его волосы.



Исследуя эти образцы, учёные попытались выяснить, что могло стать причиной хронических проблем со здоровьем и привести к смерти композитора в возрасте 56 лет. Генетический анализ выявил ключи, скрытые в ДНК композитора, которые могли усугубить его проблемы со здоровьем, говорится в статье. Помимо потери слуха, Бетховен на протяжении практически всей жизни страдал от хронических проблем с желудочно-кишечным трактом, а также от тяжёлого заболевания печени.



«Нам не удалось найти точную причину глухоты Бетховена и проблем с желудочно-кишечным трактом. Однако мы обнаружили ряд существенных генетических факторов, повышающих риск возникновения заболеваний печени», — рассказал Краузе. «Мы также обнаружили доказательства заражения вирусом гепатита В, которое произошло за несколько месяцев до последней болезни композитора. Вероятно, это тоже способствовало его смерти», — добавил он.



Генетический анализ также позволил исследователям исключить другие потенциально возможные причины его заболеваний, например, такие как глютеновая болезнь, аутоиммунное расстройство, непереносимость лактозы или синдром раздражённого кишечника, поясняет CNN.



Письма, написанные Бетховеном и его друзьями, также свидетельствуют о том, что композитор регулярно употреблял алкоголь. Например, один из близких друзей написал, что Бетховен каждый день выпивал не менее литра вина за обедом. Частое употребление алкоголя в сочетании с генетическими факторами, повышающими риск заболеваний печени и гепатита В, также могло стать причиной окончательного ухудшения здоровья Бетховена, рассказал один из ведущих авторов исследования Тристан Бегг из Кембриджского университета.



Исследователи также выразили надежду, что проведённая ими работа поможет в будущем получить больше информации для понимания того, что именно привело к смерти Бетховена и его потере слуха. «Мы надеемся, что, сделав геном Бетховена общедоступным для исследователей, а также, возможно, добавляя затем дополнительные аутентифицированные пряди волос в первоначальный хронологический ряд, можно будет когда-нибудь ответить на оставшиеся вопросы о его здоровье и генеалогии», — заявил Бегг.



В процессе исследования также было проведено сравнение генетического профиля Бетховена с данными проживающих ныне в Бельгии людей, которые, согласно официальному генеалогическому древу, считаются его родственниками. Однако при этом учёные не смогли обнаружить полное совпадение хромосом с образцами, полученными из волос Бетховена. Это привело их к выводу, что со стороны отцовской линии в семье где-то за период между 1570-м и 1770 годом произошла внебрачная связь, в результате которой также родился ребёнок, заключает CNN.