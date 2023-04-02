Le Figaro: «более тысячи раненых правоохранителей» — глава МВД Франции подвёл итог массовых протестов в стране
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен объявил, что более тысячи сотрудников правоохранительных органов и пожарных получили ранения за последние две недели во время протестов против пенсионной реформы, сообщает Le Figaro . Как сообщил министр, в общей сложности «с 16 марта было ранено 1093 полицейских, жандармов и пожарных». Кроме того, за этот же период было зафиксировано «2579 поджогов и 316 актов вандализма в отношении общественных зданий», добавил он.
«Когда в дело вмешивается агрессия, хулиганы и леворадикалы, долг правоохранительных органов — сказать «стоп», — считает Дарманен. Он также заявил об отказе подчиняться «интеллектуальному терроризму» крайне левых, в сознании которых «агрессоры превращаются в жертв, а полицейские — в агрессоров».
Помимо этого, министр внутренних дел объявил, что с начала массовых протестов в стране Генеральной инспекцией национальной полиции было заведено 36 уголовных расследований по подозрению в полицейском насилии. Ещё два дела было открыто в отношении жандармов. Глава ведомства отметил, что у него «никогда не дрожала рука», чтобы наказать тех, кто «позорит свою форму». Он напомнил, что в 2020-м и 2021 году более 200 полицейских получили наказание за «несоразмерное применение силы».
На обеспокоенность, выраженную специальным докладчиком ООН и Советом Европы по поводу чрезмерного применения силы к протестующим во Франции, министр ответил: «Я слышу критику, но я призываю её авторов, вместо того чтобы комментировать видеоматериалы из Нью-Йорка или Брюсселя, самим приехать на место».
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