Samnytt: Венгрия отложила ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО

Венгрия отложила на неопределённый срок ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО, сообщает Samnytt. Правительство страны требует от шведских политиков предоставить гарантии уважительного отношения к венгерскому народу и его власти. Тем не менее официальный Стокгольм не намерен менять свои подходы.

Правительство Венгрии недовольно резкой леволиберальной критикой со стороны не в последнюю очередь Швеции в адрес консервативного политического курса страны. Такое поведение шведских политиков теперь может иметь последствия для вступления скандинавского королевства в НАТО, пишет Samnytt.

В начале недели Венгрия ратифицировала заявку Финляндии на членство в НАТО, однако решила не делать того же самого в отношении заявки Швеции. Таким образом, скоординированная процедура вхождения в Североатлантический альянс на деле обернулась провалом. Наибольшее внимание со стороны шведской общественности было уделено нежеланию Турции принимать Швецию в НАТО по причине споров по экстрадиции «курдских террористов», сохранению Стокгольмом эмбарго на поставки оружия Анкаре, а также из-за скандальной акции с сжиганием Корана возле турецкого посольства, отмечается в статье.

Тем не менее в другой стране — члене НАТО, Венгрии, накопилось раздражение по отношению к Швеции, и поэтому венгерские политики решили пока не ратифицировать шведскую заявку. Основным камнем преткновения является часто жёсткая критика со стороны шведских политических кругов в адрес венгерского правительства, которое при широкой народной поддержке повело страну в сторону более консервативного подхода в ряде областей.

Прекращение разжигания антивенгерской риторики было сформулировано в виде ряда требований венгерского правительства для одобрения заявки Швеции на членство в НАТО. О том, что Венгрия настроена серьёзно, свидетельствует тот факт, что политики решили разделить заявки Финляндии и Швеции и одобрили первую, а рассмотрение второй отложили на неопределённый срок, констатирует Samnytt.